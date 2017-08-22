Новая стратегия президента США Дональда Трампа по Афганистану, по-видимому, является продолжением предыдущей политики администраций президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего или говорит о том, что Трамп сделал именно то, чего хотели генералы, хотя еще некоторое время назад Трамп и слышать не хотел об отправке четырёх тысяч солдат в Афганистан, пишет Моника Шоувальтер в статье для The American Thinker.

U.S. Army Американские солдаты ведут бой в Афганистане

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Трамп заявил, что он устал от войны в Афганистане, устал от подрядчиков, образовательных программ для афганских девочек, афганских мигрантов, коррупции в вооружённых силах Афганистана.

«Мы должны признать реальность… через 16 лет после терактов 11 сентября, после огромных потерь и затрат, американский народ устал от того, что война всё еще не выиграна… война в Афганистане стала самой продолжительной войной в американской истории… Я разделяю разочарование американского народа. Я также разделяю его разочарование относительно внешней политики, которая отняла слишком много времени, энергии, денег и, что самое главное, жизней, чтобы перестроить страны по своему образу и подобию, вместо того, чтобы преследовать интересы нашей собственной безопасности», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что, несмотря на допущенные ошибки во время войны, жертвы, которые принесли мужчины и женщины, сражавшиеся за победу в этой войне, не должны пропасть даром, поэтому в Афганистане США нужна только победа.

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«Я пришёл к выводу, что основные интересы США в Афганистане опираются на три ключевых пункта. Во-первых, наша нация должна добиться почётного и долгосрочного результата, сопоставимого с теми жертвами, которые были принесены. Мужчины и женщины, которые служат нашей стране и продолжают вести бой, заслуживают стратегии, которая приведёт к победе… Наши войска будут сражаться до победного конца. Мы будет сражаться, чтобы одержать победу. Отныне мы знаем, как ее достичь. Необходимо атаковать наших врагов, уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сокрушить «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не позволить талибам получить контроль над Афганистаном, чтобы заранее предотвратить массовые террористические атаки против США», — заявил президент США.

Трамп посвятил существенную часть своей речи Пакистану. Как отметила автор статьи, в США знают, что Пакистан предоставил убежище Усаме бен Ладену, что он перебрасывает террористов через границу с Индией, укрывает собственных талибов на границе с Афганистаном, которые оказывают поддержку афганским талибам. Война в Афганистане не может быть выиграна, если не будет устранена поддержка афганских талибов из Пакистана.

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«Всё должно измениться. Изменения произойдут немедленно. Невозможно выстраивать партнёрство со страной, где укрывают боевиков и террористов, которые готовы совершать атаки на должностные лица США. Пакистану пора продемонстрировать свою приверженность цивилизации, порядку и миру», — заявил Трамп.

Трамп обратился к Индии с просьбой принять участие в борьбе с террористами в Афганистане, давая тем самым понять Пакистану, что в случае, если он откажется выполнить требования Трампа, вооруженные силы Индии могут оказаться вблизи Пакистана ещё и со стороны афганской границы. Также президент Соединённых Штатов подчеркнул важность более широкого задействования возможностей ВВС США для нанесения авиударов по позициям боевиков.

Трамп хочет добиться победы и решить проблему терроризма. Этих целей, с точки зрения президента, удастся достигнуть с помощью новой стратегии США в Афганистане.