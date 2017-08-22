Еще одна программа Государственного департамента стала жертвой политики администрации президента США Дональда Трампа. На этот раз приостановке подверглась программа Pathways, в рамках которой cтажерам были предложены позиции в дипломатическом ведомстве с возможностью по истечении срока стажировки получения там работы. Тем не менее после трех месяцев работы претенденты на дипломатические должности узнали, что трудоустроены они не будут, сообщает The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам одного из чиновников, причастных к программе, на данный момент она приостановлена, что составляет проблему, которую необходимо решить как можно скорее. Приостановка программы скажется на дипломатическом ведомстве США особенно значительно, если учесть, что та же участь постигла и две другие подобные программы — Diplomacy Fellows и Presidential Management.

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Как отмечают дипломаты, принятые недавно решения негативно повлияют на способность Государственного департамента набирать сотрудников из молодых перспективных кандидатов. Ситуация в еще большей степени осложняется уходом на пенсию ряда высокопоставленных сотрудников и бюджетным давлением, поэтому дипломатическому ведомству США может грозить серьезный дефицит профессионалов.

Приостановка найма сотрудников началась 23 января, хотя первоначально вооруженные силы и программа Pathways под нее не попадали. По словам координатора одной из таких замороженных программ, приказ о приостановке поступил от высшего руководства, которое объяснило эту меру как вынужденный шаг в рамках «пересмотра» и сокращения штата Государственного департамента.

Тем не менее, как отметил сам глава дипломатического ведомства Рекс Тиллерсон в обращении к стажерам, программы продолжат свою работу.

Напомним, с приходом на пост главы дипломатического ведомства США бывшего исполнительного директора нефтедобывающей компании ExxonMobile Рекса Тиллерсона в Государственном департаменте начались сокращения. По данным издания Bloomberg, численность его сотрудников планируется уменьшить на 9% — 2,3 тыс. человек. Таким образом решается поставленная Тиллерсоном задача по сокращению бюджета его ведомства.

Курс, выбранный Тиллерсоном, вызвал волну критики со стороны законодателей как Демократической, так и Республиканской партий США. По словам ряда из них, такой курс является не чем иным, как «сокрушительным ударом по интересам и ценностям США».