Если принять во внимание все решения, принятые администрацией президента Дональда Трампа, последним из которых является отправка четырех тысяч военнослужащих в Афганистан, создается впечатление, что Трампа, по сути, отстранили от власти. Новая администрация по наиболее актуальным вопросам следует путем своих предшественников, забыв о предвыборных обещаниях главы Белого дома, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт

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Автор подчеркивает, что война полезна для государства, но смертельна для империи. Германская, Австро-Венгерская, Российская и Османская империи стали жертвами Первой мировой войны. Вторая мировая война погубила Японскую и Итальянскую империи, за ними последовали и Британская с Французской. Советская империя не пережила войны в Афганистане. И теперь, по всей видимости, пришла очередь и США.

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Так, главе Пентагона Джеймсу Мэттису, советнику по вопросам национальной безопасности Геберту Макмастеру и главе аппарата Белого дома Джону Келли удалось убедить президента США Дональда Трампа пойти на увеличение контингента военнослужащих США в Афганистан на четыре тысячи человек. Они станут подкреплением уже имеющихся в стране 8,5 тыс. солдат.

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Как и его предшественники Барак Обама и Джордж Буш — младший, Трамп со своими военачальниками не намерен лицезреть поражение Вашингтона в самой долгой в истории США войне. Тем не менее открытым остается вопрос, каким образом США намереваются победить движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имея всего лишь 13 тыс. военнослужащих в этой стране. Это при том, что успеха не удалось достигнуть даже тогда, когда Обама отправил 100 тыс. человек.

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Новый контингент США должен будет приступить к подготовке армии Афганистана к тому, чтобы она взяла на себя полную ответственность за безопасность в стране. Более того, они помогут в уничтожении террористических элементов, таких как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и не позволят боевиками захватить Кабул и другие крупные города. Тем не менее такая стратегия является не стремлением к победе, а продлением нерешительности, как бы ее охарактеризовал генерал Дуглас Макартур, которым так сильно восхищается Дональд Трамп. Действительно не «продления ли нерешительности» обещает стратегия Трампа? Чем она отличается от политики Обамы и Буша-младшего за последние 16 лет?

Безусловно, граждане США понимают, что не могут просто так выйти из конфликта, зная, чем обернется для поддерживающих их сил такое развитие событий. Однако Дональд Трамп был выбран президентом, чтобы поставить крест на вмешательстве США в ближневосточные войны. И если его так просто убедить в невозможности выхода из Ливии, Сирии, Ирака, Йемена и Афганистана, может оказаться, что он в конечном счете пожертвует своим президентством ради спасения военных провалов, начатых теми же самыми людьми, которые не хотели пускать его в Белый дом.

Стоит обратить внимание на то, какие войны — как потенциальные, так и уже идущие — стоят на повестке дня у Трампа. Так, в недавнем номере The National Interest аналитик Боб Мэрри указывает, что почти неизбежной является война между США и Россией. Ни одна уважающая себя страна не станет терпеть окружение себя враждебными государствами, поэтому Москва может оказаться вынужденной защищать свои интересы военным путем.

Затем, если Пхеньян испытает еще один атомный заряд или межконтинентальную ракету, исключать превентивный удар нельзя. Более того, сам Трамп стремится разорвать ядерную сделку с Ираном, что неизбежно приведет к ультиматуму со стороны Вашингтона: либо Тегеран идет на попятную, либо против него начинается война.

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А ведь США не голосовали за очередные конфронтации или войны. Граждане страны голосовали за улучшение связей с Россией, за передачу ЕС большей ответственности за собственную безопасность, уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выход из ближневосточных войн и предотвращение будущих конфликтов. Трампа поддержали потому, что он выступал за экономический национализм и прекращение чудовищного торгового дефицита со странами Североамериканского соглашения о свободной торговле, ЕС, Японией и КНР. Трамп стал президентом потому, что призывал прекратить вторжение в США через южную границу и сократить численность законных мигрантов, чтобы ослабить давление на заработную плату и конкуренцию для рабочего класса США.

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Тем не менее сегодня все громче слышны призывы о том, чтобы повысить численность войск в Афганистане, Сирии, Ираке, чтобы пойти на конфронтацию с Ираном или отправить Украине противотанковые или зенитные системы.