Президент США Дональд Трамп любит хорошую словесную перепалку с лидерами иностранных государств. Помимо Северной Кореи в список ключевых целей также входит Иран. В конце концов, во время своей предвыборной кампании Трамп не раз заявлял о готовности разорвать ядерную сделку с Ираном, подписанную бывшим президентом США Бараком Обамой и главами пяти мировых держав, пишет Алекс Ватанка в своей статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

С первых же дней после инаугурации Трампа сохраняется угроза того, что США расторгнут Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), одобренный Совбезом ООН, в одностороннем порядке. Заявления Трампа, по мнению Ватанки, представляют вызов для его иранского коллеги президента Хасана Рухани, который преподнёс JCPOA как центральное достижение своей администрации, непрестанно подчёркивая, что США будут вынуждены придерживаться ядерного соглашения, несмотря на риторику Трампа.

Читайте также: Иран и КНДР вместе отвечают на угрозы США

В свою очередь Рухани не может допустить, чтобы угрозы Трампа остались без ответа. 15 августа он предупредил, что если Трамп введет новые санкции, Иран может возобновить ядерную программу «не через месяцы или недели, а в течение нескольких часов или дней». Таким образом, Рухани пытается предотвратить возможность выхода США из JCPOA.

Представитель МАГАТЭ Юкия Амано посетил Тегеран для встречи с высокими лицами из Ирана для внедрения JCPOA. 2016

Для Рухани ядерное соглашение никогда не было самоцелью. Успешная реализация JCPOA, как считает автор статьи, должна стать инструментом, который позволил бы Рухани занять пост Высшего руководителя исламской республики, поэтому он не хочет, чтобы Трамп построил преграду на его пути.

Действующий 78-летний аятолла Али Хаменеи не планирует никуда уходить, однако Рухани должен уже сейчас начать подготавливать почву, если он действительно хочет занять пост Высшего руководителя Ирана после смерти Хаменеи. Учитывая амбиции Рухани и заявления Трампа, у действующего президента Ирана нет выбора, кроме как наращивать градус риторики в отношении ядерного соглашения. Невозмутимость Рухани на фоне угроз Трампа равносильна политическому самоубийству.

Тем не менее заявления иранского президента еще не указывают на то, что Иран собирается аннулировать ядерное соглашение при первой же возможности. Политическое руководство Ирана уверено в том, что Трамп хочет подтолкнуть Иран к самостоятельному расторжению ядерной сделки.

Читайте также: National Interest: Трампу не добиться успеха на Ближнем Востоке без Ирана

Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, Трамп готовит «ловушку» для Ирана, но Иран в неё не попадётся. В другом своём заявлении Шамхани направил явный сигнал руководству европейских государств, Китая и России, что Иран не будет стремиться сохранить JCPOA любой ценой, поскольку данное соглашение «является действительным только в том случае, если его выполняют все стороны».

Иран хочет заручиться поддержкой международного сообщества, чтобы изолировать Трампа. Пока все стороны, подписавшие ядерное соглашения, будут его придерживаться, у Тегерана не возникнет желания его расторгнуть. Руководство Ирана также считает, что Трамп не сможет заручиться необходимой поддержкой на международной арене для возобновления санкций в отношении Тегерана.

По мнению автора статьи, победа Рухани на президентских выборах, прошедших 19 мая 2017 года, стала возможной, потому что его поддержали избиратели, выступающие за реформы, включая освобождение политических заключенных, расширение представительства женщин и религиозных меньшинств в политической сфере.

Между тем во время своей инаугурационной речи 5 августа Рухани не коснулся ни одной темы, которая могла бы не устроить Хаменеи. Рухани не упомянул об освобождении политических заключенных или необходимости ограничения полномочий Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР). Рухани стремился убедить всех, что внутри политического руководства Ирана нет серьезного раскола. Иностранные компании, по его словам, должны чувствовать себя в безопасности и направлять инвестиции в Иран.

Читайте также: The National Interest предложил собственный план сдерживания Ирана

Командующий КСИР генерал-майор Мохаммед Али Джафари не присутствовал на инаугурации Рухани. Возможно, Джафари хотел доказать, что заявление Рухани о том, что в политическом руководстве Ирана отсутствует раскол, не соответствует реальности.

Vestikavkaza.ru Командующий Корпусом стражей исламской революции, бригадный генерал Мохаммед Али Джафари

В свою очередь Хаменеи, так же как и Рухани, стремится укрепить позиции центральных сил, не позволяя реформистам и крайне правым занимать ключевые позиции в Совете целесообразности, пишет автор статьи. Тот факт, что Хаменеи и Рухани действуют сообща, не случаен и не должен удивлять. Никто не заинтересован в подрыве стабильности политической ситуации. По мнению автора, если Рухани хочет занять пост Высшего руководителя Ирана, ему придётся перейти не только в политический центр, но и заручиться поддержкой справа, включая КСИР и других сторонников жёсткой линии.

Как считает автор, риторику Рухани в ответ на заявления Трампа нужно рассматривать в более широком контексте. Во-первых, Иран вряд ли нарушит ядерное соглашение, пока ЕС, Россия и Китай будут его придерживаться. Во-вторых, угрозы со стороны Ирана о возможном расторжении JCPOA и возобновлении ядерной программы являются инструментом, который должен помочь в реализации политической стратегии Рухани внутри Ирана.