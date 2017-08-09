The National Interest предложил собственный план сдерживания Ирана

Вашингтон, , 11:43 — REGNUM На фоне информации о том, что президент США Дональд Трамп может в октябре заявить о несоблюдении Ираном взятых на себя условий в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — подписанной в 2015 году с Тегераном ядерной сделки, — Центр изучения национальных интересов в своем издании предложил собственный план преодоления сложившейся вокруг Исламской республики и ее ядерной программы ситуации.

Авторы заявления, опубликованного в The National Interest, отмечают, что ядерная сделка по-прежнему является преградой для создания Тегераном ядерного оружия, поэтому выход из этого соглашения США никоим образом не послужит достижению ими ни одной своей цели.

Напротив, подобный шаг Вашингтона — с учетом подтвержденного МАГАТЭ соблюдения Исламской республикой взятых на себя обязательств — будет иметь долгосрочные и серьезные последствия для самих США. Вместо подобного шага, эксперты центра рекомендуют администрации США принять собственный комплекс мер, с помощью которого будут соблюдаться национальные интересы США в области безопасности.

Такой подход, отмечают его авторы, поможет сдержать Тегеран от действий, угрожающих его соседям, поспособствовать достижению США других своих целей в регионе и по-прежнему не дать Тегерану обзавестись ядерным оружием. И все это без угрозы войны, человеческих и материальных потерь США, а также лишения Вашингтона статуса мирового лидера.

Так, эксперты центра рекомендуют Белому дому продолжать подтверждение соблюдения Ираном условий СВПД, пока МАГАТЭ, США и другие страны не нашли доказательств отклонения от нее Тегарана. Таким образом США смогут сохранить международную коалицию, с помощью которой и удалось усадить Исламскую республику за стол переговоров, а также избежать ущерба возглавляемой ими же международной финансовой системы, который будет вызван в результате противодействия несправедливому введению санкций Белым домом со стороны целого ряда государств. Более того, сохранение США верности сделке может иметь решающее значение в будущем, если Иран все же будет уличен в несоблюдении ее условий.

В качестве следующего шага авторы рекомендуют пойти на полное взаимодействие с Совместной комиссией СВПД — органом, специально учрежденным для надзора за соблюдением всех сторон соглашения. Благодаря своему руководящему положению в этой комиссии США смогут повысить эффективность мониторинга МАГАТЭ, сохранить за собой активную роль в проверке свидетельств всех нарушений со стороны Тегерана, а также многие другие преимущества.

После этого США следует начать переговоры с комиссией СВПД о параметрах следующего соглашения, с помощью которого будут достигнуты дополнительные гарантии того, что Иран не будет разрабатывать собственное ядерное оружие после завершения срока действия СВПД. США должны в спокойной манере начать обсуждение со своими партнерами — Великобританией, Китаем, Францией, ФРГ и Россией — возможных договоренностей по будущим шагам.

Затем Вашингтону следует предложить создать новый консультативный орган, в который войдут Саудовская Аравия, Иран, Турция, Россия, США, Китай и страны ЕС. В его рамках будет проводиться обсуждение значительных разногласий в этом регионе. И хотя организация работы этого органа и будет сопряжена с большими трудностями, он необходим, поскольку позволит правительствам этих стран подходить к разрешению всех споров с позиции национальных государств, а не через призму идеологических или религиозных воззрений.

По завершении этого шага Вашингтону необходимо установить канал регулярной связи на высоком уровне с Тегераном, благодаря которому США смогут выражать свою озабоченность напрямую лидерам Исламской республики, а также разрешать конфликты до их эскалации и изучать возможности сотрудничества с Тегераном по проблемам, влияющим на безопасность США, например, в Афганистане, Ираке, Сирии и Йемене.

Наконец, США должны будут начать проводить регулярные консультации со своими союзниками США в регионе по обмену информацией и координации стратегий для противодействия дестабилизирующей деятельности Ирака на Ближнем Востоке, которая включает в себя привлечение сторонних сил и применение асимметричных мер. Такая работа будет особенно необходима в случае, если прямое взаимодействие с Тегераном окажется безрезультатным.

В противном случае именно США окажутся в проигрыше от разрыва СВПД как с экономической, так и с военной точек зрения. По их репутации будет нанесен удар, разногласия с союзниками в ЕС обострятся, отчего выиграют Россия и Китай, давно стремившиеся вбить клин между Вашингтоном и странами-членами европейского блока.