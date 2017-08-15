Липчане уже неделю живут без троллейбусов — в понедельник, 14 августа, этот электротранспорт в последний раз вышел на маршруты и больше не вернется. На улицах Липецка их заменили новые автобусы.

Artem Svetlov Липецкие троллейбусы

Такое решение назревало давно — троллейбусы приносили городской казне много убытков. В итоге мэрия организовала опрос среди липчан, пользующихся общественным транспортом, и большая часть из них подтвердила, что именно без троллейбусов спокойно обойдется. Основных причин было две: плохое техническое состояние троллейбусов и низкая скорость движения. Сейчас маршруты, по которым ездили троллейбусы, обслуживаются автобусами, закупленными по программе обновления городского транспорта.

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Lvova Anastasiya Троллейбусы, Йошкар-Ола

Слабые попытки протестовать против уничтожения троллейбусов незадолго до того, как мэрия официально объявила о своем решении, предпринимал депутат горсовета Николай Быковских. Он обращался к прокурору с требованием предотвратить ликвидацию троллейбусного сообщения и заявил, что транспортная компания намеренно «забросила» троллейбусы и не следит за их состоянием, чтобы «скомпрометировать работу электротранспорта». По мнению депутата, МУП «Липецкпассажиртранс» спустя рукава подходит к ремонту троллейбусов, демонтирует контактные сети без официального решения администрации и «выдавливает» персонал с работы. Он также указал, что городская финансовая палата нашла нарушения в документах предприятия за 2015−2016 годы.

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Впрочем, мнения «большинства» опрошенных однозначно не разделили пользователи соцсетей и комментаторы на новостных порталах.

Общее решение горожан и администрации?

«О том, что лучше — закупать новые троллейбусы или новые автобусы, пассажиров спрашивать не стали. Ведь решение было принято заранее, и «игра в демократию» могла изменить лишь незначительные детали…

Между тем за время, прошедшее с момента покупки Липецком последних троллейбусов, появилась и применяется в других городах технология работы на автономном ходу, которая позволяет расширять маршрутную сеть без прокладки контактно-кабельных сетей и одновременно повышать эффективность использования действующей сети. Такие троллейбусы лишены и многих недостатков (от старости до маневренности), против которых голосовали опрошенные пассажиры. Но их липчанам так и не показали.

New russian Троллейбус

Совместное обслуживание троллейбусных маршрутов автобусами и троллейбусами продолжалось всего полтора месяца — с 1 июля. Лишний месяц жизни троллейбусная система получила из-за неготовности автобусов сразу же приступить к полноценному обслуживанию всех линий: на части машин пришлось устранять заводские недоделки», — сообщает портал «Транспорт в России».

Депутат липецкого городского совета Николай Быковских, пытавшийся спасти троллейбусы от уничтожения, но в одиночку не справившись с этой задачей, прокомментировал решение мэрии:

Это решение высосано из пальца, да, изношен подвижной состав, но это проблема не троллейбусов как вида транспорта. У нас износ и автобусов почти 100%. И трамваев почти 100%. Об этом никто не говорит. У нас предприятие автотранспорта городское находится в предбанкротном состоянии. Это нужно понимать», — цитирует слова депутата OTR-online.

Что будет с водителями?

Корреспондент портала Gorod48 во время последнего рейса троллейбуса в Липецке поговорил с водителем, который из-за решения мэрии может остаться без работы.

Marcela Штанги троллейбуса на контактной сети

— Даже не верится, что этот рейс последний уже ничего не будет, — делится своими мыслями Владимир Скопинцев. — Когда я начинал работать, на линию выходило около ста троллейбусов, а сейчас только 12. Обидно, что руководство выбрало путь передачи наших маршрутов автобусам. Раньше второй и седьмой маршрут считались самыми хорошими в плане пассажиропотока. Теперь их полностью дублируют маршрутки. А вот проехал «33-й» автобус. Когда-то мы открывали этот маршрут, он был третьим. А вместо четвертого маршрута сделали автобусный «24а». Сокращали нас годами. Обидно».

По словам Скопинцева, последние несколько лет троллейбусное сообщение работало не благодаря, а вопреки. Детали для ремонта не закупались, поэтому обслуживание транспорта держалось на энтузиазме рабочих депо и водителей. И альтернативы троллейбусам он сегодня не видит даже в электробусах:

— У него запас хода всего четыре часа, и то летом и по самому легкому маршруту, где только один подъем. А если их несколько, да к тому же зимой… Думаю, они быстрее сойдут с линии. А коммерческие импортные автобусы старше, чем самый старый троллейбус у нас в депо, а ему уже 17 лет. Да и ездить в них не совсем комфортно летом. Как-то проехал на 330-м: две остановки и вышел — дышать нечем. Я помню те времена, когда в зимние морозы автобусы не заводились, даже «ПАЗики», а мы ездили…»

Что дальше будет с водителями троллейбусов? Пока ясности нет. Одним уже предложили пересесть на автобус, другим — переобучиться на трамвай. Но Владимира Скопинцева такой вариант не прельщает, ведь состояние рельсов ужасное, да и вагоны трамваев в Липецке устарели сильнее троллейбусов. Да и бесконечные гонки с маршрутками за последние несколько лет порядком надоели. А вот судьба самих троллейбусов пока неизвестна. Часть территории депо уже отдали под склад пескосоляной смеси. Так что «рогатых» пристроят либо на продажу, либо порежут на металл».

A.Savin Скоростной трамвай в Казани

Поехали на новом… трамвае?

«Покончив с троллейбусами, в мэрии готовят заказ на технико-экономическое обоснование строительства в Липецке сети для скоростного трамвая. Итак, взбаламутившая обывателей идея липецкого надземного метро окончательно канула в Лету. На смену бредовой инициативе пришла другая, взвешенная и актуальная: реконструкция существующей трамвайной сети под современный скоростной трамвай. Хорошо, если этот проект состоится. Но, кажется, областные и городские чиновники живут не в той России, в которой обитают остальные ее граждане.

В мэрии пока не знают цены нового проекта. Чиновники хотели бы видеть скоростные бесшумные трамваи, которые заменили бы существующие — последний раз парк этого вида электротранспорта в Липецке, представьте только, обновлялся аж в 1992 году! В муниципалитете надеются на некоего инвестора, который сотворил бы чудо, и дальше эксплуатировал бы новый вид транспорта как концессионер, собирая доход в свою пользу», — пишет портал Gorod48.

Троллейбусный парк

«Транспортная реформа» продолжается — стоимость проезда снова вырастет

Одновременно с «уходом на пенсию» липецкого троллейбуса в городе продолжается транспортная реформа — переход на безналичный способ оплаты в общественном транспорте.

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«…На этой неделе чиновники сразу четырех ведомств — областных управлений соцзащиты, дорог и транспорта, потребительского рынка и ценовой политики, а также ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» провели в Липецке, — провели планово-предупредительный рейд по выявлению неработающих терминалов безналичной оплаты проезда в автобусах МУП «Липецкпассажиртранс» и частных перевозчиков. Оказалось, все терминалы — исправны.

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В ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» ожидают ажиотажного спроса на пластиковые карты в конце этого — начале следующего месяца, поскольку с 1 сентября в Липецке цена проезда за наличку вырастет с нынешних 17 рублей до 22-х. Поэтому «в очередь за транспортными картами становятся даже лежачие инвалиды», описывает ситуацию Gorod48.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы ломать терминалы, — заявил корреспонденту LipetskMedia директор частного автотранспортного предприятия Сергей Игнатов. Предприниматель не согласен с мнением, прозвучавшим на недавнем брифинге в областной администрации, где было сказано о том, что перевозчики саботируют введение транспортной карты, чтобы увести в «тень» доходы своих предприятий.

— Терминалы позволят владельцам автобусов контролировать выручку и предотвратят хищения наличности водителями, — считает Игнатов. — Сломанный терминал — это же прямой убыток для всех: если автобус не приносит дохода на линии, страдает компания. Страдает водитель, который не зарабатывает, пока автобус стоит на ремонте. Страдают пассажиры на остановке. Я хочу сказать, что новая система выгодна частному перевозчику: пассажиропоток увеличивается за счёт льготников, которых раньше возил муниципальный транспорт. Разницу в оплате компенсируют из бюджета».

Троллейбусные линии

Действительно, представителями ОКУ «Агентство автотранспорта Липецкой области» были озвучены факты о различных ухищрениях, которые используют водители, чтобы получать наличную оплату за проезд. Это и разнообразные способы отключения терминалов, и заправленная вовнутрь чековая лента.

Водители также понимают, что 22 рубля наличными — это больше, чем 17 по карте, — считает директор ОКУ «Агентство автотранспорта Липецкой области» Антон Симаков. — Последние контрольные мероприятия показывают, что терминалы работают надёжно. Посмотрим, не станут ли они вдруг чаще ломаться с 1 сентября, когда область перейдёт на дифференцированную оплату проезда».