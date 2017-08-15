Есть ли жизнь после троллейбуса: «транспортная реформа» в липецких СМИ
Липчане уже неделю живут без троллейбусов — в понедельник, 14 августа, этот электротранспорт в последний раз вышел на маршруты и больше не вернется. На улицах Липецка их заменили новые автобусы.
Такое решение назревало давно — троллейбусы приносили городской казне много убытков. В итоге мэрия организовала опрос среди липчан, пользующихся общественным транспортом, и большая часть из них подтвердила, что именно без троллейбусов спокойно обойдется. Основных причин было две: плохое техническое состояние троллейбусов и низкая скорость движения. Сейчас маршруты, по которым ездили троллейбусы, обслуживаются автобусами, закупленными по программе обновления городского транспорта.
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Слабые попытки протестовать против уничтожения троллейбусов незадолго до того, как мэрия официально объявила о своем решении, предпринимал депутат горсовета Николай Быковских. Он обращался к прокурору с требованием предотвратить ликвидацию троллейбусного сообщения и заявил, что транспортная компания намеренно «забросила» троллейбусы и не следит за их состоянием, чтобы «скомпрометировать работу электротранспорта». По мнению депутата, МУП «Липецкпассажиртранс» спустя рукава подходит к ремонту троллейбусов, демонтирует контактные сети без официального решения администрации и «выдавливает» персонал с работы. Он также указал, что городская финансовая палата нашла нарушения в документах предприятия за 2015−2016 годы.
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Впрочем, мнения «большинства» опрошенных однозначно не разделили пользователи соцсетей и комментаторы на новостных порталах.
Общее решение горожан и администрации?
«О том, что лучше — закупать новые троллейбусы или новые автобусы, пассажиров спрашивать не стали. Ведь решение было принято заранее, и «игра в демократию» могла изменить лишь незначительные детали…
Между тем за время, прошедшее с момента покупки Липецком последних троллейбусов, появилась и применяется в других городах технология работы на автономном ходу, которая позволяет расширять маршрутную сеть без прокладки контактно-кабельных сетей и одновременно повышать эффективность использования действующей сети. Такие троллейбусы лишены и многих недостатков (от старости до маневренности), против которых голосовали опрошенные пассажиры. Но их липчанам так и не показали.
Совместное обслуживание троллейбусных маршрутов автобусами и троллейбусами продолжалось всего полтора месяца — с 1 июля. Лишний месяц жизни троллейбусная система получила из-за неготовности автобусов сразу же приступить к полноценному обслуживанию всех линий: на части машин пришлось устранять заводские недоделки», — сообщает портал «Транспорт в России».
Депутат липецкого городского совета Николай Быковских, пытавшийся спасти троллейбусы от уничтожения, но в одиночку не справившись с этой задачей, прокомментировал решение мэрии:
Это решение высосано из пальца, да, изношен подвижной состав, но это проблема не троллейбусов как вида транспорта. У нас износ и автобусов почти 100%. И трамваев почти 100%. Об этом никто не говорит. У нас предприятие автотранспорта городское находится в предбанкротном состоянии. Это нужно понимать», — цитирует слова депутата OTR-online.
Что будет с водителями?
Корреспондент портала Gorod48 во время последнего рейса троллейбуса в Липецке поговорил с водителем, который из-за решения мэрии может остаться без работы.
— Даже не верится, что этот рейс последний уже ничего не будет, — делится своими мыслями Владимир Скопинцев. — Когда я начинал работать, на линию выходило около ста троллейбусов, а сейчас только 12. Обидно, что руководство выбрало путь передачи наших маршрутов автобусам. Раньше второй и седьмой маршрут считались самыми хорошими в плане пассажиропотока. Теперь их полностью дублируют маршрутки. А вот проехал «33-й» автобус. Когда-то мы открывали этот маршрут, он был третьим. А вместо четвертого маршрута сделали автобусный «24а». Сокращали нас годами. Обидно».
По словам Скопинцева, последние несколько лет троллейбусное сообщение работало не благодаря, а вопреки. Детали для ремонта не закупались, поэтому обслуживание транспорта держалось на энтузиазме рабочих депо и водителей. И альтернативы троллейбусам он сегодня не видит даже в электробусах:
— У него запас хода всего четыре часа, и то летом и по самому легкому маршруту, где только один подъем. А если их несколько, да к тому же зимой… Думаю, они быстрее сойдут с линии. А коммерческие импортные автобусы старше, чем самый старый троллейбус у нас в депо, а ему уже 17 лет. Да и ездить в них не совсем комфортно летом. Как-то проехал на 330-м: две остановки и вышел — дышать нечем. Я помню те времена, когда в зимние морозы автобусы не заводились, даже «ПАЗики», а мы ездили…»
Что дальше будет с водителями троллейбусов? Пока ясности нет. Одним уже предложили пересесть на автобус, другим — переобучиться на трамвай. Но Владимира Скопинцева такой вариант не прельщает, ведь состояние рельсов ужасное, да и вагоны трамваев в Липецке устарели сильнее троллейбусов. Да и бесконечные гонки с маршрутками за последние несколько лет порядком надоели. А вот судьба самих троллейбусов пока неизвестна. Часть территории депо уже отдали под склад пескосоляной смеси. Так что «рогатых» пристроят либо на продажу, либо порежут на металл».
Поехали на новом… трамвае?
«Покончив с троллейбусами, в мэрии готовят заказ на технико-экономическое обоснование строительства в Липецке сети для скоростного трамвая. Итак, взбаламутившая обывателей идея липецкого надземного метро окончательно канула в Лету. На смену бредовой инициативе пришла другая, взвешенная и актуальная: реконструкция существующей трамвайной сети под современный скоростной трамвай. Хорошо, если этот проект состоится. Но, кажется, областные и городские чиновники живут не в той России, в которой обитают остальные ее граждане.
В мэрии пока не знают цены нового проекта. Чиновники хотели бы видеть скоростные бесшумные трамваи, которые заменили бы существующие — последний раз парк этого вида электротранспорта в Липецке, представьте только, обновлялся аж в 1992 году! В муниципалитете надеются на некоего инвестора, который сотворил бы чудо, и дальше эксплуатировал бы новый вид транспорта как концессионер, собирая доход в свою пользу», — пишет портал Gorod48.
«Транспортная реформа» продолжается — стоимость проезда снова вырастет
Одновременно с «уходом на пенсию» липецкого троллейбуса в городе продолжается транспортная реформа — переход на безналичный способ оплаты в общественном транспорте.
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«…На этой неделе чиновники сразу четырех ведомств — областных управлений соцзащиты, дорог и транспорта, потребительского рынка и ценовой политики, а также ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» провели в Липецке, — провели планово-предупредительный рейд по выявлению неработающих терминалов безналичной оплаты проезда в автобусах МУП «Липецкпассажиртранс» и частных перевозчиков. Оказалось, все терминалы — исправны.
В ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» ожидают ажиотажного спроса на пластиковые карты в конце этого — начале следующего месяца, поскольку с 1 сентября в Липецке цена проезда за наличку вырастет с нынешних 17 рублей до 22-х. Поэтому «в очередь за транспортными картами становятся даже лежачие инвалиды», описывает ситуацию Gorod48.
«Мы не заинтересованы в том, чтобы ломать терминалы, — заявил корреспонденту LipetskMedia директор частного автотранспортного предприятия Сергей Игнатов. Предприниматель не согласен с мнением, прозвучавшим на недавнем брифинге в областной администрации, где было сказано о том, что перевозчики саботируют введение транспортной карты, чтобы увести в «тень» доходы своих предприятий.
— Терминалы позволят владельцам автобусов контролировать выручку и предотвратят хищения наличности водителями, — считает Игнатов. — Сломанный терминал — это же прямой убыток для всех: если автобус не приносит дохода на линии, страдает компания. Страдает водитель, который не зарабатывает, пока автобус стоит на ремонте. Страдают пассажиры на остановке. Я хочу сказать, что новая система выгодна частному перевозчику: пассажиропоток увеличивается за счёт льготников, которых раньше возил муниципальный транспорт. Разницу в оплате компенсируют из бюджета».
Действительно, представителями ОКУ «Агентство автотранспорта Липецкой области» были озвучены факты о различных ухищрениях, которые используют водители, чтобы получать наличную оплату за проезд. Это и разнообразные способы отключения терминалов, и заправленная вовнутрь чековая лента.
Водители также понимают, что 22 рубля наличными — это больше, чем 17 по карте, — считает директор ОКУ «Агентство автотранспорта Липецкой области» Антон Симаков. — Последние контрольные мероприятия показывают, что терминалы работают надёжно. Посмотрим, не станут ли они вдруг чаще ломаться с 1 сентября, когда область перейдёт на дифференцированную оплату проезда».