Обратная сторона «транспортной реформы» в Липецке

Липецк, , 14:42 — REGNUM В Липецке льготники жалуются на неработающие электронные проездные и водителей, водители — на пассажиров и разработчиков безналичной системы оплаты, массово увольняются водители «маршруток». «Транспортная реформа» проходит не так гладко, как планировали чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 июля по 1 августа в регионе общественный транспорт переходит на безналичную систему оплаты. С 1 августа и в муниципальных, и в коммерческих автобусах проезд будет стоить 22 рубля при оплате наличными и по 17 — по транспортной карте, а пока стоимость сохраняется на прежнем уровне.

К концу июня льготным категориям граждан выдали более 36 тысяч именных карт, которые заменяют единый социальный проездной билет. Льготники — одна из причин, по которой власти считают реформу необходимой, так как после нее увеличится число граждан, пользующихся правом на льготный проезд — с 24 до 70 тысяч человек. Льготы действуют не только в муниципальном, но и в коммерческом общественном транспорте.

Поднять стоимость проезда хотели сразу, но липчане возмутились. Они предположили, что система наверняка будет давать сбои в начале работы — и не ошиблись.

Терминалы оплаты очень часто не срабатывают, когда к ним прикладывают карту нового образца. Проблемы возникают с картами льготников и со стандартными картами, сообщает портал Gorod48. Водители просят обладателей карт оплачивать проезд наличными, если проездной не срабатывает. Из-за этого разгораются скандалы.

Кто-то после неудачной попытки воспользоваться картой платит деньги водителю. Кто-то вообще отказывается платить. Иногда выходит наоборот: платеж по карте проходит, но пассажир не получает билета, и тогда ему приходится платить второй раз.

Теперь к нагрузке водителей, кроме их прямых обязанностей, добавилась необходимость утихомиривать возмущенных пассажиров. Несмотря на то, что за эксплуатацию безналичной системы отвечают не они, именно водителей коммерческих маршрутов обвиняют в том, что они намеренно выводят приборы из строя — чтобы получить больше денег. В итоге вместо починки аппаратов чиновники организуют проверки, также надеясь уличить частных перевозчиков в обмане.

Как сообщает Gorod48 со ссылкой на данные перевозчиков, в коммерческом пассажирском транспорте Липецка сейчас не работает почти 60% терминалов безналичной оплаты. Из-за неразберихи в сфере общественного транспорта начали увольняться водители, а из-за сбоев в работе терминалов коммерческие компании лишаются части прибыли.

При этом издание сообщает, что по городу циркулируют карты хакеров, которые воспользовались уязвимостью программного обеспечения администрации Липецка.

«Левые карты» гуляют по Липецку с лета 2015 года, но активно стали применяться летом прошлого года. Как сообщили перевозчикам чиновники, деятельность взломщиков обошлась бюджету в 2,6 млн рублей — эти средства не попали на счета ЛГТК», — рассказывают в местном СМИ.

При этом деньги, потерянные из-за взломщиков, к транспортной компании не вернулись, поэтому их удержали из средств перевозчиков.

Городской департамент транспорта сообщил, что с 18 июля и до конца недели в автобусах, троллейбусах и трамваях, а также на остановках организуют опрос пассажиров. Для липчан приготовили специальные анкеты и вопросы, касающиеся введения безналичной оплаты проезда, концепции обновления парка пассажирского транспорта и прочих «больных» для города тем.

Таким способом, чиновники надеются выявить и затем устранить проблемные точки маршрутной сети.

«Мы планируем опросить около одной тысячи липчан. Исходя из результатов анкетирования, будем корректировать стратегию развития городского общественного транспорта с учетом мнения горожан», — заявил заместитель председателя городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

Напомним, ранее липецкие СМИ сообщили, что программа обновления городского транспорта пока тоже действует не так, как ожидалось: из 21 нового автобуса, приобретенного властями по программе обновления городского пассажирского транспорта для МУП «Липецкпассажиртранс», у восьми обнаружились технические неполадки.

Ключи от нового транспорта водителям вручили 30 июня. При поддержке региональных властей на их покупку потратили более 150 млн рублей.

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Пассажирам — по карте, перевозчикам — по карману

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