Недавно президент США Дональд Трамп, подписав законопроект о введении новых санкций против России, возложил ответственность на американский Конгресс за «небывало опасное ухудшение отношений» между Россией и Соединёнными Штатами. Даже если учесть тот факт, что заявления Трампа в отношении американского парламента могут быть безосновательными, это не значит, что Конгресс не может сделать ситуацию еще хуже, пишут Кингстон Рейф и Томас Кантримен в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние

Республиканцы призвали Пентагон начать разработку новой, потенциально ядерной ракеты, запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), подписанным в 1987 году.

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Авторы считают, что создание подобной ракеты стало бы настоящим подарком для президента РФ Владимира Путина, увеличило бы риски дестабилизации ядерного баланса и привело бы к еще большим разногласиям с европейскими союзниками.

Договор о РСМД, согласованный между американским президентом Рональдом Рейганом и советским руководителем Михаилом Горбачёвым, потребовал от Соединенных Штатов и Советского Союза ликвидировать и навсегда отказаться от всех ядерных и обычных наземных баллистических и крылатых ракет, радиус действия которых составлял от 500 до 5,5 тыс. километров. Договор помог остановить гонку ядерных вооружений в период холодной войны.

Соединённые Штаты обвиняют Россию в том, что она проводит испытания и принимает на вооружение крылатые ракеты, которые не соответствуют требованиям договора о РСМД. Россия подобные обвинения отрицает.

Russiancouncil.ru Общее собрание член РСМД, 26 июня 2012 г.

Стремясь оказать давление на Россию в связи с предъявленными обвинениями, и Сенат и Палата представителей подготавливают законопроекты, которые позволят Пентагону проводить исследования и разработку ракеты, диапазон действия которой нарушает договор о РСМД. В законопроекте Палаты представителей предусмотрена разработка обычной ракеты, а Сенат выступает за создание ядерной. Палата представителей одобрила свою версию законопроекта в июле 2017 года, а Сенат рассмотрит законопроект о создании новой ядерной ракеты в сентябре.

Хотя сторонники разработки новой ракеты утверждают, что договор о РСМД не запрещает проведение исследований или разработок, движение в данном направлении создает предпосылки для его нарушения Вашингтоном. В данном случае Россия могла бы предпринять ответные шаги и публично разорвать договор о РСМД.

По мнению авторов статьи, с военной точки зрения, ракета просто не нужна. Пентагон, рассматривая роль ядерного оружия в обеспечении стратегической безопасности США, и слова не промолвил о необходимости такой ракеты. США могут на законных основаниях внедрять точно такие же системы воздушного и морского базирования. Нет оснований полагать, что новая ракета, на разработку которой уйдут годы и немалые бюджетные средства, сможет убедить Россию к правильному, с точки зрения Конгресса, соблюдению норм договора о РСМД.

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Самое главное обстоятельство заключается в том, пишет The Washington Post, что страны НАТО не поддерживают разработку новой американской ракеты, ни один союзник США по НАТО не выказал желания разместить эту ракету на своей территории. Попытка США навязать альянсу новую, потенциально ядерную ракету, лишь увеличит разногласия и, несомненно, сыграет на руку Москве.

Поскольку Россию все же продолжат обвинять в нарушении договора о РСМД, администрации президента США и американскому Конгрессу не следовало бы забывать о трёх руководящих принципах, считают авторы.

Баллистическая ракета Minuteman III

Во-первых, США должны стремиться сохранить и укрепить существующую двустороннюю систему контроля над вооружениями, включая договор о РСМД и СНВ-III (2010), предусматривающий дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Эти соглашения ограничивают ядерный потенциал России и обеспечивают стабильность, предсказуемость и прозрачность. Ценность данных соглашений только возросла, поскольку отношения между Вашингтоном и Москвой существенно ухудшились.

Во-вторых, если договор о РСМД все-таки будет расторгнут, необходимо сделать так, чтобы вина за это легла на Россию, чтобы она взяла на себя ответственность. Это означает, что США нужно остерегаться таких действий, как строительство ракеты, которая нарушает договор о РСМД, потому что это позволит Москве обвинить Вашингтон в том, что он наращивает ядерную нестабильность в ЕС.

В-третьих, США должны заручиться поддержкой своих европейских союзников, которым напрямую угрожают российские противоракеты. Следовательно, нужно избегать действий, которые приводят к разногласиям в НАТО, поскольку это даст понять Москве, что она может продолжать вести разработки, не опасаясь единого ответа со сторон НАТО.

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Не забывая о перечисленных принципах, Конгресс США должен поощрять администрацию Трампа на проведение прямых переговоров, направленных на ликвидацию российских ракетных систем, которые не соответствуют требованиям договора о РСМД. Конгресс должен также призвать администрацию Трампа провести консультации с европейскими союзниками, чтобы заставить их предпринять решительные, но взвешенные шаги. Еще одним ответом может стать расширение обычных наступательных и оборонительных возможностей США в ЕС, если Россия продолжит нарушать договор о РСМД и возникнет военная угроза.

Авторы статьи пишут, что нарушение Россией договора о РСМД — серьезный вопрос, однако разработка США новой ядерной ракеты не укрепит безопасность, а лишь усугубит проблему.