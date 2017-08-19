Демонстрация американской мощи на фоне «дрожащих костей дряхлого мира» последние 20 лет была прекрасным источником доходов светоча демократии. Каждый удар рукояткой револьвера по столу вызывал безотказное бегство мировых финансов в тихую гавань американских ценных бумаг. Раз за разом повторяя этот фокус, череда американских президентов срывала бурные аплодисменты среди своих союзников и работодателей. Настал черед Трампа исполнить тот же номер.

Александр Горбаруков Гадкий я

Александр Горбаруков Горячие головы

Казалось бы, сначала все шло, как надо. Несмотря на постепенную утилизацию проекта «Большого Ближнего Востока», тамошние участники оплатили входной билет в новое ближневосточное НАТО общей стоимостью около 400 млрд долларов, если просуммировать все, что удалось сшибить с саудитов и катаровцев. А вот следующий регион начал давать сбои. Попытка втюхать стратегическую противоракетную систему Южной Корее вызвала недоуменный вопрос южнокорейцев «Зачем?». В ответ совокупный Дядя Сэм в лице Трампа, остолбеневший поначалу от наглости такого вопроса, ответил что-то вроде «Щас узнате», — и началась северокорейская эпопея.

Александр Горбаруков Хороший, плохой, злой

Но что-то пошло не так. Вместо того чтобы как по нотам разыграть спектакль «Умиротворение разбушевавшегося дальневосточного тирана», Америке пришлось столкнуться с некоторой непредусмотренной новизной ситуации. В предыдущих сериях отношений с Северной Кореей немаловажную роль играли падение ракет, неудачные испытания и прочие технические неувязки. Но в этот раз в самый неподходящий момент у товарища Ким Чен Ына вдруг все начало летать и взрываться. Заявив об этом, упомянутый товарищ пошел дальше, предложив фраппированному Трампу убрать свои авианесущие канонерки из окрестностей Тихоокеанского региона и дальше действовать по соизволению. Указав, что в противном случае веселое и четкое летание и взрывы переместятся в район крупной американской базы на острове Гуам.

Александр Горбаруков Враг государства

Заинтересовавшись причинами крупного технологического прорыва северных корейцев в области ракетостроения, американцы с удивлениями обнаружили использование украинских ракетных двигателей, поставленных вассальной Украиной мятежному тирану.

Еще отцы-основатели США прекрасно понимали ту мысль, что свобода — это палка о двух концах. С одной стороны, дающая возможность действовать, а с другой — сильно зависящая от личных характеристик исполнителя. Вылив на стенающую под «русским игом» Украину ушат свободы, и позволив ей выскользнуть из цепких чекистских объятий, Штаты, пожалуй, и представить себе не могли, что освобожденная их усилиями страна немедленно займется приторговыванием стратегическими изделиями со стратегическим же противником.

Александр Горбаруков Горячие головы — 3

Вот так, из-за забвения такого пустяка, что Земля является очень круглой планетой, можно получить подножку от, казалось бы, своей персональной собственности.

Впрочем, как известно начинающим садоводам, такая сельскохозяйственная утварь, как грабли, вполне способна выкинуть подобный фортель. Как же это было сделано технически? Помнится, совсем недавно украинские экономисты уже рапортовали о торговле с Дальневосточным регионом в рамках Великого Шелкового Пути — 2. Шелкового Пути еще нет, а ракетные двигатели в КНДР уже есть: пока Китай думает, Украина уже начала работать.

Никто не любит суперменов, у которых всегда все получается. Даже в кино. И возможно, именно троянская свинья в виде ракет, подложенная киевскими проходимцами своим хозяевам, внесла давно ожидаемое разнообразие в беспроигрышную американскую стратегию. К сожалению, конца-краю этому эпизоду еще не видно. Но хочется надеяться на благоприятное разрешение северокорейской коллизии. Тем более что, заметив реакцию своего заокеанского супостата, товарищ Ким Чен Ын был немного фрустрирован необычным развитием событий. Опасаясь, что с ним никто больше не будет играть в излюбленную игру «кто первый моргнет», он тут же врубил заднего.

Александр Горбаруков Бегущий по лезвию бритвы

И поспешил заверить, что впредь не будет угрожать бомбить Гуам. Заодно дал, таким образом, возможность Трампу, сохранив остатки лица, отползти домой, где его уже ждали продолжения аутопсии на тему, не является ли он агентом Кремля. Так что лицо ему еще понадобится.

Крайней в этой ситуации остается украинская хунта, уже попытавшаяся перевести стрелки на Россию, которая якобы сама поставила Киму украинские двигатели. Вероятно, угнав за 60 секунд повозку вместе с волами у незадачливых украинских селян. Или купив их за 300 баксов у домовитого украинского прапорщика. Как говорится, версий много и все правдоподобны, — если очень хотеть поверить.