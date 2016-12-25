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Мединский назвал Маннергейма «героем» и пожаловался на «маргиналов»

Политика
Памятная доска Маннергейму останется в Ратной палате в Царском Селе, обещает министр культуры
Доска Маннергейму на стене Ратной палаты в Царском Селе Доска Маннергейму на стене Ратной палаты в Царском Селе

Санкт-Петербург, 24 Декабря 2016, 23:43 — REGNUM  Памятная доска финскому маршалу Карлу Маннергейму, ранее установленная в центре Санкт-Петербурга, останется в Музее Первой Мировой войны в Царском Селе, куда была отправлена после демонтажа. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в Омске 24 декабря министр культуры РФ Владимир Мединский.

Напомним, после многомесячных протестов общественных активистов, блокадников, жителей Петербурга и других регионов, политиков, историков и журналистов доску Маннергейму, торжественно установленную в середине июня 2016 года на Захарьевской улице, 13 октября тайно демонтировали и увезли в Ратную палату в Царском Селе.

«Обезображенная, изуродованная активистами запрещенной в России партии Эдуарда Лимонова памятная доска генералу русской армии Карлу Густаву Маннергейму в таком виде передана в музей Первой мировой войны и там останется. Министерство культуры никакого отношения к этой истории не имеет», — заявил Владимир Мединский.

При этом министр культуры, который присутствовал и произносил речь на открытии доски, вместе с тогдашним главой президентской администрации Сергеем Ивановым, не изменил своего положительного отношения к фигуре Маннергейма.

«Карл Маннергейм, как бы мы ни оценивали его сложную последующую политическую судьбу, — безусловно, герой Первой мировой войны», — сказал Мединский. Он также в очередной раз дал понять, что считает тех, кто выступал против увековечивания памяти военного союзника Гитлера, не заслуживающими уважения людьми.

«Эта доска теперь останется как музейный экспонат, к сожалению, демонстрирующий определенный уровень культуры ведения дискуссии, исповедуемый некоторыми маргинальными группами в Санкт-Петербурге», — добавил глава Минкультуры (все цитаты выше — по ТАСС, прим.ред.).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга признали, что Карл Густав Маннергейм несет ответственность за блокаду Ленинграда и вызванные ею огромные жертвы среди гражданского населения, наряду с немецкими нацистами. В Смольном сообщили, что инициаторами установки доски Маннергейму в Петербурге были федеральные власти, и посчитали вполне обоснованными общественные протесты в связи с появлением доски.

«Открытие знака в виде барельефа человеку, который в равной степени должен разделить с немецко-фашистскими военачальниками вину за блокаду Ленинграда и гибель в результате ее сотен тысяч жителей города, справедливо вызвало отрицательный резонанс и возмущение в обществе», — говорится в ответе Смольного на обращение блокадницы Флоры Геращенко, проживающей в Мурманске.

Документ датирован 21 декабря и подписан начальником Управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Санкт-Петербурга Еленой Рудневой.

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный признал Маннергейма виновником блокады Ленинграда вкупе с Гитлером

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