В Чувашии новый полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО), который практически сразу после запуска обрёл скандальную известность из-за многократного увеличения тарифов и работу которого поручил проверить президент России Владимир Путин, продолжает оставаться в поле зрения общественников. В августе выяснилась удивительнейшая вещь, которая может перечеркнуть саму эко-идею нового полигона. Выполняя поручение лидера страны, члены чувашского отделения ОНФ провели собственное расследование и выяснили, что часть мусора на полигоне не брикетируется, а сбрасывается навалом. Из чего можно сделать неутешительный вывод: полигон грозит превратиться во вторую Пихтулинскую свалку. Причём готовятся юридические основания для этого, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Чебоксары, 2012 год. Пихтулинская свалка в Чебоксарах

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О важности полигона уже давно никто не спорит: смердящая много лет Пихтулинская свалка перебивала нюх не только у инвесторов застройки благодатных земель между Чебоксарми и Новочебоксарском, но и жителей новоюжного района столицы, которые летом задыхались от вони. Затеяв строительство полигона ТБО, власти, а затем и концессионер (новочебоксарский филиал ЗАО «Управление отходами») громко заявляли со всех возможных трибун об экологической составляющей проекта: что он позволит решить вопрос с мусором, минимизировав экологические последствия. В частности, заявлялось, что отходы будут брикетироваться (куб диаметром 1,1 на 1,1 метра будет весить 1 тонну), плотность брикетов не позволит впитывать осадки и благодаря этому будут тормозиться процессы гниения, прекратится аэробный процесс, выделение токсичных газов сократится на 95%. Требования к технологии производства прописаны и в концессионном соглашении, где заказчиком выступает Минприроды Чувашии. Освежим эту часть цитатой из документа:

«По конвейеру вторсырьё подаётся в пресс для брикетирования. ТБО после отбора вторичного сырья конвейером подаётся в зону работы магнитного сепаратора для извлечения металлических (магнитных) отходов. Под конвейером сортировки проходит конвейер для «хвостов», с помощью которого отходы подаются в пресс-компактор для прессования «хвостов» ТБО в пресс-контейнеры».

Однако…Проведя собственное расследование в августе нынешнего года, члены регионального штаба ОНФ во главе с руководителем рабочей группы Владиславом Солдатовым забили тревогу: мусор на полигоне не сортируется и большей частью не брикетируется. Соответствующее обращение об экологической угрозе направлено в адрес Минприроды Чувашии и прокуратуры республики с приложенными материалами.

«В дни наблюдения доставка ТБО мусоровозами на полигон осуществлялась навалом, без разгрузки на специальной площадке мусоросортировочного комплекса, без сортировки и отбора утилизируемых фракций и прессования. Поступившие отходы не прессовались в брикеты… Навалы отходов выгружались мусоровозами и иными транспортными средствами непосредственно на участок складирования №1, после чего каток-уплотнитель укладывал и размельчал поступившие отходы», — говорится, в частности, в письме руководителя рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» регионального штаба ОНФ Владислава Солдатова.

При этом выяснились дополнительные обстоятельства. Пока шло расследование «народных фронтовиков», на портал нормативно-правовых актов выставляется на обсуждение проект приказа Минстроя Чувашии «Об утверждении Порядка сбора твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Чувашской Республики». При этом пользователям не доступны ни проект документа, ни пояснительная записка, ни уведомление. В открытом доступе только анкета-вопросник для пользователей.

Cap.ru Проект приказа без документов

Дальше — больше. В недрах узкоспециализированного ресурса (сайт Национального бюро по переработке отходов) вдруг появляется сообщение о том, что в Чувашии «успешно прошел общественные обсуждения» второй этап концессионного проекта в сфере ТКО. Отмечается, что в обсуждении приняли участие целых 55 человек — это при том, что на полигон свозятся отходы с трёх муниципалитетов республики, где проживает более половины населения Чувашии (свыше 600 тыс. человек). При этом информации об общественных обсуждениях нет ни на сайте Минприроды, ни на сайтах муниципалитетов (полигон находится на территории Новочебоксарска) — ни анонса, ни итогов.

Svalki.net Фрагмент релиза о прошедших общественных слушаниях

Но даже из того формального релиза, который обязаны были опубликовать по нормам закона, получается удивительная картина. В частности, сообщается, что «все основные конструктивные и технологические решения, предусмотренные в ранее утвержденной проектной документации и прошедшей государственную строительную и экологическую экспертизы, остаются без изменений, за исключением замены марки и производителя гидроизоляционного материала».

«Замена материала выполнена в целях уменьшения капитальных затрат на строительство карты складирования №2, а также в рамках импортозамещения», — говорится в релизе в прошедшем времени. И поясняется:

«Техническое перевооружение объектов необходимо для практического совершенствования технологической схемы переработки ТКО на действующем предприятии при оправданных экономических показателях (обеспечении понижения эксплуатационных затрат)».

При этом ни расчёты, ни сумма экономии не озвучиваются.

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Также говорится о том, что проектная документация «Переработка и захоронение твёрдых бытовых отходов», разработанная ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» в 2010 году, «не учитывала размещение строительных отходов IV—V классов опасности». Тогда остаётся не понятным, куда после запуска нового полигона вывозились и складировались строительные и промышленные отходы. Всё на ту же Пихтулинскую свалку?

«Для приведения в соответствие требованиям действующей Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых отходов необходимо изменить технологию захоронения отходов. Новая технология захоронения отличается от старой путем замены оборудования и схемы движения «хвостов», что позволит сократить эксплуатационные расходы на 5%», — приводится туманная фраза.

При этом не уточняется, какая схема движения «хвостов» действует сейчас, и как сильно она будет изменена. Почему оборудование, которое также закупалось под проект, вдруг понадобилось заменять? Как так получилось, что технология захоронения отходов не соответствует инструкции по эксплуатации полигонов?

«Мы полагаем, что на новом полигоне технология нарушается. По нашим данным, брикеты выставляются только по периметру, остальной мусор банально сваливается и трамбуется — как это было на старой свалке. То есть полигон превращается во вторую Пихтулинскую свалку, зарытую в 2015 году. При такой технологии карты складирования может хватить не на 20 лет, а на пять. На мой взгляд, закладывается экологическая мина под будущее. Возникает много вопросов. На что уходят деньги, которые взимаются с населения за так называемую переработку и утилизацию? Не это ли является инвестицией, которую концессионер преподносит как свой вклад в проект? Куда смотрит московское руководство ЗАО «Управление отходами»? Куда смотрит республиканская власть? И в конце концов: нет ли здесь коррупционного фактора?» — ставит вопросы Владислав Солдатов.

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Солдатов также сообщил, что как только «фронтовики» начали выяснять детали работы полигона ТБО, на них пожаловались полиции:

«Впервые в России в офис ОНФ пришла полиция. При этом нам не смогли объяснить, что мы нарушили и на каком основании с нас хотят взять показания. На том и мирно разошлись».

ИА REGNUM просит считать данную публикацию официальным запросом в прокуратуру Чувашии и Минприроды Чувашии.