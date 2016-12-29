Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии

Чебоксары, , 14:51 — REGNUM Тарифно-мусорный вопрос в Чувашии, который впервые прогремел осенью прошлого года с запуском нового полигона ТБО (твердых бытовых отходов), достиг своего пика. Муниципалитеты — Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарский район — в срочном порядке принимают принимают решения о новых тарифах на утилизацию мусора и инвестиционной надбавке. В Чебоксарах внеочередное заседание парламента вылилось в 1,5-часовое жаркое обсуждение, чего не наблюдалось здесь последние годы. Звучали такие высказывания, как «преступно», «непозволительно», «карательные меры», «эгоцентричный тип поведения», «положение безысходности», «нас шантажируют», «вакханалия». Возмущалась как оппозиция, так и единороссы. Тема действительно актуализировалась из-за резкого скачка цены на мусор. Предсказуемо большинством голосов решение было принято, но с оговоркой: направить соответствующее письмо главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. Слабым писком прозвучал вопрос о выкупе всех объектов концессионного соглашения — под закулисные саркастические усмешки могущественного «Управления отходами», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инвестпрограмма: затраты, объекты, сроки

Название проекта решения получилось длинным и громоздким даже для подготовленной аудитории. «Инвестиционная программа филиала ЗАО «Управление отходами» в г. Новочебоксарск по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на строящемся полигоне ТБО в г. Новочебоксарск и мусороперегрузочной станции в г. Чебоксары, на 2017−2024 годы». Инвестпрограмма разработана «Управлением отходами» и начнёт работать с 1 февраля 2017 года.

Согласно проекту решения, общий объём финансирования программы на 2017−2024 годы составит 2,392 млрд рублей (с НДС), в том числе надбавка к ценам (тарифам) для потребителей — 1,309 млрд рублей. То есть по простым арифметическим подсчётам получается, что доля тарифной надбавки в инвестиционной программе инвестора превышает 58%.

В общей сумме финансирования субсидии Чувашской Республики и субсидии Фонда содействия реформированию ЖКХ ориентировочно составят 135,3 млн рублей. Почти 757 млн рублей составят амортизационные отчисления. «Также учтены собственные средства «Управления отходами», собранные в период работы объектов в режиме временного накопления с 1 ноября 2015 г. по 1 февраля 2017 г. (прогноз) в размере 190,5 млн рублей», — сообщил начальник управления по регулированию тарифов администрации Чебоксар Евгений Максимов.

Объём инвестиционных затрат по сметной стоимости оценён почти в 1,5 млрд рублей: реконструкция мусороперегрузочной станции в Чебоксарах оценена в 767,6 млн рублей (годовой мощностью до 150 тыс. тонн), строительство мусоросортировочного комплекса в Новочебоксарске предположительно обойдётся в 499 млн рублей (годовой мощностью до 150 тыс. тонн), строительство второй карты складирования отходов составит 233,3 млн рублей (годовой мощностью до 100 тыс. тонн). Проценты по облигационному займу, взятому для финансирования объектов строительства, оценены в 892 млн рублей.

Как скажется на жителях инвестнадбавка

Согласно представленным данным, общая стоимость на услугу по утилизации ТБО для населения составит с февраля 2017 года 2062,33 руб/т (с учётом НДС), в том числе тариф — 1127,03 рублей, надбавка к нему — 935,3 рублей. Доля надбавки в общей стоимости услуги составляет почти 45,4%. В 2020 году конечная цена определена в сумме 2152,39 рублей. Для остальных потребителей с февраля 2017 года общая стоимость услуги определена в сумме 1747,74 руб/т (без учёта НДС), из них тариф — 955,1 рублей, надбавка — 792,63 рубля. В ходе обсуждения депутаты отметили, что «изначально сумма» достигала 3 тыс. рублей, в ходе совместной работы удалось её снизить.

Напомним, что услуга по утилизации ТБО для населения не является отдельной коммунальной услугой (отдельной строкой в платёжках она будет прописана только в 2019 году) и входит в состав платы за содержание жилья. На эти средства содержатся управляющие компании, которые, в частности, проводят текущий ремонт домов, организуют уборку домовых территорий, очистку снега, платят за вывоз и утилизацию мусора.

Начальник управления по регулированию тарифов администрации Чебоксар Евгений Максимов пояснил, что с февраля размер платы за содержание жилья может увеличиться с 70 копеек до 1,67 рублей за «квадрат» при условии принятия собственниками соответствующих решений. В настоящее время в среднем она составляет 1 рубль.

В мэрии Чебоксар провели примерные расчёты роста цены в зависимости от поставщика тепла и управляющей компании. К примеру, для жильцов 3-комнатной квартиры в 5-этажном доме плата за содержание жилья возрастёт с 11,6 рублей за «квадрат» до 12,96 рублей, в том числе «мусорная» составляющая увеличится с 1,21 до 2,57 рублей за 1 кв/м (рост в 2,1 раза). В результате в целом ежемесячная плата за содержание жилья возрастёт с 788,8 до 881,28 рублей (рост на 11,7%), в том числе услуга за вывоз и утилизацию ТБО подорожает с 82,28 до 174,76 рублей (рост в 2,1 раза, или на 92,48 рублей).

«Опять будут страдать» жильцы

Даже при таком росте инвестор не стал давать гарантий того, что очередного повышения не будет. «Я не орган, который даёт гарантии повышения или неповышения», — заявил депутатам заместитель директора филиала ЗАО «Управления отходами» Сергей Лаврентьев, отметив, что «наша цена» сформирована «исходя из наших потребностей».

Первыми возмутились справороссы. Лидер фракции Сергей Муравьев подчеркнул, что «основное повышение цен» ляжет на управляющие компании, которые будут вынуждены обращаться к жильцам»: «И опять будут страдать собственники». Его коллега по фракции Алексей Никитин был более категоричен, высказав мнение, что в этой ситуации проявился «эгоцентричный тип поведения «Управления отходами».

«Бесцеремонно обращаются с нами. Республику обманули, по-другому не скажешь. И кому за этот обман предлагают рассчитываться? Жителям. Но через кого? Через депутатов, через нас с вами. Почему мы за чьи-то ошибки, за чьи-то просчёты в концессионном соглашении должны позволять залезать в карман к нашим жителям», — возмущался депутат, подчеркнув, что нельзя было «отдавать такой стратегический объект, такое стратегическое направление, как утилизация мусора, иногородним».

«Чем нас шантажируют? Сначала это было: «Мы не будем вывозить у вас мусор», — продолжил Алексей Никитин. По его словам, затем предложили забрать «объект обратно». «А почему нет? Это решение очень многих вопросов», — считает справоросс, отмечая, что тогда «мы избавимся от выкручивания рук и получим полностью подконтрольное направление». Концессионное соглашение он охарактеризовал как «преступно» невыгодное.

Напомним, концессионное соглашение было подписано 1 июля 2014 года между Минприроды Чувашии и филиалом ЗАО «Управление отходами». Отдельные эксперты называли его «кабальным для республики», высказывая мнение, что в нём интересы одной стороны превалируют над другой.

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Поражены были и единороссы. Валерий Павлов подчеркнул, что инвестиционная надбавка нужна, и её надо принять, но «то, какие нам предлагает цены, просто непозволительно». Он предложил «уложиться в общей сумме в 1,5 тыс. рублей», иначе «такими карательными мерами» не все управляющие компании смогут работать безубыточно. А муниципальное «Спецавтохозяйство» при «таком подходе» «месяца через три придёт к банкротству». По данным мэрии, «Спецавтохозяйства» задолжало ЗАО «Управление отходами» 10 млн рублей за размещённые ТБО.

Глава комиссии по бюджету Владимир Кузин констатировал, что «вопрос внесён на собрание очень поздно», поэтому «практически не осталось времени детально изучить вопрос»: «Это непопулярное решение, но судя по тому, как на сегодняшний день ставится вопрос, мы вынуждены будем принять надбавку».

«Сегодня мы говорим, что 1 рубль (вывоз и утилизация ТБО) — на 1 кв. метр. Действительно, это, может быть, немного. Но если сравнить то, что есть управляющие компании с тарифами на содержание дома в 8−9 рублей, а из них 2,5 рубля только на вывоз ТБО оставить, то будет страдать качество содержания жилья. Либо управляющие компании просто обанкротятся», — оперировал цифрами единоросс, высказав мнение, что «сегодня ставят нас в положение безысходности».

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Владимир Кузин предложил «взять на очень строжайший контроль работу» филиала ЗАО «Управление отходами». «С этим обратиться к главе республики в части компенсации нашей бюджетной части, в части информации о том, что в близлежащих городах тарифы существуют значительно ниже. И рассмотреть вопрос о расторжении договора в будущем с этим концессионером — или как он называется», — сказал парламентарий, в чём его поддержал весь депутатский корпус.

Соответствующее обращение к главе Чувашии поручено разработать Владимиру Кузину. Дмитрий Никоноров добавил, что в обращение нужно включить и предложение о выкупе построенных объектов, тогда «вся эта вакханалия, которая творится, просто исчезнет».

Предложенные инвестиционные решения были приняты. В ходе голосования за предложенную инвестиционную программу проголосовали 19 присутствующих депутатов (всего в ЧГСД 42 депутата), восемь были против, двое воздержались. При голосовании за предложенную надбавку 20 были «за», шестеро — «против», двое воздержались. Ещё пять голосов отсутствующих парламентариев были засчитаны в пользу принятия данных решений.

Комментарий Алексея Ладыкова

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, комментируя ситуацию, согласился с депутатами в том, что «решение действительно непопулярное, решение сложное». По его словам, работа над расчётом тарифа и инвестиционной надбавки шла несколько месяцев, «несколько раз мы возвращали документы на доработку».

«Меняли стоимость в меньшую сторону. Изначально концессионером внесено предложение на стоимость (общий объём финансирования) более 2,6 млрд рублей, где-то на 300 млн рублей мы сократили, что тоже сказывается на тарифе. Тем не менее, он остаётся высоким и, конечно же, это скажется на каждом жителе нашего города, каждой управляющей компанией», — констатировал градоначальник. И продолжил: «Понимаю боль директоров управляющих компаний, которым предстоит повышать тарифы и общаться с жителями. Но и мы не будем стоять в стороне, будем помогать».

Градоначальник также напомнил историю вопроса: переполненная и периодически горящая Пихтулинская свалка была закрыта по решению суда, её заменил новый современный полигон ТБО: «Да, мы рассчитывали, что строительство будет дешевле, но вы помните, что было два года назад — был резко повышен курс доллара. И стоимость его выросла».

Алексей Ладыков подтвердил, что «остаётся возможность и сегодня выкупить этот полигон»: «Концессионер не возражает против того, чтобы субъектом или муниципалитетом этот объект был выкуплен. Стоимость составляет около 1,5 млрд рублей, по вложенным — 1,236 млрд рублей, плюс вторая карта. Таких средств пока нет. Будем эти варианты рассматривать, это с повестки дня не спадает. И возможно, он ещё перейдёт в нашу собственность. Но в любом случае инвестиции сегодня нужно возвращать, а инвестиции возвращаются за счёт надбавки. Также будем продолжать работу над привлечением федеральных средств».

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