Страны Запада должны со всей осторожностью отнестись к учениям «Запад», приготовления к которым идут полным ходом в России и в соседней с ней Белоруссии. И не только такое неоднозначное название маневров или возможность узнать больше о новых видах вооружения или войсковых процедурах вызывает интерес и беспокойство на Западе. Дело еще и в том, что Москва может воспользоваться учениями для начала агрессии против своих соседей, как уже бывало, пишет Кейр Джайлс — один из авторов нашумевшего в 2015 году доклада «Российский вызов», в котором была проведена прямая параллель между современной Россией и Гитлеровской Германией, униженной по итогам Первой мировой войны, — в статье для Chatham House.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Автор отмечает, что вокруг этих проводимых раз в четыре года учений может даже образовываться собственная мифология. Так, после маневров 2009 года большая часть западных СМИ утверждала, что по легенде учений они закончились ядерным ударом по Варшаве, хотя никаких подтверждений этому не было в рассекреченных с тех пор материалах. Тем не менее страны Запада с особым вниманием следят за маневрами, которые Россия, как считает автор, в прошлом уже использовала для начала войсковых операций «как против Грузии, так и против Украины». На этом фоне в Польше, Литве и особенно Украине некоторые опасаются, что учения нынешнего года могут стать прикрытием для подготовки еще одной военной авантюры России.

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Однако в отличие от тех учений, «Запад» не является исключительно российским предприятием, будучи проводимым совместно с Белоруссией. При этом Минск находится в крайне сложном положении: с одной стороны, официально он союзник Москвы, с другой же, — белорусские власти не разделяют антагонизма Кремля по отношению к Западу, желая оставаться нейтральной стороной в конфронтации между Россией и НАТО. В то же самое время страна так же, как и североатлантический блок обеспокоена возможностью начала непреднамеренного конфликта в регионе, поэтому Минск пытается найти способы избежать эскалации.

Минск выступает за открытость в отношениях с Западом в ходе учений, благодаря чему Россия не сможет воспользоваться возможностью отклониться от сценария учений и пойти на те или иные недружественные действия. Власти Белоруссии пригласили большое число военных наблюдателей и военных атташе из целого ряда стран как входящих в НАТО, так и не являющихся его членом. Более того, к мониторингу отдельных учений были привлечены наблюдатели из различных международных организаций, таких как ОБСЕ и Красный Крест. Более того, Минск проводит собственную программу информирования НАТО и западных стран о процессе прохождения учений.

В том же, как Россия может использовать учения «Запад» для получения того или иного военного преимущества, был высказан ряд теорий. Наиболее экстравагантной является то, что учения будут использованы для начала наступления на соседей России из числа стран-членов НАТО. В связи с этим США и другие страны пошли на временное увеличение численности войск и оборонительных активов в Прибалтике в качестве меры предосторожности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

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Другие же, менее сенсационные предположения включают в себя то, что российские войска, участвующие в учениях, могут остаться на территории страны после их окончания. И хотя такое развитие событий кажется довольно отдаленной перспективой, еще одной версией является то, что российские войска могут оставить в Белоруссии технику, выведя лишь военнослужащих. Такой шаг может быть сделан для подготовки возможного в будущем вторжения России в соседние страны, такие как Литва или Польша с территории самой Белоруссии.

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Подобное развитие событий может быть представлено Россией в качестве защитной меры в ответ на размещение НАТО небольшого числа дополнительных войск в Прибалтике и Польше. Будет сделано утверждение, что НАТО подготовило позиции в приграничных с Россией государствах, поэтому и Москва теперь делает то же самое. Однако это потребует взаимодействия с Минском и согласия с его стороны, что не соответствует прошлой практике Белоруссии сопротивления попыткам Москвы нарастить свою военную инфраструктуру на своей территории.

В то же самое время у Кремля есть все основания на данный момент принизить вероятность конфликта, вместо того чтобы пускаться в новую военную авантюру. Будучи в значительной степени заинтересованной в отмене санкций США и ЕС, Москва посчитает более целесообразным действовать спокойно для ослабления антироссийской риторики и подрыва позиции тех, кто хочет предупредить агрессивные намерения Кремля. Россия смешивает агрессивную риторику, направленную на устрашение Запада, с иными, противоречащими ее угрозам сигналами о том, что вся обеспокоенность действиями российских вооруженных сил является не чем иным, как «истерией» и разжиганием холодной войны.

Таким образом, на фоне нынешнего уровня западной настороженности по отношению к возможному развитию предстоящих учений, если они пройдут без каких-либо инцидентов, Москва может попросту заявить: «А вы боялись!».