«НАТО афиширует подготовку к силовому конфликту с Союзным государством»

Калининград, , 12:17 — REGNUM Наращивание силового потенциала НАТО вблизи границ России и Белоруссии, а также повышение интенсивности учений сил блокаоткровенно афиширует подготовку к силовому противостоянию альянса с Союзным государством. Такое мнение высказал сегодня, 12 июля, корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт из Калининграда, офицер запаса Балтийского флота Александр Новик, комментируя предстоящие совместные стратегические учения «Запад — 2017».

Аналитик назвал три ключевые операции ВС США и государств-членов НАТО, направленных на военно-политическое противодействие Российской Федерации на восточноевропейском направлении в случае возникновения кризисной ситуации:

1.Atlantic Resolve — операция вооруженных сил США по расширению присутствия подразделений национальных вооруженных сил в Прибалтике (Литве, Латвии и Эстонии), Польше, Германии, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Греции.

2.Persistent Presence — операция ОВС НАТО по расширению присутствия подразделений ВС государств-членов блока (кроме США) в Прибалтике, Польше, Болгарии и Румынии.

3.Enhanced Forward Presence — операция ОВС НАТО по размещению на территории Прибалтики и Польши четырех многонациональных батальонных тактических групп сухопутных войск государств-членов блока.

«В целом к началу июля 2017 года в Польше и странах Прибалтики размещено 8,5 тысяч военнослужащих из стран НАТО, 415 бронетранспортеров, 88 танков, 17 орудий полевой артиллерии, 8 вертолетов, 8 самолетов-истребителей в боевом дежурстве на аэродромах Литвы и Эстонии», — уточнил эксперт.

В Пентагоне также заявили, что на время проведения Россией и Белоруссией учения «Запад-2017» США разместят вдоль границ прибалтийских республик три подразделения десантников до 600 человек. Пентагон также направил в страны Прибалтики ракетный комплекс «Пэтриот», которые усилят ПВО Эстонии, Латвии и Литвы на время учения «Запад-2017».

Говоря об учениях «Запад-2017», военный эксперт подчеркнул, что маневры будет носить исключительно оборонительный характер.

«Никто на учениях не собирается не только на кого-то нападать или наступать, но не собирается кого-то и провоцировать. Но, в то же время, предстоящее учение призвано продемонстрировать постоянство Белоруссии и России в обеспечении безопасности двух братских народов в их Союзном государстве», — сказал Александр Новик.

ИА REGNUM напоминает, что стратегическое учение «Запад — 2017» намечено на 14−20 сентября 2017 года на территории российской Калининградской области и нескольких приграничных с ЕС областей Белоруссии.