На фоне того, как отношения между Россией и США опустились на самую низкую отметку за долгое время, все большую актуальность принимает вопрос о том, каким образом преодолеть нынешнюю тенденцию, обостряемую ситуациями в Сирии и на Украине, а также якобы имевшим место вмешательством в выборы 2016 года со стороны Москвы. И ключевую роль в новом охлаждении отношений играет именно это наступление на американскую демократию, без покаяния за которое ни о каком сближении не может быть и речи, пишет бывший помощник госсекретаря по вопросам обороны Дов Закхейм в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

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Автор отмечает, что между США и Россией, помимо их глав, продолжается напряженность, причиной которой являются война в Сирии, ситуация на Украине, нарушение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-1), а также вмешательство в выборы в странах ЕС и США, в которых они повлияли не только на исход президентской гонки, но и могли приложить свою руку к голосованиям в отдельных штатах.

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Тем не менее у обеих стран есть и целый ряд взаимных интересов: борьба с терроризмом вообще и с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в частности, поддержание стабильности на Ближнем Востоке, недопущение создания Ираном ядерного оружия или применения его со стороны КНДР. Сходятся интересы Вашингтона и Москвы и в области сохранения стратегического ядерного баланса, продержавшегося на протяжении более полувека. На этот фоне не последнюю роль играет вопрос о том, каким же образом преодолеть взаимные разногласия и поспособствовать сотрудничеству, направленному на обеспечение общих интересов.

На этом пути самый первый шаг в сторону улучшения отношений между Белым домом и Кремлем будет самым сложным. Так, президент США Дональд Трамп должен выступить с публичным протестом против российских попыток подорвать президентские выборы в США 2016 года. Его российскому коллеге Владимиру Путину необходимо признать недолжное поведение своей страны, а также пообещать больше так не поступать. И даже если такое обещание и окажется пустым, Путин, настаивает автор, все же должен его дать.

Тем не менее ни тот, ни другой глава государства не склонен поднимать этот вопрос открыто. В частности, Трамп, по всей видимости, из-за своей неспособности признать действительное положение вещей лишь разжигает подозрения относительно своих мотивов. Со своей же стороны, Путин своим отказом признать проступки России лишь подталкивает Конгресс к более жестким санкциям против его страны. Тема вмешательства в выборы могла быть затронута за закрытыми дверьми на саммите «Большой двадцатки», о чем упоминали и глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон, и позднее сам президент-республиканец, однако этого недостаточно. Что же касается Москвы, то Путин даже и вида не сделал, что он признает вину России. Да и сделай он это, этого было бы недостаточно, чтобы вернуть обе страны к сотрудничеству.

А сделать вместе США и Россия могли бы многое, если бы Вашингтон был столь же откровенен о своих целях, как и Москва. Так, США, по мнению автора, значительно нарастили свои операции против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Пока Белый дом не указал, насколько далеко он готов пойти в этом направлении. Администрация Трампа должна скорейшим образом это исправить, в то же самое время ускоряя работу по обеспечению зон деконфликтации в Сирии. В случае успеха соглашения о зонах деконфликтации следующим шагом должны стать совместные патрули этих безопасных зон, благодаря чему беженцы смогут вернуться к себе на родину.

Нет никаких сомнений в том, что Россия будет настаивать на отказе Запада от попыток сместить со своего поста президента Сирии Башара Асада. И Вашингтон дал сигнал о том, что у него таких намерений на сегодняшний день нет. Тем не менее американские власти должны настоять на том, чтобы Москва приняла все необходимые меры, для того чтобы Дамаск больше никогда не применял химическое оружие — факт чего автор не оспаривает — против собственного населения или кого бы то ни было еще.

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Более того, если США откажутся от планов по свержению Асада — что будет на практике означать прекращение поддержки мятежников, которые в результате этого не смогут, как считает автор, защититься от сирийской армии, — Россия, со своей стороны, должна всеми силами оказать давление на Иран, чтобы тот вывел из Сирии все свои вооруженные формирования. К тому же Москва должна совместно с Вашингтоном, Иорданией и Израилем выступить против попыток Тегерана создать шиитский сухопутный коридор до Средиземного моря.

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Затем, хотя администрация бывшего президента США Барака Обамы самым решительным образом выступала против «захвата» Крыма Россией, а также ее «вторжения» на Украину, она, за исключением санкций, мало что сделала для существенной поддержки Киева. Запретительные же меры не помешали Москве сохранить позиции в Крыму и на востоке Украины.

Администрация же Трампа сделала еще меньше. И если в плане Крыма Вашингтон, вероятно, не способен сделать многое, то по вопросу Украины Белый дом может добиться определенного взаимопонимания с Москвой. Поэтому американские власти должны настоять на том, чтобы Россия «вывела свои войска» и перестала поддерживать там пророссийские силы. Со своей стороны, США могли бы гарантировать, что они используют свое право вето в случае любой попытки Киева вступить в НАТО.

Наконец, Вашингтон должен дать России понять, что он продолжит наращивание сил в Европе до тех пор, пока Москва не гарантирует, что она больше не будет допускать нарушения договора СНВ-1. В случае если Москва даст такие гарантии, Вашингтон, со своей стороны, мог бы заверить Кремль, что НАТО не будет поддерживать в Восточной Европе базы на постоянной основе.

Ничего из сказанного выше не относится к области невозможного, заключает автор. Даже большинство в Конгрессе, которое продолжает выступать за новые санкции против России, могло бы присоединиться к соглашению, благодаря которому достигается стабильность в Сирии, на Украине и баланс сил в ЕС, даже если подобное развитие событий и пойдет вразрез с «претензиями на гегемонию» Ирана. Однако для начала Трамп должен публично поднять вопрос о произошедшем на выборах 2016 года, а Путин должен покаяться за свое вмешательство. В противном случае ни о каком прорыве не может быть и речи, и конца второй холодной войне не будет и видно.