В истории современной России всенародные выборы губернатора Свердловской области проходили трижды, и каждый раз в бескомпромиссной борьбе. После перерыва в 14 лет, 10 сентября 2017 года свердловчанам вновь предстоит прямым голосованием выбрать главу региона. До начала предвыборной гонки сохранялись надежды, что предстоящая кампания по традиции прошлых лет пройдёт под знаком накалённых баталий, свойственных выборам конца 90-х годов прошлого века, чем вызовет интерес избирателей, но, как говорится, «что-то пошло не так».

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Выборы-1995: «реальная интрига»

Для начала совершим экскурс в историю. Первые выборы губернатора Свердловской области состоялись в августе 1995 года и проходили в два тура. Этому предшествовала неудача с «уральской республикой», которая просуществовала всего 10 дней. Конституция республики начала действовать 1 ноября 1993 года, а 10 ноября президент России Борис Ельцин отправил руководителя области Эдуарда Росселя в отставку. Его сменил Алексей Страхов.

Но политическое будущее Росселя только начиналось. В апреле 1994 года он возглавил Свердловскую областную думу. А летом 1995-го у него появился реальный шанс снова возглавить Свердловскую область. Впервые в России «в порядке эксперимента» на Среднем Урале были назначены выборы губернатора.

Тогда в избирательный бюллетень попали девять кандидатов, из которых в первом туре никто не набрал более 50% голосов пришедших на участки избирателей. Основными фаворитами тогда были Эдуард Россель (28,5%), глава администрации Свердловской области Алексей Страхов (26%) и заместитель главы областной администрации Валерий Трушников (22,3%). Но уже во втором туре в борьбе с Алексеем Страховым победу одержал Эдуард Россель (59% во втором туре). Его поддержал Валерий Трушников, и эта поддержка значительно повлияла на итоговый результат.

Забегая вперёд скажем, что в ответ он был назначен председателем правительства региона. Но уже в апреле 1996 года из-за конфликта с Эдуардом Росселем его отправили в отставку. Примечательно, что в том же 1996 году Валерий Трушников по решению суда был восстановлен, но в доме правительства его никто не ждал. В ответ Трушников демонстративно подал заявление по собственному желанию.

Вернёмся к выборам губернатора 1995 года. Они сопровождались использованием грязных политтехнологий. В частности, против действующего на тот момент главы администрации области распространялись листовки, в которых Алексея Страхова представляли в роли «Лысой феи с лысой горы» и призывали избирателей «Голосовать не за СТРАХ, а за СОВЕСТЬ!», намекая на корень фамилии руководителя региона. Причём, как сообщали местные СМИ, данные листовки распространялись не Эдуардом Росселем, а другим человеком, который впоследствии стал его конкурентом на третьих выборах.

Команда Страхова тоже не оставалась в долгу и предлагала избирателям сравнить его «бунгало» с «виллой Росселя». Кроме того, как полагают некоторые эксперты, с политической рекламой действовавшего на тот момент главы администрации технологи переборщили, её вышло слишком много. Возможно, это, в том числе, и сказалось на исходе выборов.

Отметим, некоторые наблюдатели называют выборы 1995 года единственными, на которых была реальная интрига. Впрочем, и на последующих борьба за пост губернатора была достаточно острой.

1999-й. В противостоянии с мэром

Вторые выборы губернатора Свердловской области состоялись в августе 1999 года. Тогда свои кандидатуры выдвинули семь соискателей высокой должности. В той предвыборной кампании основная борьба развернулась между Эдуардом Росселем, мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким и молодым политиком Александром Бурковым. При этом основные баталии развернулись между главами области и города, которые находились в «традиционном» для Среднего Урала политическом конфликте. Тем неожиданней стали результаты первого тура, когда во второй этап голосования вышли Эдуард Россель и Александр Бурков. И по итогам второго тура с результатом более 63% голосов избирателей вновь победил Эдуард Россель.

Здесь стоит отметить, что явка избирателей в первом туре составила почти 41% имеющих право голоса свердловчан, а к избирательным урнам второго тура пришло 37,6% граждан.

Отметим, противостояние между Росселем и Чернецким шло и до этого. С 1995 года политический бомонд разделился на сторонников «области» и «города». Сторонники Росселя «окопались» в общественном непартийном объединении «Преображение Урала», а сторонники Чернецкого — в движение «Наш дом — наш город».

Последние в основном действовали на территории Екатеринбурга и окрестностей. Тем не менее, в ходе выборов депутатов областной думы, прошедших 12 апреля 1998 года, им удалось существенно опередить «Преображение Урала». Оно набрало всего 9,26% голосов избирателей, отстав даже от блока «Коммунисты и аграрии», у которых оказалось 11,83%. «Наш дом — наш город» заручился поддержкой 20,62% избирателей.

Некоторые наблюдатели сочли этот результат поражением Росселя. Впрочем, политологи назвали свою причину провала его движения. Он не встал во главе предвыборного списка «Преображения Урала», и это существенно ослабило электоральный потенциал верной ему организации. Это отчасти и подтвердилось на выборах губернатора 1995 года. Уральцы проголосовали за фигуру, за человека, и большинство из них решили, что губернатором должен остаться именно Россель.

Последние выборы. Кто в резиденцию, а кто — в окопы

В сентябре 2003 года выборы, как и прежде, прошли в два тура. Основная борьба развернулась между Эдуардом Росселем и бизнесменом Антоном Баковым. В итоге действующий глава в третий раз подтвердил свои полномочия с результатом 55,3% (Антон Баков во втором туре набрал 29,9% голосов).

Избирательная кампания оказалась горячей, а в отношении Антона Бакова было возбуждено уголовное дело за клевету в адрес Эдуарда Росселя. Правда, впоследствии оно было прекращено «за отсутствием состава преступления».

Примечательно то, что в региональных СМИ после первых выборов губернатора Свердловской области в 1995 году появлялась информация о том, что к распространению эмоциональных листовок против Алексея Страхова (а значит, в пользу Эдуарда Росселя) был причастен именно Антон Баков. Как бы то ни было, узнав о своём проигрыше, экс-кандидат заявил, что будет и впредь бороться против Росселя, даже в окопах. Эти слова дали журналистам повод поупражняться в заголовках.

Отметим, на последние выборы губернатора на избирательные участки пришло уже только 32% имеющих право голоса свердловчан. Выборы 2003 года показали, что уже в тот год интерес жителей области к региональным баталиям существенно упал. В декабре 2003 года явка на выборы в Государственную думу составила в Свердловской области чуть более 49%, а на выборы президента России в марте 2004 года пришло более 56% имеющих право голоса свердловчан.

Справедливости ради стоит отметить, что явка на выборы Областной думы в 2004 году также составила 56%, но дело в том, что выборы регионального представительного органа проходили в один день с выборами президента страны. Для аналогичного сравнения можно сопоставить явку в регионе на выборы в Областную думу в 2010 году и выборы в Государственную думу в 2011 году. В марте 2010 года к урнам пришло 35,7% избирателей, а в декабре 2011 года — 51,1%.

В дальнейшем произошла отмена прямых выборов губернатора. И в ноябре 2005 года Законодательное собрание Свердловской области подтвердило полномочия Эдуарда Росселя, а с декабря 2009 года главой региона был назначен Александр Мишарин, которого в мае 2012 года сменил ныне временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Куйвашев.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Без интриги…

На данный момент Свердловская область продолжает оставаться сложным регионом с устойчивыми межэлитными разногласиями, развитыми СМИ и повышенной гражданской активностью. И потому ещё в начале года ряд экспертов предполагал, что грядущие прямые выборы губернатора Свердловской области могут возродить интерес граждан к местным выборам. При этом, помимо действующего главы региона, политологи упоминали известных в области политиков и даже бизнесменов, которые могли бы составить конкуренцию выдвиженцу от партии власти.

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В первую очередь это глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, который заявил о своих амбициях ещё в конце 2015 года, а также мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и руководитель УГМК Андрей Козицын. Но впоследствии из этой тройки выдвинул свою кандидатуру только Евгений Ройзман, но и он не смог зарегистрироваться в качестве кандидата, так как не прошёл муниципальный фильтр.

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В итоге на данный момент в предвыборной гонке участвует Евгений Куйвашев от «Единой России», которого эксперты считают безусловным фаворитом. Также кандидатами стали выдвиженец от регионального отделения партии «Зелёных» депутат городской думы Константин Киселёв, депутат законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфёнов от КПРФ, депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и депутат Госдумы Игорь Торощин от ЛДПР.

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По мнению ряда экспертов, такой предвыборный расклад больше напоминает имитацию всенародных выборов. Причём некоторые из них считают, что такая ситуация сложилась из-за наличия пресловутого муниципального фильтра.

alsen Шахматы

«Выборов в привычном понимании не будет. Все дело в муниципальном фильтре, с помощью которого происходит отставание реальных кандидатов и недопуск их к выборам. Да, без фильтра возможно выдвижение достаточно большого числа кандидатов, так как сегодня в стране зарегистрированы 75 партий, и каждая из них имеет право выдвинуть. Но мы понимаем, что не все партии смогут выдвинуть кандидатов, некоторые могут выдвинуть заведомо слабых, непроходных и, может быть, даже странных на первый взгляд кандидатов. Но это на самом деле не проблема, так как будут выбирать жители области, и они смогут разобраться и сделать правильный выбор. Так было много лет назад, когда мы в ходе прямых, открытых выборов выбирали губернатора области. И Россель тогда побеждал в ходе жесточайшей политической борьбы, порой с минимальным отрывом, порой во втором туре, но то были выборы, когда именно жители выбирали. Именно тот конкурентный политический процесс, существовавших до отмены выборов губернаторов по всей стране, сформировал политическую культуру, способствовал политической конкуренции и развитию региона. То, что мы наблюдаем сегодня, это деградация и не выборы вовсе, а их имитация», — считает сопредседатель партии «Российский Общенародный Союз» Евгений Артюх.

Однако, по мнению полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игоря Холманских, муниципальный фильтр не является недемократичной процедурой, а его критика направлена на подрыв легитимности предстоящих выборов.

«Утверждается, что механизм недемократический и не даёт пройти регистрацию независимым кандидатам. Но, по данным ЦИК РФ, подписи 619 муниципальных депутатов оказались невостребованными. Этого хватило бы для регистрации еще четырех кандидатов, и в чем тут, спрашивается, недемократичность? Речь идёт о нежелании и неумении работать с людьми», — заявил полпред в ходе заседания оперативного штаба по обеспечению законности в ходе выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления на территории УрФО.

Также в ходе совещания Игорь Холманских среди прочих направлений работы по подготовке к выборам подчеркнул важность повышения явки избирателей. Наверняка для её обеспечения будет подключен административный ресурс. Но окажет ли он существенную роль на явку граждан на выборах губернатора Свердловской области при общем охлаждении избирателей к местным выборам?

В области, по данным свердловской избирательной комиссии, на начало 2017 года зарегистрировано 3,4 млн избирателей. И если в прошлом году на выборы Государственной думы, которые также не имели яркой кампании и проходили под знаком «безальтернотивности», пришло порядка 41% свердловчан, то сколько избирателей придёт 10 сентября голосовать за губернатора — вопрос открытый.

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Вполне вероятно, что история «горячих» выборов губернатора Свердловской области не получит продолжения после возвращения процедуры прямых выборов. Скорее всего, избиратели «проголосуют ногами» и установят очередной антирекорд по явке на выборы. Уверен, что оппозиционные силы поставят в вину действующей власти этот фактор, и в большей мере это справедливое утверждение. Но я убеждён, что в не меньшей степени низкая явка избирателей является результатом того, что представители оппозиции раз за разом обнаруживают свою двуличность и беспринципность, а порой откровенную трусость или слабость. И тогда низкую явку справедливо рассматривать не только как фактор недоверия большинства избирателей к региональным выборам, но и как «приговор» всей действующей политической элите Свердловской области.