В Екатеринбурге назревает очередной скандал, связанный с постановлением мэрии. В адрес городских управляющих компаний было разослано письмо из администрации Екатеринбурга, в котором указано, что все находящиеся на придомовой территории объекты являются собственностью жильцов и должны обслуживаться за счёт домовладельцев, причём к таким объектам относится и придомовое освещение.

Knews.kg Уличный фонарь

Сейчас эксплуатацией и содержанием объектов электросетей во дворах Екатеринбурга занимается мэрия. Теперь, по мнению чиновников, решение о содержании и обслуживании объектов придомового освещения должно приниматься на собраниях собственников жилья. То есть если домовладельцы решат взять на баланс фонарные столбы, то жителям придётся делать ежемесячные отчисления на их содержание, зато во дворе будет свет. В ином случае, освещение будет просто отключено.

Однако у данной идеи нашлось много противников, в том числе среди депутатов городской думы Екатеринбурга. Народные избранники после летнего отпуска намерены поднять данную тему на комиссии по городскому хозяйству и выслушать аргументы администрации Екатеринбурга. Об этом сообщало уважаемое издание Накануне.Ru в своих публикациях, посвящённых данной проблеме.

Blogsochi.ru Уличные столбы электропередачи

На данный момент в мэрии ссылаются на Жилищный кодекс, согласно которому объекты, которые по кадастровому плану относятся к домовой территории, являются собственностью жильцов. Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских не исключает возможности того, что в связи с этим могут быть внесены изменения в федеральное законодательство. Он уточнил, что, согласно ст. 131-й федерального закона, в полномочия и обязанности администрации муниципальных образований входит обеспечение в том числе жилищно-коммунальными услугами, создание благоприятной и безопасной среды.

Также не исключена вероятность того, что сами жители могут начать массово обращаться в суд или в прокуратуру, если посчитают, что их права как жителей города будут ущемлены. Тем более что приближается осенне-зимний сезон, когда вопрос чистоты и качества убранных дорог во дворах начнёт усугубляться их недостаточной освещённостью.

Проблема принятия придомового освещения на баланс управляющих компаний и собственников жилья имеет и ещё один аспект. Дело в том, что некоторые столбы освещения обветшали. То есть, приняв в собственность, горожанам, если они захотят сохранить освещение, придётся проводить капитальный ремонт столбов и электросетей, а то и вовсе заменять их. Помимо того, что данные работы требуют больших затрат, их могут проводить только специализированные компании.

Blogsochi.ru Уличный фонарь

Проблема возникнет и в том случае, если жители по итогам общедомового собрания попросту не возьмут столбы освещения на обслуживание и содержание. В таком случае в городе появятся бесхозные конструкции, которые в принципе никто не будет обслуживать. Также проблемными могут оказаться те столбы, которые освещают придомовые территории разных собственников.

Ну и некоторые просто возмущены тем, что власти Екатеринбурга в очередной раз хотят оптимизировать расходы городской казны за счёт «кошельков» простых жителей.

В итоге многие эксперты убеждены, что перед тем, как пойти на такое непопулярное решение, администрация могла бы провести общественные слушания, для того чтобы подробно разъяснить свою позицию и представить все аргументы в пользу такого решения. Но, как показывает практика, в мэрии Екатеринбурга далеко не всегда торопятся советоваться с людьми, даже если на повестке дня стоят общественно важные проблемы.

Так, например, было, когда жителей домов по гостевому маршруту ФИФА обязали за свой счёт провести паспортизацию фасадов. Более того, в мэрии обязали управляющие компании и собственников жилья привести балконы фасадов зданий к унифицированному виду, убрать все кондиционеры до начала лета 2018 года, то есть к чемпионату мира по футболу. Всё это гражданам также пришлось бы оплачивать из своего кармана. Однако вскоре выяснилось, что даже у управляющих компаний нет правовых оснований осуществлять сбор денег с жильцов за такие преобразования, а лишних денег у УК просто нет. И, по мнению экспертов, осуществить «реновацию» фасадов за срок менее года просто нереально. В результате городские власти отказались от этой идеи.

Караченко Илья Ратфинский поселок в Свердловской области ночью

Читайте также: Екатеринбург: «балконная реформа» забуксовала в гордуме?

Аналогичная ситуация возникла и после принятия решения о реформе городского общественного транспорта в Екатеринбурге, которая была запланирована мэрией на 1 июля 2017 года. После того как об этом стало известно, ряд экспертов и государственных служащих выступили с аргументированной критикой данного нововведения, а жители города выражали свой протест не только на форумах в интернете, но и на массовых публичных мероприятиях. В итоге в мэрии приняли решение о переносе основного этапа реформы городского транспорта на июль 2019 года.

Читайте также: Екатеринбург: митинг против транспортной реформы и обсуждение в ОП

И вполне вероятно, что и в проблеме, связанной с переходом объектов освещения в собственность жильцов, вопрос денег может оказаться второстепенным. В Екатеринбурге и без этого далеко не во всех дворах есть освещение, хотя это касается в основном городских окраин. Более того жильцы могут отказаться от оплаты, то есть вовсе не понесут никаких издержек. А вот то, что городские власти проводят непопулярные решения без должной огласки и обсуждения — может стать проблемой. Можно сказать: вопрос по освещению городских дворов может стать не только экономическим, но и политическим вопросом.