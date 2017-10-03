После нескольких не совсем удачных попыток со стороны новосибирских региональных властей реализовать проекты через механизм государственно-частного партнерства, у жителей Новосибирской области даже само слово «концессия» вызывает отторжение и неприятие. Только за последнее время под особое подозрение не только рядовых граждан, но и местных депутатов попали несколько проектов, которые планируется реализовывать через ГЧП. В том числе речь идет о трех крупнейших, на реализации которых сейчас в регионе сделан акцент, — строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске, возведение поликлиник и строительство мусоросортировочных комплексов с участками для размещения отходов (полигон «Раздольное» и полигон «Верх-Тула»).

Sibkray.ru Четвертый мост через Обь

Мост раздора

В начале августа 2017 года власти Новосибирской области презентовали макет четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске. Этот мост получил столько же хвалебных высказываний со стороны региональной власти, сколько и негативных отзывов со стороны представителей новосибирской общественности и даже депутатов различных уровней.

При этом генеральный директор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников во время презентации подчеркнул, что особенность проекта — в удачном финансировании. Поэтому будут построены те развязки, которые только при бюджетном финансировании сделать было бы весьма проблематично. Автомобилисты и активные представители общественности при этом не устают повторять, что мост не только не решит транспортных проблем города, но и создаст дополнительную финансовую нагрузку для бюджета регионального, а возможно, и муниципального.

Sibkray.ru Четвертый мост через Обь

Ценовой вопрос проекта (в ценах 2015 года) со всеми развязками составляет сегодня порядка 32−35 млрд рублей (по крайней мере, такая цифра озвучена на официальном уровне). При пересчёте на цены второго квартала 2017 года ожидается удорожание примерно на 10%. Ранее отмечалось, что за 20-летний период концессии расчётный трафик по четвёртому мосту в Новосибирске (Центральному) составит 84 тыс. автомобилей в день. В пиковой нагрузке — 112 тыс. машин в день. Однако противники проекта в пример приводят Бугринский мост, запущенный в эксплуатацию еще в 2014 году, но до сих пор не заработавший в полную силу. И для того, чтобы он заработал, нужно построить развязки, которые обойдутся ещё не менее чем в 10 млрд рублей.

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Ещё одно подтверждение того, что в этом соглашении «не все чисто», противники концессии увидели в том, что под натиском общественности и некоторых депутатов гарантированный доход концессионера по соглашению на строительство четвёртого моста был сокращен с 91 млрд до 49 млрд рублей. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области заявили, что виновные в ошибках, допущенных при подготовке концессионного соглашения, должны ответить. К такому решению депутаты пришли ещё в середине марта, но до сих пор наказания не последовало, по крайней мере публичного.

Sibkray.ru Проект четвертого моста в Новосибирске

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Отметим, что и депутаты Горсовета Новосибирска ранее заявили о нецелесообразности реализации такого проекта, говоря о риске наступления дополнительных обязательств, которыми будет обременен областной бюджет.

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Свое недовольство неоднократно и в разной форме высказывали представители общественности, которые даже предлагали рассмотреть разработанные ими предложения. С критикой выступил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Отметим, что проектная структура финансирования строительства четвёртого моста в Новосибирске предусматривает консолидированное привлечение средств федерального, регионального бюджетов и средств частного партнёра. Обсуждение проекта и соглашения, так же как и споры вокруг них, продолжаются.

Sibkray.ru Проект четвертого моста в Новосибирске

Концессия, которая дурно пахнет

Вторая по счёту, но не менее скандальная концессия — мусорная. Соглашение заключено между правительством Новосибирской области и компанией «Экология-Новосибирск», которая за счёт инвестора должна построить два мусоросортировочных завода с полигонами твёрдо-бытовых отходов под Новосибирском. За счёт реализации этого концессионного соглашения и за счёт инвестора региональные власти планируют решить проблему утилизации мусора, потому как действующие городские полигоны выработали почти все свои резервы.

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Сегодня из Новосибирска мусор вывозится на четыре полигона твёрдо-бытовых отходов, два из которых расположены в черте города, ещё два — за его пределами. Их ресурс практически выбран. И городу и области в ближайшее время будет необходимо решить мусорный вопрос. Хотя нерадивые новосибирцы уже начали складировать отходы где придется — в регионе уже образовались сотни нелегальных свалок. Но планы властей решить его через концессионное соглашение встретили сопротивление со стороны новосибирцев.

Prylarer Полигон ТБО

Обсуждается мусорная концессия как на уровне властей, так и на уровне дачников, которые не хотят жить рядом с мусорным полигоном. Активно участвуют в обсуждении экологи, у которых много претензий: и по близкому расположению запланированного мусоросортировочного комплекса с полигоном к реке Издревой; и по угрозе существованию здесь видов, занесенных в Красную книгу; и по вреду тысячам семей, живущих в окрестностях района. Вопрос тянется давно, острее стали споры с момента заключения концессионного соглашения от 22 июля 2016 года сроком на 40 лет.

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Местных депутатов беспокоит и финансовая сторона соглашения, которую прозрачной никак не назовешь. Парламентарии неоднократно высказывали своё недовольство и предлагали внести поправки. Соглашение вроде бы и начали править, но как-то неохотно. Часть из поправок оформили в дополнительные соглашения. А недавно было объявлено, что допсоглашения были подписаны. Правда, их не показали ни общественности, ни депутатам. Помимо этого есть информация о том, что ФАС признала эти допсоглашения безосновательными.

Сейчас Новосибирск готовится к конференции — происходящее планируется вынести на обсуждение в публичное пространство. Смогут ли представители общественности, экологи, депутаты и региональное правительство прийти хоть к какому-то консенсусу — большой вопрос.

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Rosminzdrav.ru Подписание федерального концессионного соглашения в сфере здравоохранения

Медицинская концессия — примирительная?

Концессия, которая вызывает наименьшее сопротивление у новосибирцев — медицинская. Есть даже мнение, что именно она может примирить депутатов с исполнительной властью и показать новосибирцам, что концессии могут быть полезными.

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В Новосибирской области в стадии проекта сейчас находится концессионное соглашение на строительство семи поликлиник. Оно уже одобрено региональным правительством.

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В рамках данного соглашения до 2020 года в Новосибирске планируется строительство семи поликлиник общей площади около 72,1 тыс. кв. м. Цена квадратного метра помещения для медучреждений, по последним данным, составит 45,7 тыс. рублей. Концессия на строительство поликлиник будет заключена на десять лет, а срок строительства определен в два года. Компания-концессионер получит грант в размере 1,5 млрд рублей на строительство поликлиник, а также право на собственность 5 % площадей поликлиник с дальнейшим выкупом в областную собственность в течение десяти лет. Всего на реализацию проекта потребуется более 5 млрд рублей.

К подготовке соглашения были привлечены и депутаты Заксобрания области. Так, по словам председателя Заксобрания региона Андрея Шимкива, эта концессия выгодно отличается от предыдущих соглашений.

«Теперь новое концессионное соглашение по строительству поликлиник в области будет заключаться открыто и понятно, и мы внятно и убедительно сможем объяснять людям: на что, почему и сколько средств необходимо предусмотреть в бюджете будущих лет для выплат по условиям этой концессии. Чего, к сожалению, до сих пор не можем сказать по предыдущим концессионным соглашениям по четвертому мосту и мусоросортировочным комплексам», — приводит «Эпиграф» мнение Шимкива.

Drimtc.ru Подписание федерального концессионного соглашения в сфере здравоохранения

Конкурс на новую концессию планируется объявить осенью.

Это всего лишь три проекта, реализуемых через механизм государственно-частного партнерства. Всего же в регионе реализуется около 60 таких проектов общей стоимостью более 30 млрд рублей, привлечено свыше 5,5 млрд рублей инвестиций. Это проекты в сфере ЖКХ, социального обслуживания населения, физической культуры и спорта, транспорта, образования, здравоохранения, культуры, туризма, а также инвестиционные объекты, реализуемые в рамках парковой политики. По уровню развития государственно-частного партнерства регион в 2016 году вошёл в пятерку лидеров по РФ.

Но очень часто такие проекты вызывают либо непонимание со стороны новосибирцев, либо прямое сопротивление.

Можно ли вернуть доверие к ГЧП в Новосибирске?

По мнению председателя правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова, причина негативного отношения к концессии, а через неё и к самой идее ГЧП, лежит в неправильном подходе и целой череде скандалов, сотрясающих Новосибирскую область.

«Наибольшее раздражение вызывают два вопроса: плавающая прибыль концессионера, а в случае с мостом она легко уменьшилась в два раза и продолжает снижаться. И второе, то, что выпадающие доходы концессионера гарантируются областным бюджетом. Причём эти доходы считаются вообще непонятно как. При этом я не могу сказать, что областное правительство неправильно выбрало сами направления работы. О деталях можно говорить, но для развития города необходимы и мусороперерабатывающие комплексы, и новые мосты. Однако каждое из предлагаемых концессионных соглашений необходимо готовить очень серьёзно. И здесь основной груз ответственности лежит на профильных министерствах», — отметил ИА REGNUM Ростислав Антонов.

Но есть в этой истории, по словам Антонова, и положительный момент. И он состоит в том, что «областное правительство вновь демонстрирует готовность не только слышать, но и прислушиваться к общественности, а значит, есть шанс, что по каждому из спорных вопросов будет найдено устраивающее всех решение».

Drimtc.ru Подписание федерального концессионного соглашения в сфере здравоохранения

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков считает, что «непрофессионализм областных чиновников — это и есть та причина, по которой слово «концессия» вызывает у новосибирцев раздражение».

«Вместо того, чтобы обсудить с общественностью различные варианты и прийти к устраивающему всех решению, обществу навязываются не проработанные (очень мягко говоря) варианты. Учитесь демократии, господин губернатор, времена изменились! В чем плюсы ГЧП — не все затраты несёт бюджет, привлекаются частные деньги. Собственно, и минусы там же — нужно учитывать интересы частных инвесторов», — высказал ИА REGNUM своё мнение Дьячков.

Заместитель председателя «Партии Дела» в Новосибирске Олег Викторович уверен, что негативная реакция новосибирцев на проекты с ГЧП объясняется довольно просто. По мнению Викторовича, это как «рефлекс собачки Павлова». И для того, чтобы он возник и устоялся, областная власть сделала всё возможное и даже невозможное.

«Первое, это абсолютно закрытая система принятия важнейших, стратегических решений, которые коснутся каждого человека, но почему-то с лёгкостью подписываются одним чиновником (по сути-функцией) — это само по себе раздражает. Второе, это абсолютное недоверие к региональной власти, которую практически всё население региона считает нелегитимной после так называемых «выборов» Городецкого, который и так имеет весьма отрицательный бэкграунд со времён своего многолетнего мэрства. Третье, когда любое действие власти население начинает изучать под микроскопом, и тут в современном информационном пространстве неизбежно вспыхивают скандалы, так как новосибирцы — народ грамотный, активный, умеющий проводить мгновенную мобилизацию всех активных общественно-политических сил, создавая порой весьма причудливые коалиции. И так получается, что со времён «воцарения» Городецкого основная опасность для новосибирцев стойко ассоциируется с концессионными соглашениями, которые стали синонимами слов — афера, жульничество и коррупция», — подчеркнул Викторович.

Иначе объяснить «чехарду с заоблачными для региона цифрами, которые гарантирует бюджет, под весьма сомнительные, а чаще — абсолютно не нужные (как «Центральный мост») проекты, которые не выдерживают никакой критики, ни с точки зрения «экономической модели», ни с точки зрения специалистов (архитекторов, проектировщиков-урбанистов, экономистов, экологов и т.д.), Викторович объяснить не может. В случае с «мусорной аферой» Олега Викторовича особо потряс цинизм.

«С какой наглостью контора «Рога и копыта», не имеющая средств, но очевидно имеющая связи и неограниченный административный ресурс и PR, по сути шантажирует целый регион, поставив людей перед фактом, что соглашение подписано, и теперь ООО «Экология-НовоСибирск» становится монополистом, садится нам на шею на сорок лет, поднимает тарифы, не решает уже имеющиеся проблемы, создаёт два новых полигона, уничтожая уникальную реликтовую природу и источники питьевой воды, а самое главное, может вообще не манипулировать с мусором и получать 4,4 млн рублей в день из скудного бюджета. Так что, на данный момент, никаких плюсов для населения и региона — нет. Одно слово — афера», — считает он

Vn.ru Обсуждение крупных концессионных соглашений в Новосибирской области

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко отметил ещё один момент, который сыграл роль во всё разрастающемся недоверии новосибирцев к ГЧП — региональная власть не обсуждает даже с депутатами (представителями народа) суть и содержание концессий.

«Почему? Думаю, потому, что в принятых концессиях больше выгоды получает «инвестор», но не область. Вот этот факт власти объяснить трудно. А надо бы. Именно поэтому люди думают, что концессии — это «золотые парашюты» для власти на дальнюю перспективу. С помощью концессий фактически приватизируются целые отрасли, при этом за бесценок, под видом острой экономической необходимости. Но люди не видят или не чувствуют этой острой необходимости, а видят только аферы», — сказал ИА REGNUM Агеенко.

Так или иначе, но, видимо, новосибирцы и впрямь перестали верить на слово местной власти и стали подвергать сомнению любое соглашение, которое хоть как-то касается будущего областного бюджета, а значит, и будущего самих жителей области. Власть же, хоть и упирается, но все же на некоторые уступки идёт. Правда, чаще после бурной критики и всевозможных акций протеста. Получится ли у новосибирцев научить региональные власти считаться с их мнением? — думаю, получится. Захочет ли власть прислушаться к тем, чьи интересы она должна в первую очередь учитывать? — уверена, что нет. Уж слишком часто интересы простого народа расходятся с интересами этих самых представителей власти.