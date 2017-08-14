Белоруссия и Литва: бизнес важнее политики

Algirdas Клайпедский порт

Из-за увеличения потоков нефтепродуктов из белорусских заводов объёмы перевалки и доходы клайпедской компании по транспортировке нефтепродуктов Klaipedos naftа выросли, сообщает литовский портал Delfi. Также возросли объёмы перевалки и на обновленной площадке терминала автоцистерн.

«В июле потоки грузов через нефтетерминалы возросли почти на 22%, преимущественно благодаря росту транзитных потоков и привлечению дополнительных грузов», — заявил генеральный директор Klaipedos naftа Миндаугас Юсюс.

Разгазование СПГ за этот же период выросло на 64% до 1,668 млн мегаватт-часов, доходы компании выросли на 12,7% до 8,9 млн евро. Однако в целом за семь месяцев динамика остается негативной. Перевалка нефти сократилась на 21% до 3,933 млн тонн, разгазовка СПГ — на 36% до 6,536 млн мегаватт-часов. Доходы Klaipedos naftа за этот период понизились на 6,3% до 61,3 млн евро.

Как не раз отмечали аналитики ИА REGNUM, увеличения потоков нефтепродуктов из белорусских заводов в Клайпеду заставляет убедиться в том, что жёсткая политическая риторика Литвы в отношении Белоруссии абсолютно не сказывается на объемах транзита грузов из этой страны в сторону литовских портов. Имея возможность отправить груз в Латвию, которая менее агрессивно настроена по отношению к Белоруссии, политическое руководство не даёт таких целеуказаний бизнесу. Белорусское государство проходит тот путь, который прошла Россия в 1990-е и в начале 2000-х годов — тогда, несмотря на воинственную риторику и откровенное игнорирование внешнеполитических интересов России со стороны Латвии и Эстонии, Россия продолжала переваливать свои грузы через эти порты, активно подпитывая экономику этих стран.

Несмотря на заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что само существование Белоруссии является угрозой для Литвы, несмотря на фактически объявленную войну строительству Островецкой АЭС, Белоруссия продолжает финансово кормить соседнее агрессивное государство.

Пока Европе нужен уголь, порты Прибалтики будут востребованы

За семь месяцев 2017 года общий грузооборот терминалов Вентспилсского порта вырос на 18% и составил 13,6 млн тонн. Об этом накануне сообщила руководитель управления по общественным отношениям порта Инга Иевиня. Наибольший прирост, согласно данным, был зафиксирован по грузам каменного угля и грузам ро-ро (накатные грузы), перевозимым на паромах. Также продолжает увеличиваться количество грузов и пассажиров на паромах «Stena Line».

Несмотря на то, что большая часть терминалов порта увеличила объем грузов, на отдельных терминалах наблюдается спад, причем достаточно длительный. Например, наименее загруженным терминалом остается «Калия паркс», где за семь месяцев перевалено 181 000 тонн грузов, что составляет 5% от мощности терминала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объём перевалки российских внешнеэкономических грузов через порты Прибалтики растет, что связано с увеличением объема перевалки угля.

bycfotografem Уголь

Причин столь серьёзного роста несколько: это наводнения в Австралии, которые привели к перебоям поставок австралийского угля на мировой рынок, вынужденное перераспределение грузопотоков на западные порты из-за работ по модернизации российской железнодорожной инфраструктуры в дальневосточном направлении. Также одной из причин называют аномальную жару в Европе — из-за повышенного потребления электроэнергии кондиционерами вырос спрос на энергетический уголь. Также в сезон зима-весна 2017 года отток части угля в порты стран Прибалтики объясняют ледовой обстановкой. Учитывая сезонность, становится ясно, что рост перевалки угля в портах Латвии, Литвы и Эстонии — временное явление.

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Латвия: железная дорога ожила

Высокая доля российский грузов фиксируется и на железных дорогах Прибалтики, в частности — Латвии. По итогам семи месяцев 2017 года 78,5% всех грузов, перевезенных по латвийской железной дороге приходится на российские грузы, 15% — на белорусские.

Всего с января по июль перевезено 23,565 млн тонн импортных грузов, что на 2,2% меньше, чем с за тот же период 2016 года, в том числе через припортовые станции — 21,763 млн тонн, на 0,4% больше. Почти 2 млн тонн грузов — в 2,2 раза больше — перевезено сухопутным транзитом. Экспортных грузов перевезено 1,005 млн тонн — на 34,7% меньше, в том числе через припортовые станции — 793 тыс. тонн, на 0,5% больше. Во внутренних перевозках перевезено 689 тыс. тонн грузов — на 3,5% больше, чем за первые семь месяцев 2016 года.

Как и в портах, на железной дороге также фиксируется рост объемов перевозок каменного угля — за семь месяцев перевозки увеличились на 43,7%, в июле — на 33%. Перевозки нефтепродуктов за семь месяцев тем временем упали на 22%, минеральных удобрений и химических грузов — на 12%.

В самой Латвии утверждают, что латвийская железнодорожная система не является эффективной, и ее необходимо менять. Об этом заявила в эфире телепередачи Rīta Panorāma («Утренняя панорама») президент общества «Балтийская ассоциация Транспорт и логистика» (БАТЛ) Инга Антане. По ее словам, модернизация железной дороги необходима для того, чтобы Латвия могла конкурировать с другими странами, так как уже сейчас государство выделяется высокими железнодорожными тарифами.

DFDS бросила Усть-Лугу ради Петербурга

Судоходная компания DFDS приняла решение закрыть сервис из Киля в Усть-Лугу. Как сообщили SeaNews в компании, последний выход из Киля состоится в субботу 26 августа 2017 года и из Усть-Луги в понедельник, 28 августа 2017 года.

DFDS, напомнили в компании, открыла паромную линию из Киля в Усть-Лугу в мае 2011 года, откликнувшись на просьбу клиентов об альтернативе порту Санкт-Петербург. С осени 2015 года DFDS сняла с линии собственное судно, сервис продолжил работать на основе слот-чартерного соглашения с Finnlines.

Решение прекратить сервис на Усть-Лугу в DFDS объясняют тем, что «За последние пару лет объем перевозок между Килем и Усть-Лугой неуклонно снижался, и это вывело финансовые показатели линии на неприемлемый уровень. Как следствие, DFDS решила сосредоточить усилия на линии в порт Санкт-Петербург». Напомним, в Петербурге компания продолжает работать через «Петролеспорт».

Transbc.ru Паромные грузы

Основная проблема контейнерного терминала в Усть-Луге — доставка контейнерных грузов автотранспортом, которая до сих пор не решена. Основные потребители контейнерных грузов не располагаются рядом с портом, а отсутствие заявленной прямой дороги из порта Усть-Луга до Новгорода с выходом на трассу Москва — Санкт-Петербург делает доставку контейнеров существенно дороже, нежели доставку того же контейнера из порта Санкт-Петербург.

Оборот паромных грузов в порту Санкт-Петербург за шесть месяцев 2017 г. упал более чем в два раза — до 78 500 тонн, в Усть-луге — на 2% до 737 000 тонн. Контейнерооборот Усть-Луги за этот период сократился на 5% до 35 747 TEU, порта Санкт-Петербург — увеличился на 8% до 954 237 TEU. Накатные грузы в Усть-Луге упали в три с половиной раза до 2700 тонн, в порту Санкт-Петербург выросли на 67% до 543 000 тонн, по данным ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря».

Китай

Объем транзитных перевозок КТК в сообщении Россия — Китай с начала года вырос в 1,9 раза. Об этом сообщает издание «РЖД-Партнёр».

По данным международной ассоциации «Координационный совет по транссибирским перевозкам», объем транзитных перевозок крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в сообщении Россия — Китай с начала года составил 133 тыс. TEU, что больше аналогичного показателя прошлого года в 1,9 раза.

Объем импорта и экспорта в январе — июне 2017 года также увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54%, до 143,5 тыс. TEU, и 33%, до 113 тыс. TEU соответственно. Всего же с начала года в сообщении между Россией и Китаем было транспортировано 389,6 тыс. TEU, что на 54% больше, чем в первой половине 2016-го.

Отметим, что Китай — это основной партнер России. Доля Китая в структуре перевозок между Россией и странами АТР с начала 2017 года выросла до 84%. Всего же между Россией и странами АТР за 6 месяцев 2017-го было транспортировано 461,6 тыс. TEU, что на 48% больше, чем за I полугодие 2016-го.