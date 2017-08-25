Уже много лет Казахстан является крупнейшим производителем урана в мире — на его месторождениях добывается около 40% мирового объема. Кроме того, казахстанский уран еще и один из самых дешевых по себестоимости добычи, что позволяет ему влиять на цену этого товара на мировых рынках. Кто именно и в каких количествах покупает этот уран?

С 2012 года крупнейшим покупателем казахстанского урана является Китай. Если ранее КНР покупала всего по 1750 тонн, то с 2012 года увеличила закупки почти в шесть раз, максимум был достигнут в 2013 году — почти 15 тысяч тонн.

Торговля Казахстана с Китаем ураном

[1] «Uranium production figures, 2002−2012»

[2] «Добыча урана в Казахстане в 2013 году выросла на 7,7%»

[3] Pang.K. Uranium: China's Yellowcake Imports Fall 10% in 2015

[4] Какие страны покупают казахстанский уран. Инфографика

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Посмотрим на таблицу повнимательнее. Видно, что хотя добыча урана в самом Китае растет, доля импорта при этом растет тоже. Зачем Китаю уран?

По данным PRIS (The Power Reactor Information System), сейчас в Китае 37 действующих и 20 строящихся реакторов. А по данным WNA (World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements), на август 2017 года в Китае запланировано строительство 40 реакторов, годовая потребность Китая в уране составляет 7757 тонн. Для сравнения — в 2014 году потребность страны в уране была 6296 тонн.

Так как всего для реакторов Китаю необходимо 7757 тонн, и из них 1600 тонн покрывается внутренней добычей, то импортировать надо всего 6157 тонн, но фактический объем импорта в три раза больше — примерно по 10 000 тонн урана ежегодно с 2010 года. То есть в Китае хранится, как минимум, 70 000 тонн урана.

Точно так же Китай строит и заполняет нефтехранилища и газохранилища, создавая энергетический резерв на случай морской блокады. Думается, эту политику продолжат, особенно в области урана, так как атомная энергетика сейчас занимает приоритетные позиции.

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Почему же атомная энергетика так важна для Китая? На это есть следующие причины:

Китай в настоящее время уходит от угольной энергетики, так как она загрязняет воздух, требует огромного количества перевозок угля по железным дорогам или прокладки ЛЭП, большой площади под золоотвалы, которые также загрязняют воздух. Так как население Китая хочет повышения стандартов жизни, особенно в области качества окружающей среды, то доля угольной энергетики и особенно отопления частных домостроений углем будет постоянно сокращаться в пользу газа и атомной энергетики. Использование и развитие ГЭС приводит не только к экологическим проблемам в самом водоеме и его пойме, но и вступает в противоречие с развитием сельского хозяйства. Плюс количество рек, пригодных к строительству ГЭС, в Китае ограничено. Концентрация промышленного производства в городах и рост городов требует энергоисточников большой мощности, расположенных в относительной близости от города, что, учитывая экологические требования, оставляет место лишь для газовых и атомных электростанций. Атомная энергетика, при всей своей сложности, имеет существенный стратегический плюс — она позволяет не так сильно зависеть от поставок топлива, как топливные электростанции. На АЭС можно накопить запас топлива на несколько лет. Плюс и сами перевозки ядерного топлива требуют всего нескольких вагонов или транспортного самолета и не нуждаются в дорогостоящей инфраструктуре. Загрузка одного реактора-тысячника составляет 300−400 тонн, что не составляет проблем для транспортировки.

В общем, уран — это очень важно для Китая. Теперь разберем в этом роль Казахстана.

Как видно, в последние годы экспорт урана в Китай из Казахстана составляет 12 500−15 000 тонн. И, думается, останется на этом уровне.

Это большие объемы для Казахстана — Китай является стратегическим покупателем, приобретая последние два года 52% добытого в Казахстане урана, а по максимуму это 66,6% добычи, то есть две трети. В денежном выражении это примерно 290 миллионов долларов — сумма большая, но не критичная.

А вот доля Казахстана в импорте урана намного выше — по максимуму она составляла 79%, а сейчас составляет 65−67%, то есть две трети. Китаю критически важно не потерять своего основного поставщика урана. Хотя среди атомщиков уже несколько лет обсуждается тема накопления Китаем урана, до политиков эта тема еще не дошла. Уран может использоваться не только на АЭС, но и для создания ядерного оружия, и возникает вопрос — не готовит ли Китай огромный военный сюрприз?

В общем, благодаря этим поставкам, Казахстан имеет гораздо больший вес в переговорах с Китаем, чем раньше. К примеру, Китай согласился обсуждать вопрос качества вод трансграничных рек и вододеления, что до этого отказывался делать много лет.

PS. А еще Казахстан уже несколько лет является крупнейшим поставщиком урана в США. Но эта тема уже для другой статьи.

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