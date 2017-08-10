Япония долгое время гордилась тем, что не ставит приоритетом развитие своих оборонительных возможностей. Военные расходы страны составляют 1% ВВП — половина от рекомендованной странам-членам НАТО суммы. Оборонное ведомство Японии не видело необходимости в обеспечении своих войск наступательным оружием, предпочитая занимать оборонительную позицию, однако перспектива возможного ядерного удара со стороны Северной Кореи может вынудить страну отказаться от прежней политики, пишет Кайл Мизоками в статье для The National Interest.

DeltaWorks Япония. Корабль

Разведка Южной Кореи считает, что северокорейским инженерам удалось создать ядерную боеголовку для баллистической ракеты средней дальности «Нодон», которая может достигнуть территории Японии. Несмотря на то, что Япония располагает двухуровневой системой ПВО, включая систему «Иджис» и ЗРК «Пэтриот», может возникнуть необходимость в третьем компоненте — наступательном вооружении для уничтожения военных объектов на территории Северной Кореи.

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В настоящий момент Япония может обезопасить себя от ядерного удара со стороны Северной Кореи за счет пяти видов оборонительных и наступательных вооружений.

Система противоракетной обороны «Иджис» наземного базирования, в частности, ее последняя версия Baseline 9, оснащенная ракетами-перехватчиками SM-3 Block IB, может эффективно бороться с ракетами ближнего и среднего радиуса действия. Система ПВО наземного базирования позволит высвободить военные корабли, которые в настоящий момент служат в качестве составной части ПВО, для проведения операций в Японском море.

Оборонное ведомство Японии также планирует приобрести три американских стратегических разведывательных БПЛА RQ-4 Global Hawk. Северная Корея располагает баллистическими ракетами средней дальности Pukkuksong-2, которые установлены на мобильных операционно-тактических комплексах, что значительно расширяет зону их поиска, однако в случае войны с Северной Кореей трех разведывательных БПЛА RQ-4 Global Hawk будет явно недостаточно.

Приобретение большего количества разведывательных беспилотных летательных аппаратов позволило бы военно-воздушным силам самообороны Японии провести обширные комплексные операции по поиску и отслеживанию мобильных ракетных комплексов, а также оценке ущерба от бомбардировок на территории Северной Кореи.

На вооружении Японии находятся четыре самолёта-заправщика Boeing KC-767. Этого количества недостаточно для проведения воздушной кампании по противодействию ракетным ударам. Япония рассматривает возможность покупки самолётов-заправщиков Boeing KC-46. В случае войны возникнет необходимость круглосуточного воздушного патрулирования над территорией Японского моря для перехвата вражеских самолётов на дальних подступах к Японии. Токио потребуется до 12 и более самолётов-заправщиков для обеспечения миссий авиации ПВО.

たーなー Boeing KC-767

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После того, как северокорейские мобильные ракетные комплексы будут обнаружены, их потребуется быстро уничтожить, однако система ПВО Северной Кореи в этот момент может быть еще не подавлена, что сделает полёты над ее территорией достаточно рискованными. Для подобных миссий Японии понадобятся американские разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reaper, оснащенный высокоточными авиационными бомбами и ракетами.

Если Япония решит нанести упреждающий удар, ей понадобится оружие для уничтожения радиолокационных средств противовоздушной обороны КНДР. Таким оружием могут стать ракеты «Томагавк». После запуска «Томагавков», 42 японских истребителя-бомбардировщика F-35A могли бы нанести дополнительные удары по радиолокационной сети Пхеньяна.

Несмотря на то, что страна долгое время не видела необходимости в наступательном оружии, сложившаяся ситуация вокруг Северной Кореи и риск ядерного удара могут вынудить руководство Японии пересмотреть свою политику, подытоживает автор статьи.