Итак, 2 августа сего года мистер Дональд Трамп таки поставил свою подпись под законом о санкциях против России, Ирана и КНДР, одобренным ранее конгрессом и сенатом США едва ли не единогласно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Правда, при этом президент Америки выступил с заявлением, в котором написал энное количество красивых слов о том, что закон покушается не только на исключительные президентские полномочия, но и на решения Верховного суда США, о том, что закон негативно повлияет на отношения Вашингтона с его внешнеполитическими союзниками. Но слова эти не значат ровным счетом ничего, как, собственно, и позиция какого-то там президента — закон есть закон, указы президента просто не в силах его отменить. Но все это касается не России и не тех самых «внешнеполитических союзников», а только и исключительно внутриамериканских политических интриг.

Штаты — страна исключительной суверенности, имеет полное право интриговать внутри самой себя, как ей вздумается. Нас же интересует, какими могут быть последствия принятия этого закона на мировую геоэнергетику, о чем и предлагаем поразмышлять. В этот раз хочется посмотреть не на те следствия, с которыми так или иначе предстоит бороться России, а на то, что ожидает в ближайшем будущем энергетические компании Европы, самих США и других стран. Получится коротко и не очень политкорректно, не обессудьте.

Полный текст закона — это 165 страниц текста на «американском юридическом», полного и корректного перевода на русский пока нет, поэтому анализировать придется то, что на свое усмотрение перевели различные СМИ. Но, надеемся, что существенных ошибок нет — сделанные части переводов в разных источниках приводятся с точностью до знаков пунктуации.

Санкции старые, санкции новые

23 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что первоначальный вариант законопроекта был плохо прописан:

«…однако нам удалось поработать с палатой представителей и сенатом, и администрация рада тому, что в результате в документ удалось внести необходимые изменения, которые были необходимы, и мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде».

Поработать удалось на славу… Все санкционные меры, которые Барак Обама вводил в действие президентскими указами, теперь вошли в текст закона — следовательно, для того, чтобы отказаться от них, Трамп должен будет провести изменения через Сенат и Конгресс. Другими словами, все старые и новые санкции — это всерьез и надолго или, как на днях выразился Дмитрий Медведев, «Американские санкции — это навсегда». Потому давайте коротенько вспомним, сколько их уже было, начиная с 2014 года.

17 марта 2014 года

Дата появления первого санкционного списка США, в котором — для разминки — только политические деятели России: Владислав Сурков, Валентина Матвиенко, Дмитрий Рогозин, Сергей Миронов и другие, всего 11 человек. Подражая герою мультфильма о Маугли по кличке Табаки, в тот же день свой список опубликовали и те самые внешнеполитические союзники — в европейском списке фигурировали имена 21 человека.

17 июля 2014

Секторальные санкции, направленные против наших оборонных предприятий, сырьевых компаний, банков. В числе поименованных — Газпромбанк, Внешэкономбанк, Роснефть, НОВАТЭК, Алмаз-Антей, Ижмаш, Уралвагонзавод. Табаки повторил список хозяина 31 июля.

12 сентября 2014

Штаты пустили под санкции Газпром, Лукойл, Транснефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз и еще ряд сырьевых компаний. Тут все в пределах правил — президент США запретил американским компаниям поставлять нашим предприятиям оборудование и технологии, предназначенные для освоения месторождений нефти на глубоководных участках шельфа и в Арктике. Заодно расширили и список наших банков, запретив американским гражданам и компаниям покупать облигации Сбербанка, Банка Москвы, Росельхозбанка, ВТБ и ряда других. ЕС сдублировал список в тот же день, продемонстрировав завидную дисциплину на высшем уровне.

Впоследствии эти списки расширялись и дополнялись неоднократно — теперь они стали частью нового закона США. Новинка сезона, по замыслу американских политиков — это ответ Америки на пресловутое «российское вмешательство в президентскую компанию 2016 года» или, называя вещи своими именами, эдакий юридический памятник басне Крылова «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Новый закон расширяет ограничения против российских энергопроектов, между делом вводя запрет на поставку оборудования и технологий для добычи сланцевых углеводородов. Под новые ограничения попадают все проекты, доля подсанкционных энергетических российских компаний в которых превышает 33%. Предусмотрены штрафные санкции неназванных размеров в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство экспортных российских трубопроводов более 5 млн долларов в течение года или 1 млн единоразово, а также за предоставление услуг или информационную поддержку. Новый закон сокращает максимальный срок рыночного финансирования наших банков из санкционного списка до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней.

Пока в России пытаются понять, что же всё это значит и как выстраивать отношения с «партнером», который практически один в один повторил старинный трюк под названием «поправка Джексона-Вэника», стон и скрежет зубовный раздается со стороны тех, кого господа американские политики этими антирыночными методами лишают прибыли и перспектив нормального развития. Среди компаний, выступивших против введения узаконенных санкций — такие гигантские компании США, как BP, Exxon, General Electric, Boeing, Citigroup, MasterCard, Visa, Ford, Dow Chemical, Caterpillar и целый ряд других.

Новые санкции и европейский бизнес

Бизнесмены любой национальности чаще всего люди весьма прагматичные, словесная эквилибристика политиков на них гипнотического влияния не оказывает. Они прекрасно понимают, что мишура про «грубое вмешательство во внутренние дела Украины» и про полчища хакеров, одетых в валенки и ватники в избирательных кабинках — не более, чем дымовая завеса, которой конгрессмены и сенаторы попытались хоть чуточку прикрыть истинные цели закона. «Чуточку» — это совсем немного, поскольку пункты №9 и 10 никто завуалировать и не пытался. Вот выдержка из пункта №9:

«Продолжать противостоять «Северному потоку-2», учитывая его пагубные последствия для энергетической безопасности Европейского Союза, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине».

А квинтэссенция — пункт №10:

«Правительству Соединенных Штатов следует уделять первоочередное внимание экспорту энергетических ресурсов США в целях создания американских рабочих мест, оказания помощи и союзникам и партнерам США, а так же укрепления внешней политики США».

В кругах европейских оппонентов СП-2 принято называть «политическим проектом» или «энергетическим оружием» Кремля, а тут вот вдруг в стиле журналистики по-тенесски: США против «Северного потока-2», потому что намерены создать благоприятные условия для экспорта американских энергоресурсов, а интересы Европы американцев не касаются. Европа много раз пропускала мимо ушей фразы предыдущего президента Америки о том, что «американцы являются исключительной нацией», а вот при президенте нынешнем им, судя по всему, предстоит ознакомиться с тем, как этот слоган выглядит на практике. Нет в пункте 10 никакой Европы, есть только экономические и геополитические интересы Америки, и с этим Европе теперь предстоит как-то жить.

Производство сжиженного газа в США

Не так уж сложно прикинуть, во что обходилось бы такое доминирование европейским газовым компаниям, имей Америка возможность действительно обеспечить поставки газа в количестве, которое необходимо ЕС, гипотетически предположив, что поставки Газпрома одномоментно прекратились. Механизм поставки американского СПГ в корне отличается от того, что мы привыкли видеть у себя в России. У нас за добычу, сжижение и поставку конечного продукта отвечает одна компания, которая и несет на себе все коммерческие и прочие риски, но которая и получает всю прибыль, если таковая получается. В США для того, чтобы получить СПГ, нужно проследовать по целому алгоритму действий. Начать придется с того, чтобы выкупить производственные мощности на единственном в Штатах заводе по сжижению Sabine Pass, причем контракты тут заключаются по принципу «Сжижай или плати», то есть, поставил ты газ на переработку или нет, но оплатить «арендованные» мощности обязан.

Договор с заводом подписан, теперь нужно купить сам газ. Главный американский хаб в Луизиане вот уже 12 месяцев показывает на торгах цену, превышающую 100 долларов за 1'000 кубометров — это и будет стартовой ценой для любой компании, решивший импортировать американский СПГ в Европу. Вот газ приобретен и завод начал его сжижать — эта услуга обходится от 2,5 до 3,5 долларов за МБТЕ (миллион британских термальных единиц) или, в пересчете на кубометры, от 90 до 130 долларов за 1'000 кубометров. Добавляем коэффициент потерь при сжижении и получаем цену на корабле в американском порту — от 210 до 230 долларов за 1'000 кубометров. Морская транспортировка до Европы, если верить СМИ, обходится недорого, около 0,5 доллара за МБТЕ или порядка 17 долларов за тысячу кубометров. Добрались до Европы, где газ предстоит перекачать в хранилище и провести его обратную обработку — регазификацию. Средняя стоимость этих услуг составляет порядка 15 долларов за тысячу кубометров, и вот теперь можно высчитать конечную цену для поставщика — она, как видим, составит от 240 до 260 долларов за 1'000 кубометров. Поставщик без прибыли вряд ли будет трудиться, так что его маржа тоже будет присутствовать в счетах, которые получат конечные потребители. Ну, а цена трубопроводного газа, которую сейчас получает в Европе Газпром, как и средняя цена на спотовых европейских хабах, колеблется вокруг отметки в 190 долларов за 1'000 кубометров. Итого, цена (без учета прибыли поставщика) гегемонии США для Европы составит от 50 до 70 долларов за тысячу кубометров или 25−40% — плати и терпи, новый американский девиз для внешнеполитических союзников.

И снова — с кем собирается конкурировать Америка

Как видите, ни о какой рыночной конкуренции с Газпромом и речи нет, победить российский концерн в честной борьбе у американцев возможности просто нет. Итоги импорта газа в ЕС за 2016 год говорят об этом более, чем красноречиво:

европейский рынок принял 0,5 млрд кубометров (в пересчете из СПГ) американского газа и 179,3 млрд кубометров газа российского.

Многочисленным поклонникам «невидимой руки рынка» и прочих либеральных чудес эти цифры стоило бы выучить наизусть и повторять про себя, прежде чем пытаться излагать вслух мудрости курса «Экономикс». Впрочем, все это, повторим, не более, чем умозрительная гипотеза, любые фантазии на тему замещения российского трубопроводного газа американским СПГ калькулятор отбивает начисто. Чтобы полностью заместить российский трубопроводный газ сжиженным, США необходимо вырабатывать ежегодно 130 миллионов тонн СПГ. Напомним, что у крупнейшего в мире производителя СПГ — Катара — совокупный объем мощностей по сжижению составляет 70 миллионов тонн. Сколько лет понадобится на строительство удвоенного количества заводов — можете прикинуть самостоятельно, заодно прикинув, будут ли американцы расставаться с газовыми рынками у себя в стране, в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии. Если не будут — прибавляйте к этим 130 млн тонн СПГ еще столько, сколько посчитаете нужным. А мы позволим себе еще раз напомнить наше предположение, высказанное в статьях, посвященных ситуации вокруг Катара. Вся пропагандистская шумиха вокруг «борьбы с Газпромом» — не более, чем прикрытие атаки на поставки в Европу СПГ из Катара. В пользу этого предположения есть и еще одно логическое подтверждение.

Цены на газ от Газпрома, как известно, привязаны к ценам на нефть. Чем ниже цена на нефть — тем дешевле наш газ для европейских потребителей, а вот цены на хабе в американской Луизианне такой привязки не имеют. Если предположить, что американцы при помощи свежей порции санкций ведут борьбу именно с Газпромом, то получается, что для того, чтобы американский СПГ имел конкурентную цену, США должны каким-то образом добиться повышения мировых цен на нефть на те самые 30−40%, о которых речь шла выше. Мгновенно в голове появляется картинка встречи грустного Алексея Миллера с подпрыгивающим от радости Игорем Сечиным:

— «Алексей Борисович, о чем грустишь, когда нефть до 70 долларов за бочку доросла? Прибыль упала?» — «Да нет, прибыль-то та же, только газ девать некуда…» — «Не грусти, строй трубу в Индию, раз денег навалом!»

Бред? Конечно. Чтобы конкурировать с Газпромом, американцам придется помогать Роснефти — это абсурд, если борьбу США с российским газом в Европе принимать за чистую монету. Логика их действий говорит, на наш взгляд, о реальности атаки на Катар.

Импортозамещение — помощь пришла из-за океана

Впрочем, отвлеклись. Что веселого несут новые американские узаконенные санкции европейским кампаниям? Вот компания Shell, которая является стратегическим партнером Газпрома и финансирует строительство «Северного потока-2» и которую теперь ждут штрафы от США. Вот Total — совладелец «Ямал-СПГ» и самого НОВАТЭКа, которая теперь тоже под ударом. При этом и Shell, и Total — если не основные, то весьма крупные покупатели мощностей по сжижению у Sabina Pass. Штрафовать своих крупнейших покупателей — разве не весело? Проблемы потенциально могут возникнуть у любой европейской компании, которая занимается импортом той или иной своей продукции в США — те, кто конкурируют с ними на американском рынке, приложат максимум усилий для того, чтобы поймать их на «играх с русскими».

Самый наглядный и очевидный пример — Siemens, из-за газовых турбин которого только что разгорелся и еще не погас крымский скандал. Немцы ввели новые санкции, Siemens добровольно расстался с режимом особого благоприятствования своим совместным проектам в России, которые обеспечивали ему объемы продаж в 1,2 млрд евро. СМИ подают такое поведение как истерику на ровном месте, но нет никакой истерики, есть холодный расчет — при бухгалтерском взвешивании объемов инвестиций и продаж в России и в Америке последние оказались куда весомее. И примеров европейских компаний, которые активно участвовали в различных энергетических проектах, реализуемых совместно с российскими компаниями и одновременно имели большие интересы на рынке США — предостаточно.

Так что не только «Северный поток-2», но и многие другие проекты у нас на глазах становятся яблоками раздора между США и ЕС. Мало того — новые санкции способны стать подспорьем в еще одном, крайне своеобразном направлении нашего импортозамещения. Американские штрафы могут основательно помочь чужими руками выбрасывать прочь европейцев из любых проектов, где их участие становится ненужным или обременительным. Простой пример — осенью этого года вступит в строй первая линия «Ямал-СПГ», 20% акций в котором принадлежат Total. Контракты на российский СПГ расписаны на несколько лет вперед, и — предположим — услуги французов больше не требуются. Что там написано в законе от 2 августа? Сообщить министерству финансов США о факте нарушения предусмотренных санкционных мер? Бумага терпит, а вот вытерпит ли французская компания размеры штрафов за свои «преступления» — это большой вопрос…

Будет ли Евросоюз терпеливо сносить то, что об него, образно выражаясь, вытерли ноги? Посмотрим. С одной стороны — да, весьма жесткие словесные эскапады от канцлеров Германии и Австрии, от господина Юнкера. С другой — более чем полувековая привычка к покорности. Кое-что, кстати, европейцы уже смогли, что называется, «отжать» — в первоначальном проекте закона был заявлен запрет на кредитование российских нефтяных компаний сроком на более, чем 30 дней, в окончательном варианте фигурируют уже 60 дней. Не велика разница? Но 60 дней — это средний срок фрахта нефтеналивных танкеров, такая вот маленькая техническая деталь. Но, судя по всему, сопротивление европейцев американцам сломить так просто не удастся, поскольку теперь Минфин США получил право штрафовать европейские компании за участие не только в энергетических, но и в горнодобывающих, в сталелитейных российских проектах.

Новые санкции и американские энергетические компании

Занимательно, что основательный удар санкций придется и по тем самым американским энергетическим компаниям, интересы которых так старались защитить конгрессмены и сенаторы. Ричард Савайя, вице-президент американского Национального совета внешней торговли, в интервью The Wall Street Journal сообщил, что закон ограничивает участие нефтяных и газовых компаний США в геолого-разведывательных исследованиях общим объемом около 100 млрд долларов. Ущерб для американских рабочих мест, акционеров, государственного бюджета очевиден, а России достается шанс получить контроль над всеми этими проектами. Doumo arigatou gozaimasu звучит в адрес политиков США и с островов Японии. Именно так звучит «большое спасибо» на японском, которое хором выкрикивают владельцы компаний Marubeni Corporation, Japan Oil, JOGMEC и Inpex Corporation, консорциум в составе которых в декабре 2016 подписали с Роснефтью соглашение о совместной разведке, разработке и добыче углеводородов на российском шельфе близ берегов Сахалина.

Знаете, некоторое количество времени тому назад кто-то из наших эстрадных юмористов потчевал нас анекдотичной историей.

«Полчаса я бегал от своего трехлетнего сына, который носился за мной по комнатам с криком «Молись и кайся!», пока не понял, что он хочет посмотреть мультик «Малыш и Карлсон»…

«Малыш и Карлсон!!!» кричали в Минфине США 20 июля этого года главе ExxonMobil, выписывая ему штраф в 2 миллиона долларов за то, что 20 мая 2014 года на соглашениях с Роснефтью подпись ставил не кто-нибудь, а Игорь Сечин.

— «Но ведь сами соглашения я согласовывал с вами и получил все разрешения!!!» — кричал в ответ президент ExxonMobil Development Нил Даффин. — «Плевать, ведь вы поздоровались за руку с мистером Сечиным, а он — лицо под санкциями!!!» — «Да, но мистер Сечин на тех переговорах был, прежде всего, президентом Роснефти, а не частным лицом!» — «Что?! А ну, давай «Малыш и Карлсон!!!»

Коротенький обзор, как нам кажется, наглядно показывает, что американские политики взяли на свое вооружение девиз «Бей своих, чтобы чужие боялись». Первая часть девиза им вполне удалась, а что касается «чужих», которыми все россияне теперь законодательно стали для США, то тут нужен анализ куда более серьезный и более детальный. Поглядывать изредка, как лупцуют нефтяников и газовиков всех стран и народов, можно, но только для поднятия настроения во время большой и непростой работы, которая теперь потребуется для того, чтобы окончательно расстаться с иллюзиями о честной конкурентной борьбе на пресловутом «свободном рынке». Нет его, и никогда не было, а потому России предстоит осваивать совершенно новые правила игры с мистерами, джентльменами и месье, которые норовят садиться за шахматный столик, вооружившись веслом.