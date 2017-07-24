Борис Марцинкевич, , 12:29 — REGNUM

На минувшей неделе в СМИ разразился громкий скандал вокруг поставок на строящиеся в Крыму электростанции газовых турбин производства Siemens, выстраиваются всевозможные версии и теории, но, как ни странно, никто не пытается даже попробовать проследить, откуда эта проблема вообще появилась.

Крым вернулся в Россию совсем недавно, события разворачивались и разворачиваются у нас на глазах, пыль на архивах еще не успела образоваться, а тут какое-то наваждение, все говорят только о том, что происходит прямо сейчас, в июле 2017 года. Ничего сложного в восстановлении хронологии событий нет, в открытых источниках информации предостаточно. Давайте для начала зададим «детские вопросы», чтобы была очевидна логика рассуждений.

Почему газовые турбины в Крым нужны производства именно Siemens? Потому, что газовые турбины такой мощности в России производятся только по лицензии этой компании, самостоятельных разработок у России просто нет. А почему строят электростанции, которые могут работать только при помощи вот этих турбин? Потому, что такой проект реализует государственная компания ОАО «Технопромэкспорт». А почему проект реализует именно это ОАО? Потому, что такое решение было принято 13 июля 2015 года постановлением Правительства РФ. А почему Правительство РФ выбрало в качестве генерального подрядчика именно эту компанию, причем сделало это без тендеров и конкурсов? Потому, что ОАО «Технопромэкспорт» — дочерняя структура Ростеха, который был внесен в санкционный список США и ЕС, а потому бояться ему было уже нечего, в отличие от всех остальных российских энергокомпаний. А почему было принято решение строить именно газотурбинные электростанции, а не какие-то другие? А почему решение Правительства РФ было принято только в середине лета 2015 года, а не раньше? Почему была выбрана именно такая мощность?

Вот последние три вопроса и заслуживают пристального внимания, без ответов на них понять истинные причины скандала вокруг турбин Siemens невозможно. Чтобы не погружать читателей в технические подробности сразу, давайте для разминки разберемся с действиями Правительства РФ.

Правительственный план развития Крыма

Итак, возвращение Крыма состоялось весной 2014 года, до этого блудный полуостров 23 года «жил без матери». Не имеем ни малейшего желания анализировать общественно-политические события, рассматриваем только хозяйственные аспекты происшедшего. Анализ состояния экономики полуострова показал ужасающие результаты, 23 года нахождения Крыма в составе Украины сказались на нем практически так же, как результаты Великой Отечественной.

Мерзость запустения царила в инфраструктуре, в состоянии дорог, инженерных сооружений, в жилищном строительстве, в энергетике и далее по списку. Обветшание, отсутствие попыток хоть какой-то модернизации, и так далее, и так далее, и так далее. Что должно делать в такой ситуации правительство? Разумеется, составлять план работы, прикидывая, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую. Любимый вопрос Геоэенергетики очевиден: а какие меры по приведению в порядок энергетической системы Крыма были предусмотрены? Секретным план работы не был, его текст и сейчас можно найти на сайте Правительства РФ. Любой желающий может самостоятельно найти в поисковиках «Постановление Правительства РФ № 790 от 11 августа 2014 года «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г Севастополя до 2020 года».

Обратите внимание на дату — с момента воссоединения Крыма с Россией прошло почти полгода, времени на анализ ситуации и составление программы у Правительства РФ имелось. Те из читателей, которые имеют время и желание на самостоятельное изучение документа, содержащего 150 страниц текста, следующую часть статьи, разумеется, могут пропустить.

Смотрим на те разделы программы, которые касаются развития энергетической системы полуострова. В разделе III на странице 13:

«…развитие энергетического комплекса — устранение сетевых ограничений, создание собственной генерации и обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Крымского полуострова».

В разделе V программы указано, что государственным заказчиком и координатором программы является министерство РФ по делам Крыма, а просто заказчиками, без координаторских функций, в числе прочих числится и министерство энергетики РФ. После массы общих положений и философских рассуждений, на странице 28 появляется «перечень целевых индикаторов и показателей ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики и г. Севастополь до 2020 года», который и начинается разделом «Развитие энергетического комплекса». Вот этот раздел мы процитируем полностью — ведь он занимает ровно одну строчку:

«Прирост протяженности линий электропередачи. 2017 год — 569,5 км; 2018 год — 1099,5 км».

Все, цитирование закончено, раздел полностью перед вами. При этом объемы финансирования ФЦП со стороны министерства энергетики, как указано на странице 48 — 10,3 млрд рублей в 2015 году, 22,5 млрд рублей в 2016 году. В 2017 минэнергетики обязано внести 12,7 млрд рублей, в 2018—2020 — еще 5,2 млрд рублей. Еще раз, чтобы закрепить. Прирост ЛЭП в 2015 и в 2016 годах согласно ФЦП — нуль. Расходы министерства энергетики за те же 2 года — 32,8 млрд рублей. Комментировать сложно, предлагаем оценить качество составления ФЦП читателям самостоятельно.

Как видим, в течение первого года после возвращения Крыма Правительство РФ не заботила необходимость строительства на полуострове новых генерирующих мощностей, его заботило, да и то только в перспективе 2017-го, строительство новых ЛЭП. Редакция Геоэнергетики не хотела верить этому странному факту, но и дальнейшее изучение текста ФЦП ничего утешительного не принесло. Страница 56, «Мероприятия ФЦП, направленные на капитальные вложения», раздел «Модернизация и строительство объектов генерации» — только прочерки до 2020 года включительно. На чем строился расчет, сказать сложно. Очевидно, что в Правительстве РФ были убеждены, что Украина, которая летом 2014-го года организовала водную блокаду Крыма, ни при каких обстоятельствах не прекратит поставки электроэнергии, потому, все, что необходимо для приведения энергосистемы полуострова в порядок — годика через три протянуть новые нитки ЛЭП. Вынуждены признать, что понимания такой замечательной логики правительственных чиновников редакция журнала «Геоэнергетика.ru» достичь не способна.

Планы строительства электростанций для Крыма

Менее чем через год, однако, в правительстве произошли некие тектонические сдвиги, в результате которых появилось понимание того, что в Крыму Россия просто обязана строить новые электростанции, иначе гарантированной энергетической безопасности полуострова добиться невозможно. 13 июля 2015 года вышло в свет постановление Правительства РФ №703, название которого мы, с извинениями, вынуждены напечатать полностью. Поклонники бюрократического новояза, мы уверены, испытают подлинное наслаждение — на наш взгляд, это шедевр. Готовы? Читайте:

«Об утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» на строительство и модернизацию объектов по производству электрической, тепловой энергии на территориях отдельных регионов Российской Федерации по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных федеральных органов государственной власти».

Красиво, правда? Итак, летом 2015 было принято решение, на основании которого проектирование и строительство двух новых электростанций было поручено Ростеху. Поскольку далеко не каждый способен понять смысл названия правительственного постановления, приведем еще одну цитату, которая поможет увидеть, о чем вообще шла речь:

«2. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора, заключаемого Министерством энергетики Российской Федерации с Корпорацией, в котором предусматриваются:

… в) план-график реализации проекта, содержащий целевые показатели, ключевые события и сроки ввода в эксплуатацию объектов генерации, включающий:

ввод в эксплуатацию первой очереди парогазовой установки (первый блок — 235 МВт) Севастопольской ТЭС и парогазовой установки (первый блок — 235 МВт) Симферопольской ТЭС — 1 сентября 2017 г.,

ввод в эксплуатацию второй очереди парогазовой установки (второй блок — 235 МВт) Севастопольской ТЭС и парогазовой установки (второй блок — 235 МВт) Симферопольской ТЭС — 3 марта 2018 г.,

ввод в эксплуатацию Севастопольской ТЭС и Симферопольской ТЭС (суммарная электрическая мощность — не менее 900 МВт) — 3 марта 2018 г.»

Речь идет об имущественном вкладе Правительства РФ в строительство Симферопольской и Севастопольской ТЭС, в каждой из которых будет по два блока мощностью 235 МВт, та и другая будут работать на основе парогазовых установок. Чтобы понимать, о чем дальше пойдет речь, придется разобраться с используемой терминологией. «Топливно-энергетическая станция на основе парогазовых установок» — что это и почему именно это было задумано для Крыма? Где тут вообще понятие «газовая турбина», из-за которой, собственно, и разгорелся скандал вокруг Siemens? Традиционно постараемся обойтись без формул, которые в данном случае не обязательны.

Газовые турбины для энергетики

Давайте начнем по порядку, шаг за шагом. Начнем с газовой турбины, особом способе производства электроэнергии. Горит здесь, как очевидно из названия, газ. Топки, как таковой, нет, есть камера сгорания, в которую поступают два газовых потока, оба — под большим давлением, что обеспечивает высокую температуру сгорания. Газовая турбина — вал, на котором находятся два диска с лопатками, в промежутке между ними расположена камера сгорания. Первый диск всасывает предварительно профильтрованный атмосферный воздух, сжимает его (поднимает давление) и подает его в камеру сгорания. В камеру сгорания через другой «вход» поступает природный газ, в результате чего в камере образуется топливо-воздушная смесь (ТВС), которая, собственно говоря, и горит. В результате сгорания ТВС газ расширяется, давление становится еще больше, и вот этот чрезвычайно горячий газ, имеющий очень высокое давление и направляется на лопатки второго диска, заставляя его вращаться. Как вы уже догадались, это и есть генератор тока — все, результат достигнут, природный газ обеспечил нас электроэнергией. Однако даже у самых совершенных, самых современных газовых турбин коэффициент полезного действия с трудом преодолевает планку в 30−35%, поэтому в «чистом» виде газовые турбины для выработки электроэнергии используются там, где газа очень много, а электричество крайне необходимо. Газовые месторождения и вахтовые поселки возле них, поселения, находящиеся в энергетически обособленных районах, куда не приходят линии электропередач нашей единой энергосистемы — вот традиционные места использования газовых турбин. Нужны ли были России газовые турбины большой мощности? В редчайших случаях. Производили ли мы газовые турбины самостоятельно, без участия зарубежных специалистов и компаний? Да, производили и производим.

Но исторически сложилось так, что в нашей стране производство паровых турбин развивалось намного активнее, чем производство турбин газовых, за разработки которых в СССР взялись только в 50-е годы (обратите внимание, что речь о газовых турбинах для нужд энергетики, а не авиастроения). «Уральский турбинный завод» выпускает турбины мощностью до 15,2 МВт с КПД 28%. «Невский завод» в Питере делает турбины мощностью до 16 МВт с КПД в 31%, завод «Кузнецов» в Самаре освоил производство турбин мощностью до 26,5 МВт с КПД в 36%. «КМПО», что в Казани, производит турбины мощностью до 25 МВт, «Салют» в Омске — до 20 МВт, «ОДК» в Рыбинске до последнего времени делал турбины мощностью до 8 МВт. Выпускает для энергетиков турбины и «Пермский моторный завод» — мощностью до 23 МВт.

России этой номенклатуры было вполне достаточно, но был в нулевые годы, когда неожиданно возник спрос на турбины более мощные. Связано это было с приватизацией ЕЭС России, с чубайсовскими реформами. При продаже генерирующих мощностей покупателей обязывали строить новые и модернизировать старые электростанции, что оформлялось в виде договоров ДПМ — договоров поставки мощности. Но объем такого спроса был невелик, потому наши производители и не рискнули инвестировать в проектирование и организацию производства турбин большой мощности. Единственное исключение — «ОДК», который разработал и произвел турбину ГТД-110 мощностью в 110 МВт. Но первые образцы такого оборудования надежностью не отличаются — конструкцию еще только предстоит довести до нужного качества.

Из иностранных компаний единственной, кто рискнул организовать производство газовых турбин большой мощности, оказался Siemens. В 2011 году было создано совместное предприятие с «Силовыми машинами», носящее «говорящее» название ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин». В задачи СП входит не только организация производства сименсовских турбин, но и разработка новых их видов.

Паро-газовые установки

Спрос на мощные турбины невелик, но Siemens их, тем не менее, производит. В чем причина? Как раз в том, что его турбины спроектированы так, что легко становятся частью тех самых парогазовых установок, о которых шла речь в постановлении №703. «Секрет» не велик — в ПГУ газ, который уже дал электричество, используют дважды, тем самым увеличивая КПД до 60 лишних процентов. Из камеры сгорания газ вырывается при температуре свыше 50 градусов, и никакое вращение лопаток генератора эту температуру сильно снизить не в состоянии. Зачем же такой ценный продукт выбрасывать в атмосферу? С выхода газовой турбины продукты сгорания поступают в котел-утилизатор, где нагревают воду и образующийся из нее пар. Температура продуктов сгорания вполне позволяет получить перегретый пар при давлении в 100 атмосфер, который и поступает на паровую турбину, выдавая на-гора еще одну порцию электричества.

Газовые турбины Siemens, производимые в России, способны «сольно» обеспечивать 157 МВт электроэнергии, а вот в комплекте с паровым циклом — те самые 235 МВт, которые и должны обеспечить Крым собственной генерацией и окончательно решить вопрос с энергетической безопасностью полуострова. Преимущества ПГУ совершенно очевидны. Резко уменьшается стоимость единицы установленной мощности, вдвое повышается КПД производства электроэнергии, что не может не радовать потребителей. Есть и еще одна причина, почему для Крыма были выбраны именно ПГУ — они резко уменьшают количество используемой воды, что для полуострова критически важно. Еще одно преимущество — ПГУ можно построить за очень короткое время. В постановлении №703 речь шла о двух годах, за такой период построить другую ТЭС (топливную электростанцию) технически невозможно.

Подведем итоги. Быстро, мало воды, низкая стоимость электроэнергии — вот причины, по которым в Крыму была сделана ставка на ПГУ. Санкции, под которые Ростех уже успел попасть — причина, по которой генподрядчиком стал именно он.

Совершенно объективно, что без Siemens такой проект обойтись не мог. Если бы строительство генерирующих мощностей было предусмотрено на год раньше, если бы тот же «ОДК» получил распоряжение и помощь правительства в доведении технологии ГТД-110 до нужной кондиции — да, Россия имела шанс справиться собственными силами. Изначальный просчет усугубился еще и тем, что «Технопромэкспорт» ведет капитальное строительство с нарастающим отставанием от графика, в декабре прошлого года вместо запланированного конца 2017 года называл возможным сроком сдачи ТЭС в эксплуатацию середину 2018-го. Чем это закончится, мы увидим в самое ближайшее время, а пока подведем итоги рассуждений.

Крыму требовались новые генерирующие мощности, требовались в сжатые сроки, нужна была генерация, которая не требует большого количества дефицитного ресурса — воды. Этим трем требованиям сразу соответствовала только технология Siemens, на иные решения не хватило запаса времени, что было обусловлено ошибками при составлении правительственного плана развития Крыма, допущенными в 2014-м году. Летом 2015-го было очевидно, что других вариантов нет, что без Siemens не справиться. Не менее очевидно было и то, что такая поставка газовых турбин неизбежно подставляет немецкого производителя под карательные меры со стороны ЕС, поскольку является грубым, демонстративным нарушением санкционных ограничений. Летом 2015-го — повторяем еще раз. Времени для того, чтобы придумать максимально аккуратный обход санкционных ограничений — два года. Сопротивлялся ли Siemens своему участию в крымском проекте? На словах — конечно, да. Но 4 турбины такой мощности, да еще и укомплектованные ПГУ — очень удачный заказ, очень неплохая прибыль. И два года на то, чтобы …

Антироссийские санкции

Ростех продумывал два варианта обхода санкционных ограничений, но делал это так «ловко», что не знал об этом только ленивый. «Технопромэкспорт» внезапно стал генподрядчиком строительства ТЭС в Тамани, проект которой предусматривает использование ПГУ мощностью 270 МВт — эдакий «брат-близнец» Симферопольской и Севастопольской ТЭС по ту сторону Керченского пролива. Грубовато, конечно, поскольку словоблудие на тему «перепутали, куда чего везли» могло наткнуться на то, что Siemens вынужден был бы для соблюдения политеса, отказаться от сервисного обслуживания крымских ТЭС.

В феврале этого года Сергей Чемезов, генеральный директор Ростеха во всеуслышание заговорил о варианте №2. Ростех рассчитывает купить турбины для новых ТЭС в Крыму в Иране. Переговоры находятся на заключительной стадии. Чемезов не стал раскрывать ни подробности этих переговоров, ни о том, с кем из иранских производителей эти переговоры велись. Но это для всех, кто знаком с ситуацией в отрасли, было секретом Полишинеля. В Иране Siemens создал совместное с иранцами предприятие Marрa. ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» под Питером производит газовые турбины ГТЭ-160 мощностью 157 МВт, позволяющие комплектование в состав ПГУ. В Иране Marрa выпускает турбины V94.2 мощностью 157 МВт, позволяющие комплектование в состав ПГУ. Найдите два отличия, как говорится. Выпуск турбин в Иране начат в 2011 году, так что никаких крымских ограничений там нет и в помине. Конечно, для соблюдения прав дистрибьюторов Siemens наверняка ввел для иранцев запрет на поставку этих турбин на территорию СНГ, но все, к чему привело бы такое нарушение Marpa — хозяйственный суд с совладельцем предприятия, не более того. При этом к самому Siemens претензий со стороны ЕС не возникло бы — немецкая компания в Крым ничего не поставляла бы, все в полном порядке. Внимание, вопрос: а зачем, с какой целью господин Чемезов рассказал СМИ о проведении переговоров с иранцами, о предполагаемом контракте? У нашей редакции ответа на этот вопрос нет.

В начале июля корреспонденты агентства Reuters на весь мир раструбили новость о том, что видели в порту Феодосии груз, похожий на продукцию Siemens — «четыре цилиндрических объекта в несколько метров длиной, покрытых голубым и серым брезентом. Их размеры и формы соответствуют фотографиям газотурбинных систем, каждая из которых состоит из турбины и генератора». Прямых подтверждений у Reuters не было, но одной публикации оказалось вполне достаточно, чтобы разгорелся самый настоящий скандал.

Российское руководство утверждает, что оборудование для крымских ТЭС — сугубо российское, что оно куплено на некоем вторичном рынке газовых турбин, Siemens уже подало иски в суд на свое дочернее предприятие «Сименс технологии газовых турбин» и на «Технопромэкспорт», причем в суд Арбитражный город Москвы. Зачем в суд — понятно, чтобы избежать штрафов со стороны Еврокомиссии за нарушение санкционных ограничений. Почему в суд российский — тоже понятно, вот только непонятно, чем все это может закончиться. Siemens уже заговорил о том, что свернет весь свой бизнес в России, что создаст некую рабочую группу, которая займется проверкой степени модернизации турбин — вдруг она настолько велика, что это уже и не ГТЭ-160, а нечто совершенно новое. Возможно, что вся эта риторика — не более, чем слова, необходимые для того, чтобы не получить обвинения в срыве антироссийских санкций, время покажет. Одно можно сказать совершенно точно — Ростех однозначно потерял Siemens как партнера, с помощью которого намеревался вести конкурентную борьбу с General Electric на российском рынке энергетического оборудования.

Скандал, однако, может иметь и вообще далеко идущие последствия. Напомним, что сейчас в США рассматривают новую порцию антироссийских санкций, грозящих штрафами компаниям третьих стран, принимающих участие в совместных с Россией энергетических проектах. Эти меры могут привести к риску срыва проекта «Северный поток-2», Германия и Австрия уже успели официально возмутиться такими планами США. И вот в этот момент Siemens может быть признан компанией, нарушивших условия «крымских» антироссийских санкций, что станет замечательным поводом для американских «ястребов» продавить очередной пакет санкций через Сенат, Конгресс и президента США.

Вот теперь можно, пожалуй, подвести черту под размышлениями о том, что на самом деле явилось причиной нынешнего громкого скандала, который потенциально способен привести к риску срыва всех договоренностей по строительству «Северного потока-2». В 2014 году Правительство РФ при разработке комплексного плана развития Крыма крайне халатно отнеслось к решению проблем энергетической системы полуострова. Это не первый случай такого подхода правительства Дмитрия Анатольевича Медведева к вопросам развития энергетики России — не так давно мы уже рассказывали, как умудрились забыть об энергетике в комплексном плане развития Дальнего Востока.

План 2014-го года основывался на том, что Украина рассматривалась как надежный, договороспособный партнер во всем, что касается поставок электроэнергии на территорию Крыма. Отрезвление наступило только через год, это время было бездарно потеряно для возможности составить какой-то иной план строительства генерирующих мощностей, при котором использование импортного энергооборудования просто не потребовалось бы. Было время на то, чтобы спроектировать, к примеру, не две больших ТЭС на газовых турбинах от Siemens, а нескольких ТЭС меньшей мощности, но на основе турбин от КМПО или «Кузнецова». Не менее бездарно потрачены два года, имевшиеся в распоряжении правительства и Ростеха для того, чтобы вывести из-под действия санкционных ограничений компанию Siemens, которую теперь многие СМИ и пытаются выставить в качестве едва ли не инициатора скандала. Да, сейчас Siemens ведет себя по отношению к России отнюдь не комплементарно, но его поведение понять труда не составляет. Компании есть, чего бояться, американцы не церемонятся с нарушителями санкционных мер, размеры штрафов случаются порой совершенно фантастическими. К примеру, в 2014 году французский банк BNP Paribas за нарушение санкций против Ирана и Кубы был оштрафован американцами на 8,9 млрд долларов, Deutche Bank за антииранские и антисирийские санкции — на 258 млн долларов. А вот действия российского правительства и Ростеха понять намного сложнее. Отобрать у самих себя время на разработку проекта строительства электростанций в Крыму на отечественном оборудовании, не учесть все риски единственного возможного зарубежного поставщика. Зачем, для чего, почему — совершенно необъяснимо.

Конечно, тот, кто хочет видеть источником скандала действия немецкой компании, может продолжать оставаться при своем мнении. Но перечисленные факты, нам кажется, говорят о совсем другой причине — головотяпстве ответственных российских чиновников, об их полной безответственности вместо четкого соблюдения всех государственных интересов.