* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали рыть траншеи вокруг иракского города Талль-Афар. Террористы готовятся к запланированному наступлению сил безопасности Ирака. Хотя в июле 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики в Талль-Афаре дают понять, что война с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще не закончена, пишет издание War is Boring.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади

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Военные Ирака восстановили свои силы после тяжелой битвы за освобождение Мосула. Этот город иракские войска при поддержке западной коалиции, возглавляемой США, не могли отбить у боевиков на протяжении нескольких лет. Кампания по освобождению Мосула проходила медленно и дорого обошлась Багдаду.

Mstyslav Chernov Боевые действия в Мосуле

Бывший командующий операцией по освобождению Мосула генерал-майор Наджм аль-Джабури заявил, что битва за Талль-Афар будет менее ожесточенной, чем в Мосуле, поскольку боевики измотаны и деморализованы после поражения.

Ранее мы уже слышали подобные заявления, пишет издание. В июле 2014 года подразделения курдов освободили христианский город Эль-Хамдания, расположенный в 15 километрах от Мосула. Представители курдов заявили, что смогут сдержать натиск боевиков, однако вскоре после этого террористы вновь захватили город, начав расправу над местным населением.

Несмотря на ряд неудач, Региональное правительство Курдистана зарекомендовало себя как силу, которая способна эффективно противостоять ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Orient-news.net Армия сирийских курдов

На прошлой неделе Силы народной мобилизации Ирака («Хашд аль-Шааби») взяли под свой контроль 17 деревень, расположенных между Мосулом и Талль-Афаром. По данным иракских СМИ, удалось взять под контроль дорогу, связывающую западные районы Мосула с юго-восточной частью Талль-Афара.

Битва за Талль-Афар станет проверкой для иракских войск, их военной выучки и стойкости. Кроме того, битва в Талль-Афаре покажет, сможет ли правительство Ирака вернуть доверие суннитов, которое в значительной степени подорвано.

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