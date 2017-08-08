Ближневосточные христиане и езиды опасаются независимого Курдистиана

Багдад, , 07:07 — REGNUM 3 августа представители езидов провели мероприятие, призывающее напомнить о зверствах в отношении этого народа. Геноцид езидов, наряду с геноцидом других религиозных меньшинств Ближнего Востока, включая христиан и мусульман-шиитов, является повсеместно признанным. В марте 2016 года эти группы населения региона упомянул бывший на тот момент госсекретарем США Джон Керри. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постепенно выбивают из Сирии и Ирака, но развитие ситуации не так безоблачно, как хотелось бы. Судя по всему, власть в некоторых регионах будет переходить к самым мощным в военном отношении группировкам, а именно к курдам.

25 сентября пройдет референдум в рамках Курдской автономии со столицей в городе Эрбиль о признании независимого Курдистана. Этот процесс вызывает тревогу у езидских и христианских общин данной территории, которые хотели бы получить подтверждение своего официального статуса и гарантии прекращения притеснений в отношении их.

Каковы перспективы развития ситуации, узнайте в материале: Геноцид езидов и христиан: три года спустя

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