Соединенные Штаты потратили 25 лет, чтобы заставить Северную Корею отказаться от разработки ядерного оружия, однако потерпели неудачу, пишут сотрудники Института стратегических исследований армии США Дэвид Лай и Алисса Блэр в статье для The Foreign Policy.

(stephan) Флаги КНДР

Северная Корея уже давно обладает ядерным оружием. В настоящее время страна находится на этапе разработки систем доставки ядерного заряда на большие расстояния. КНДР внесла соответствующие поправки в Конституцию о ядерном статусе страны. В Сеуле неоднократно заявляли, что страна не откажется от ядерного оружия независимо от того, насколько выгодные условия могут предложить США.

Иными словами, ядерное оружие в любом случае останется в КНДР, если только США не используют военную силу для денуклеаризации Северной Кореи, а это очень опасная и кровавая затея, пишут авторы статьи.

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Администрация президента США Дональда Трампа располагает двумя вариантами. Во-первых, если КНДР нанесет ядерный удар по США или их союзникам, Северная Корея будет уничтожена. Во-вторых, КНДР может отказаться от провокаций, тогда Корейская война будет завершена подписанием мирного договора и нормализацией отношений со США, даже если в КНДР останется ядерное оружие.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

В настоящий момент второй вариант не является политически приемлемым, однако он позволил бы США выйти из-под прицела ядерных ракет КНДР и оставить роль игрока, которому постоянно приходиться отвечать на провокации Северной Кореи. Устранив напряженность на Корейском полуострове и установив прямые контакты между правительствами КНДР и Южной Кореи, США направили бы не только Северную Корею, но весь Корейский полуостров на путь к прочному миру.

Раньше существовала возможность того, чтобы помещать Северной Корее превратиться в ядерную державу, однако возможность была упущена сразу же после окончания «холодной войны». Россия выступила с инициативой по нормализации отношений с Южной Кореей в 1991 году, Китай также последовал этому примеру. Обе крупные державы предприняли шаги, чтобы КНДР и Южная Корея стали полноправными членами ООН в 1992 году (до этого момента данные страны входили в число наблюдателей). США не предприняли подобных действий для нормализации отношений с Северной Кореей, вместо этого Вашингтон продолжил политику «холодной войны» в Северо-Восточной Азии.

Генри Киссинджер, будучи советником по национальной безопасности в 1970-х годах, предложил идею «перекрестного признания» КНДР и Южной Кореи двумя противоборствующими блоками. Напряженность на Корейском полуострове могло бы снизить признание обеих стран Советским Союзом и Китаем с одной стороны, США и Японией — с другой. Однако идея Киссинджера не была воспринята всерьез.

Если бы США удалось нормализовать отношения с Северной Кореей и добиться официального окончания Корейской войны подписанием мирного договора, то у КНДР не возникло бы необходимости разрабатывать ядерное оружие для защиты национальной безопасности, пишет FP.

Matt H. Wade Белый дом, США

За последнее десятилетие, по мнению авторов статьи, США также упустили возможность нормализовать отношения с КНДР в ходе шестисторонних переговоров по остановке ядерной программы Северной Кореи. В то время как Пхеньян выступал за нормализацию отношений, Вашингтон потребовал от Пхеньяна начать программу по денуклеаризации, забыв про обеспокоенность Северной Кореи в сфере безопасности, что завело переговоры в тупик. Недоверие к Северной Корее привело к краху шестисторонних переговоров. Затем настала очередь политики «стратегического терпения» бывшего президента США Барака Обамы, которая не привела к каким-либо результатам и дала Пхеньяну время для наращивания своего боевого потенциала.

Сейчас для США было бы разумней отказаться от попыток денуклеаризации Северной Кореи, поскольку Пхеньян никогда на это не согласится. Проводя переговоры с руководством КНДР, не стоит выдвигать условий о денуклеаризации, иначе весь переговорный процесс может потерпеть крах.

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Вашингтон, со своей стороны, должен видеть нормализацию отношений с Северной Кореей в правильном свете, поскольку это не уступка врагу, а признание правительства КНДР и страны, которая находится под его управлением. Нормализация отношений должна послужить сигналом, что обе страны уважают суверенитет друг друга и готовы к регулярным и прямым контактам между правительствами и народами этих стран.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Европейский союз уже сделал шаги к нормализации отношений с Северной Кореей, однако США не спешат последовать данному примеру.

Нормализация отношений позволит США вести переговоры с Северной Кореей по любым вопросам, представляющим взаимный интерес. Правозащитные организации получат возможность вести свою деятельность на территории КНДР, а не наблюдать за происходящим, находясь за ее пределами. Более того, американские компании смогут открыть свои представительства в Северной Корее. Прямое экономическое сотрудничество между США и КНДР может привести к изменениям, которые США долгое время пытались достичь, но так и не смогли.

Сотрудничать с КНДР — не значит одобрять ядерную программу Пхеньяна. Это также касается Индии, Пакистана и Израиля. Все эти страны не соответствуют требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. В случае с Северной Кореей разница заключается в том, что ее ядерные средства представляют прямую угрозу для США. По мнению сотрудников Института стратегических исследований армии США, если устранить враждебность КНДР, ядерное оружие станет не таким опасным.

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Как только Вашингтон нормализует свои отношения с Северной Кореей, есть все основания ожидать, что Сеул и Токио последуют этому примеру.

(сс) stephan КНДР

Нормализация отношений с КНДР не означает, что Вашингтон откажется от своих попыток убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия. Если США и КНДР перестанут быть «врагами», Вашингтон сбросит с себя необходимость решать проблемы, связанные с ядерным оружием Пхеньяна. Ядерная программа Северной Кореи превратится в одну из главных проблем Китая, а не США. Такой сдвиг поможет заручиться поддержкой КНР, чтобы в конечном итоге достигнуть денуклеаризации Корейского полуострова, заключают авторы статьи.