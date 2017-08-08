La Vanguardia: «В КНДР считают, что Россия и Китай забыли о совести»

Мадрид, , 15:27 — REGNUM «Северная Корея набросилась на Китай и Россию за поддержку ими предложенных в СБ ООН американцами санкций, — пишет испанская La Vanguardia, не особо скрывая своего удовольствия поворотом событий. — Ким Чен Ын заявил, что двум его близким соратникам — РФ и КНР — должно быть стыдно за свое решение, и им придется дорого заплатить за это. По мнению северокорейского лидера, «страны, поддержавшие инициативу Вашингтона и услышавшие от него благодарность за это, утратили совесть и забыли о своих обязательствах перед народами. Им придется задуматься над своими ошибками и горько пожалеть о них».

Каталонское издание отмечает, что «столь резкое высказывание КНДР в адрес Китая и России — очень необычно. Возможно, в Пхеньяне почувствовали, что остались без союзников надолго. Глава Северной Кореи никогда не бывал таким жестким в комментариях к действиям двух названных стран, но теперь не стал себя сдерживать при оценке их поступка, заявив, что они, как и остальные 13 членов Совета Безопасности, просто испугались давления Америки и перспектив самим оказаться под санкциями США».

«Ограничения на экспорт северокорейской продукции стали ответом мирового сообщества на два запуска Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет 4 и 28 июля, но, кажется, в КНДР даже не поняли или не захотели понять, какая именно причина лежит в основе результатов голосования СБ ООН — так их расстроила перспектива годовых потерь на сумму 1 миллиард долларов в сфере экспорта», — отмечает издание.