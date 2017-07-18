Обманутые дольщики Волгограда: обещания властей и готовящаяся голодовка

Волгоград, , 15:00 — REGNUM В Волгоградской области проблема обманутых дольщиков решается, однако довольны далеко не все. Областные власти обещают уже до конца 2017 года обеспечить квартирами ещё 1347 дольщиков, передаёт ИА REGNUM 19 июля. Таким образом, за последние три года количество тех, кто всё-таки получит новое жильё, может увеличиться до 4,3 тысячи человек. Как уточнили в областной администрации, до конца года будут достроены 14 из 35 проблемных многоквартирных домов.

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Два повода для митингов: Более 500 обманутых волгоградцев вышли на улицы

Среди них — десятиэтажный дом по улице Рыкачева, 103 в Тракторозаводском районе Волгограда. Компания-застройщик ООО «УК «Волгоградпроектстрой», получившая разрешение на строительство дома в 2012 году, должна была сдать объект в эксплуатацию в четвертом квартале 2013 года. Однако строительство велось замедленными темпами, а потом фактически и вовсе остановилось. В результате 58 человек, являющихся участниками долевого строительства, так и не получили свои квартиры. В настоящее время работы на объекте возобновил новый подрядчик ООО «СпецСтройКонтракт».

В обладминистрации напомнили, что «в интересах дольщиков региональные власти по каждому объекту ведут постоянную индивидуальную работу, реализуя персональный алгоритм действий. В результате с 2014 года были достроены и заселены 40 проблемных домов, почти 3 тыс. участников долевого строительства получили законное жильё.

А вот обманутые дольщики волгоградского ЖК «Доминант» в микрорайоне Тулака Советского района Волгоградауже отчаялись привлечь внимание местных властей к своим проблемам. Собственники квадратных метров, которые они не могут получить уже шесть лет. Строительство жилищного комплекса, состоящего из трёх 24-этажных домов в 2008 году начало ООО «Квартстрой-ВГ». Сдача объектов была запланирована на 2011 год. Однако до сих пор строительство не завершено, оно заморожено.

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Чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме долгостроя обманутые дольщики, которых более 200 человек, готовы пойти на крайние меры и объявить голодовку.

А пока 25 июля дольщики ЖК «Доминант» намерены вместе с товарищами по несчастью — дольщиками ЖК «Европейский», «АхтубаСитиПарк», «Чайка-2» и «Династия» присоединится к всероссийской акции протеста и выйти 25 июля на санкционированный митинг у «Царицынской Оперы» в Краснооктябрьском районе.

«Мы прорабатываем возможность в ближайшем времени провести массовую или одиночную голодовку. Сейчас мы консультируемся с юристами, чтобы не нарушить никаких законов, — цитирует издание V.1 слова дольщицы ЖК «Доминант» Полины Таубе. — В течение недели мы уже точно определимся с её форматом».

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Как сообщало ИА REGNUM, очередной митинг обманутые дольщики провели 8 июля на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда. Граждане, вложившие деньги в строительство жилых комплексов «АхтубаСитиПарк», «Парк Европейский», «Доминант», «Династия» и «Чайка», в очередной раз призвали региональных чиновников обратить внимание на их проблемы.

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