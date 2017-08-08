Третий год на территории уникального памятника природы на Сахалине — заказника «Северный» — рыбачат браконьеры. Власти бессильны, закон молчит, за сохранение заказника бьются только общественники.

Алексей Лукашевич Уникальная природа Сахалина: птичьи базары

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Попытки общественников выдворить с территории заказника «Северный» незаконные рыболовецкие станы не прекращаются с 2015 года. На особо охраняемой природной территории, где запрещена любая промышленная деятельность, общественники и активисты «Экологической вахты Сахалина» обнаружили тогда 13 рыбацких городков с домами, тяжелой техникой и прочими атрибутами, свидетельствовавшими о том, что рыболовецкие предприятия расположились тут надолго.

Борьба за сохранение заказника продолжалась почти два года. Люди писали петиции губернатору Сахалина, президенту России Владимиру Путину. Под обращениями подписывались тысячи островитян.

В 2016 году суд города Охи полностью удовлетворил иск прокуратуры и признал расположенные в заказнике рыболовецкие станы незаконными. Экологи и общественники праздновали победу.

Но, как оказалось, праздновали рано.

Произошло событие, казалось бы, невероятное и невозможное в принципе: на пути исполнения судебного решения встал … Охинский отдел судебных приставов.

Оказалось, что Охинское лесничество предоставило суду неправильные координаты стана ООО «Оха» в устье реки Талики, не совпадающие с его фактическим местом расположения. В указанных в решении суда координатах стана нет, на что и сослались приставы, просто проигнорировав вторую часть судебного акта, где дается географическое описание расположения того же стана рыбаков.

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Жители Охи присылают в общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина» все новые и новые фотографии целых рыбацких городков. В начале августа местные жители снова запечатлели на камеру рыбацкие городки с тяжелой техникой и складами ГСМ на западном побережье полуострова Шмидта (район устьев рек Конги, Черемшанка, Водопадная, Пильво), в бывшем посёлке Ныврово (пролив Куэгда) и на восточном берегу заказника в районе устьев рек Талики, Орлиная, Томи, Большая Лонгри, Хейтон. При этом любая деятельность, связанная с рыболовством и движением автотранспорта, полностью запрещена режимом особой охраны заказника.

По данным экологов, в запрещенных для рыбопромысловой деятельности местах установлены не менее 15 ставных неводов.

Экологи «Эковахты Сахалина» направили официальное обращение в Сахалинское министерство лесного и охотничьего хозяйства, Охинскую и природоохранную прокуратуры еще 29 июня 2017 года. Но никакой реакции не последовало. Впрочем, нет — последовало: незаконных станов в заказнике «Северный» стало еще больше.

Теперь жители Сахалина все чаще задаются вопросом: «Кто способен заставить закон молчать?»

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Юрист «Экологической вахты Сахалина» Наталья Лисицына сообщила, что правительство Сахалинской области не стало союзником жителям региона в вопросе сохранения «Северного»:

"С 2016 года правительство Сахалина пыталось превратить «Северный» в хозяйственную зону. Минлесхоз Сахалина начал эту процедуру и заказал научное обследование. Мы, «Эковахта», провели общественную экологическую экспертизу с привлечением ученых и доказали, что делать этого нельзя. С нами согласились и те ученые, которые проводили исследования по заказу Минлесхоза. Но сейчас правительство региона вновь пытается наладить промышленное рыболовство в «Северном». История не закончена, мы приложим все усилия для того, чтобы этого не допустить! «Северный» богат лососевыми реками, разнообразным уникальным животным миром, очень хрупкой ненарушенной экосистемой с реликтовыми темнохвойными лесами. Побережье заказника критически важно для сохранения популяции белоплечего орлана, который питается рыбой. Заказник «Северный» защищает эту экосистему более 40 лет. Что будет, если допустить здесь промышленное рыболовство — даже думать не хочется», — заявила ИА REGNUM Наталья Лисицына.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года общественники сахалинской Охи и экологи Сахалина объявили сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину в связи с угрозой уничтожения заказника «Северный», расположенного на западном побережье полуострова Шмидта.

С 2013 года с подачи экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина в заказнике стали появляться рыбацкие станы. Тогда общественность смогла довести дело до суда и отстоять «Северный». Однако, несмотря на вердикты двух судебных инстанций, ни техника, ни станы с территории заказника не выведены.

В 2016 году общественники и экологи обратились уже к новому губернатору Сахалина, Олегу Кожемяко, с просьбой навести, наконец, порядок и защитить уникальный заказник.

В ответ на это сахалинские власти вместо того, чтобы убрать из «Северного» незаконные станы, попытались их легализовать и объявить заказник хозяйственной зоной.