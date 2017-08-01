Сахалинская ТОР «Горный воздух»: ученые возмущены заявлением полпреда

Южно-Сахалинск, , 12:39 — REGNUM Экологи Сахалина не согласны с чиновниками по поводу строительства горнолыжного курорта в ТОР «Горный воздух». Учёные убеждены, что дальнейшее строительство чревато экологической катастрофой. Однако полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал такое мнение неправильным, а губернатор региона Олег Кожемяко потребовал ускорить строительство, передает корреспондент ИА REGNUM.

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26 июля полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил с рабочим визитом Южно-Сахалинск. Одной из главных тем стало строительство горнолыжного курорта «Горный воздух» в рамках одноименной ТОР. С начала реализации инвестиционного проекта грандиозную стройку сотрясают экологические скандалы. Ученые, экологи, общественность все чаще требуют прекратить не в меру разрастающееся строительство, которое грозит не только уничтожением краснокнижной флоры. Опасность, по мнению специалистов, еще и в том, что стройка может оставить без воды столицу региона — Южно-Сахалинск, грозит городу оползнями, затоплением. В мае 2017 года депутаты сахалинской облдумы выясняли уже наступившие и вероятные последствия строительства: строители натворили бед на реках Еланька и Рогатка, водозабор был остановлен, пруды осушены, из кранов южно-сахалинцев вместо воды текла грязь.

По жалобам ученых и общественности природоохранные органы, как положено, проводят проверки, налагают предписанные законом санкции.

Именно это и вызвало недовольство полномочного представителя президента в ДФО.

Юрий Трутнев заявил, что частые проверки тормозят развитие ТОР.

«Проект реализуется медленно. По мнению ряда инвесторов, это в том числе большое количество проверочных мероприятий. Я общался с представителями контрольно-надзорных органов. Вы знаете, страна должна развиваться, Дальний Восток должен развиваться. Все, что идет вразрез с этим тезисом, — неправильно!» — заявил Юрий Трутнев в Южно-Сахалинске.

Что же касается уникальной краснокнижной сахалинской флоры, то и здесь у полпреда нашелся готовый рецепт:

«Если на горе нашли краснокнижное дерево, то надо просто посадить рядом два. А это, если оно лежит в створе трассы, просто пересадить. Когда занимались работой по строительству горнолыжного комплекса в Красной Поляне, в Сочи, такая работа велась, в том числе под надзором международных природоохранных организаций. В результате получился большой международный курорт. Надо сделать так, чтобы на Сахалине появился такой же. Поэтому надо не мешать, не выискивать буквы в законодательстве, а находить дорогу для реализации проекта», — добавил Юрий Трутнев.

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Освоение миллиардов важнее закона?

Директор Сахалинского ботанического сада Александр Таран с полпредом не согласен.

«Создается впечатление, что освоение инвестиций важнее законов! С законами следует обходиться более корректно. Юрий Трутнев сослался на опыт по строительству горнолыжного курорта в Красной Поляне, которое велось под контролем международных экологических организаций. Очень хорошее дело! Нужно и к нам пригласить таких организаций побольше. И российских тоже. Есть отличные эксперты во Владивостоке, в Москве. Но пока на Сахалине ничего подобного мы не видим! А своим, сахалинским экспертам все норовят по рукам дать! Стыдно и не позволительно Трутневу проявлять такую некомпетентность! Тем более что полпред долгое время возглавлял федеральное министерство природных ресурсов. Печально, что все это происходит в Год экологии!» — заявил Александр Таран в интервью газете «Советский Сахалин».

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По мнению ученого, слова полпреда расходятся с делами. Еще осенью 2016 года в Москву, в федеральное министерство природных ресурсов, по линии Сахалинского Ботанического сада был направлен подробный отчет об исследованиях в ТОР «Горный воздух». В отчете сахалинские ученые подробно описали все краснокнижные растения, места их произрастания, там же приводились рекомендации по их пересадке. Но островные ученые неожиданно столкнулись с министерской волокитой.

«Если бы зимой Минприроды выдало разрешение на пересадку краснокнижных растений при участии или хотя бы под присмотром компетентных специалистов, то уже в мае — июне растительные редкости были бы безболезненно пересажены в безопасные места. Заниматься пересадкой этих растений в августе на Сахалине категорически нельзя! Теперь надо ждать наступления осени. Отчего бы Трутневу не поторопить бывших коллег из Минприроды РФ с выдачей разрешения? Теперь же, после заявления полпреда об «ускорении» необходимо максимально усилить контроль — под флагом пересадки редчайших растений ретивые строители их попросту уничтожат! И это не пустые слова. Недавно наш сотрудник, ученый Виктор Шейко побывал на месте строительства и зафиксировал факт уничтожения редчайшего сахалинского цветка — лилии Глена», — добавил Александр Таран.

Лилия, или кардиокринум Глена — уникальный и самый ароматный цветок Сахалина. В мире почти не осталось мест, где встречается этот цветок. Лилия Глена живет 10 лет только ради того, чтобы зацвести, обрадовать мир изысканным, волшебным ароматом и — погибнуть. Строители гигантского горнолыжного комплекса пустили место произрастания лилий под нож бульдозера. Возмущение общественности было столь велико, что сахалинское управление Росприроднадзора впервые возбудило административное производство по факту уничтожения краснокнижных травянистых растений.

Однако, после вмешательства полпреда Трутнева, заявившего, что строительству «Горного воздуха» мешают бесконечные проверки, это «первое дело» вполне может стать последним.

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Ранее в интервью ИА REGNUM недоумение по поводу непомерного разрастания «Горного воздуха» высказывал руководитель общественной экологической организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицин:

«Я сам лыжник. И я не понимаю, для чего строить все новые и новые трассы, если половина из тех, что уже есть, простаивают годами?! Простаивают трассы «Динамо», «Ски-Кросс», в сезон 2016—2017 простаивала трасса «Юг». Может, сперва их до ума довести, а не городить все новые и новые, вколачивая в это миллиарды и нанося невосполнимый вред природе?!» — заявил Дмитрий Лисицын.

В социальных сетях жители островного региона все чаще пишут о нецелесообразности гигантской стройки:

«Правительство Сахалинской области обещает миллионы туристов в «Горный воздух». Но это же смешно! У жителей западных регионов России есть Сочи с его Красной Поляной. У сибиряков и регионов по соседству есть роскошный горнолыжный комплекс Шерегеш. Заметим, что это все — регионы с отличной транспортной доступностью, сел в самолет, поезд, на автомобиль — и ты уже там. Кто поедет на Сахалин? Нищие дальневосточники? Смешно. Японцы? У них есть шикарные олимпийские горнолыжные курорты Нагано, есть Ниигата. На Сахалине японцы катаются вынужденно, только когда приезжают по делам. Туристы из Южной Кореи? Опять смешно, Южная Корея — это вообще рай для горнолыжников, там есть «Альпы», «Муджу», «Йонбен» и другие, там просто потрясающе! Китайцы? Их горнолыжный комплекс Чанбайшань — крупнейший в Азии. Тогда для кого, а главное — для чего строится курорт, способный принять действительно миллионы горнолыжников? Или здесь, на Сахалине, важен сам факт очень недешевого строительства?» — написали сахалинцы в социальных сетях.

ТОР как угроза оползней и грязевых потоков

Еще одну угрозу считает вполне реальной другой сахалинский ученый — кандидат геолого-минералогических наук, заместитель заведующего лабораторией лавинных и селевых процессов сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН.

«21 июля, когда в Южно-Сахалинске шел первый за нынешнее лето серьезный дождь, картина была удручающей. На трассе «Юг», у нижней станции канатно-кресельной дороги, можно было видеть водяные потоки, смывающие почву на большой площади, при этом речка Еланька расположена буквально в трех десятках метров от происходящего и вся грязь в нее попадала. На той же трассе можно видеть и другие примеры эрозии. Например, у одной из опор канатки сформировалось рукотворное русло ручья. Очевидно, здесь прокладывали кабель, и в результате оседания грунта получилась канава. По ней во время дождя протекал довольно бурный ручей. Угроза водозабору на Еланьке не миновала, при начале интенсивного строительства можно смело ставить крест на данном источнике воды для снабжения города», — заявил ученый.

«С северной стороны, где в прошлом году сформировали землеотвал, видны явные признаки интенсивного формирования оползня. А это уже прямая угроза водохранилищу на Рогатке. По словам Генсиоровского, в тот же день зафиксированы небольшие селевые грязекаменные потоки. Один из них сошел возле спорткомплекса «Кристалл» со стороны биатлонной трассы. На территорию возле здания СКБ САМИ на ул. Горького с северо-восточной стороны сошел оползень — такого здесь не наблюдали как минимум последние тридцать лет!» — продолжил Юрий Генсиоровский.

Власти Сахалина учёных не услышали

Впрочем, не слышат доводов учёных в правительстве Сахалинской области давно. Ничего оригинального не произошло и сейчас. Полпред сказал — ускорить. Сахалинские власти ответили — «есть!»

31 июля губернатор Сахалина Олег Кожемяко проинспектировал строительство горнолыжного комплекса «Горный воздух» и сурово отчитал строителей за недостаточно высокие темпы:

«Это безответственность! Вы можете не успеть даже с вводом в эксплуатацию входной группы «Горного воздуха» даже к открытию нового сезона! У вас есть люди, техника, погода стоит хорошая. Чего вам не хватает? Темпы строительства непозволительно медленные, нужно их нарастить! Вы выиграли аукцион и взяли на себя ответственность достроить объект в указанный срок. Если вы переоценили свои возможности, ищите партнеров для выполнения задачи. Этот объект — приоритетный для области. Если работы не будут организованы должным образом, будем решать вопрос о замене подрядчика!» — предупредил строителей губернатор Сахалина.

Ввод входной группы «Горного воздуха» был намечен на осень 2017 года. Однако строители уже выбились из графика. Впрочем, теперь, когда полпред президента в ДФО Юрий Трутнев распорядился «ускорить» и не «искать буквы в законах», проверки Росприроднадзора перестанут быть помехой. А всякие там лилии Глена, хрустальные ручьи, чистые речки, питающие столицу региона качественной водой, — глупости. «Дальний Восток должен развиваться. А всё, что идёт вразрез с этим тезисом, — неправильно». Полпред так сказал.

Как сообщало ИА REGNUM, главный туристический объект Сахалина — «Горный воздух» бесконечно сотрясают строительные скандалы. Ученые категорически против уничтожения краснокнижной флоры, облысения сопок, угрозы рекам Еланька и Рогатка, снабжающих Южно-Сахалинск чистой водой. Сахалинские власти заявляют, что никакой угрозы нет.