Работа новой душанбинской ТЭЦ-2 стимулирует добычу угля в Таджикистане. Об этом сообщили в министерстве промышленности и новых технологий республики, пишет сегодня, 7 августа, ИА Авеста.

Лампочка

«Согласно прогнозам, производство угля в текущем году в стране предусмотрено в объеме 1,8 млн. тонн. Более 80% из указанного объема предусмотрено для обеспечения ТЭЦ-2. Суточная потребность предприятия в угле составит 6 тыс. тонн. Таким образом, функционирование душанбинской ТЭЦ-2 способствовало росту производства угля в Таджикистане», — сообщили в минпроме.

В ведомстве обещают, что до конца 2017 года ТЭЦ будет обеспечена необходимым объемом угля.

По данным государственного энергетического холдинга «Барки точик», проблем с хранением твердого топлива нового энергогенерируещего объекта быть не должно, так как для этого при душанбинской ТЭЦ-2 построен склад для хранения угля, рассчитанный на более чем 450 тыс. тонн.

ТЭЦ «Душанбе-2»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вторая очередь ТЭЦ «Душанбе-2», мощностью 300 МВт была запущена 8 декабря 2016 года. Увеличение объемов выработанной электроэнергии с вводом в эксплуатацию нового объекта позволило существенно сократить энергодефицит в Таджикистане, который наблюдается в стране в зимний период на протяжении уже многих лет. Так, в 2017 году энерголимит был отменен уже в январе. Раньше он длился весь холодный сезон.

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Однако рост генерации электроэнергии за счет запуска теплоэлектроцентралей, и, соответственно, увеличение объемов добычи угля в Таджикистане вызывают опасения экологов. Они считают, что «использование этого топлива загрязняет почву и источники воды шлаками и золой. А атмосферу — канцерогенами».

«В Таджикистане добычу и использование угля в качестве топлива поддерживают китайские и отечественные предприниматели, а также китайские банки развития. Китай, улучшая политику в области охраны природы [у себя], выносит грязные сырьевые производства в другие страны, включая Таджикистан», — подчеркивает руководитель Фонда поддержки гражданских инициатив Таджикистана Муаззама Бурханова.

Что же касается душанбинской ТЭЦ-2, то ее подрядчиком выступает как раз китайская компания Tabian Apparatus Stoc Co. (ТВЕА), которая утверждает, что занимается модернизацией экологического оборудования тепоэлектроцентрали. Так, уже заменены тканная и электрическая системы фильтрации, которые должны удерживать объемы выбросов в атмосферу на допустимом уровне.

Шухрат Саъдиев ТЭЦ «Душанбе»

Любопытно, что, описывая степень очистки, местные энергетики точных цифр не называют, предпочитая использовать классические маркетинговые формулировки — «до 99,8%». Что именно скрывает формулировка «до» — 60%, 80% или, к примеру, 90% очистки — не сообщается.

Более того, на ТЭЦ-2 установлено оборудование, которое при необходимости позволит перевести предприятие на потребление газа.

Отметим, что собственного газа у Таджикистана нет — несмотря на более, чем 10 лет разведки газа российским «Газпромом», его добыча в стране так и не началась, в том числе и из-за того, что российская компания не видит выгод в проекте, так как затраты на разведку и выплату слишком высоких налогов превышают возможную прибыль. В 2016 году «Газпром» досрочно отказался от лицензий на разработку двух месторождений — Сарыкамыш и Западный Шохамбары. Узбекистан свои поставки газа в Таджикистан неоднократно понижал.

Decumanus Вагоны с углем

При таком раскладе Таджикистан решил сделать ставку на добычу угля. Когда в мире наблюдается тренд на сокращение использования угля, Душанбе заявил о планах на наращивание его добычи, так как сейчас уголь в этой стране в качестве топлива используют около 200 предприятий.

В 2015 году в Таджикистане было добыто 1,1 тыс. тонн, в 2016-м — около 1,6 тыс. тонн, а к 2020 году запланировано увеличить объемы добытого угля более, чем в 80 раз.

Таким образом, страна, которая на протяжении многих лет с наступлением зимы утопает во тьме, неспособна полноценно развивать промышленный сектор и имеет серьезные финансовые и политические затруднения с развитием гидроэнергетики, все-таки делает ставку хоть и на «грязный», но все-таки свет.