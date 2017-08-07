Геополитика должна казаться президенту России Владимиру Путину простым делом, поскольку с избранием республиканца Дональда Трампа на пост главы Белого дома Москве стало намного проще добиваться одной из своих важнейших целей — подрыва глобального лидерства США. Трамп уже одними своими действиями привел к ослаблению глобального лидерства своей страны, поэтому его победа в 2016 году стала для Кремля таким подарком, на который в Москве едва ли смели надеяться, пишет Майк Скрафтон в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM США. Осколок

Читайте также: The Strategist: Трамп — предвестник «постамериканского миропорядка»?

Так, вмешательство России и возможный ее сговор со штабом Трампа, истинность которых автор не оспаривает, могут оказаться шагами крайне большой значимости, особенно если в конце этого пути намечается импичмент президента-республиканца. Однако на международной арене важную роль будут играть два аспекта: во-первых, степень, с которой из-за ограничения возможности Трампа продвигать его внутриполитическую повестку дня он будет активнее стремиться воплощать свою внешнюю политику, а во-вторых, сможет ли он преодолеть препоны Конгресса на этом поприще.

Читайте также: Washington Post: Трамп сам успешно работает на свой импичмент

В соответствии с конституцией США, полномочия определения вопросов внешней политики принадлежат как исполнительной, так и законодательной ветвям власти. У Конгресса есть полномочия регулировать вопросы торговли с иностранными державами и объявлять войны, тогда как президент является главнокомандующим и может заключать соглашения — при одобрении их Сенатом. На практике же исполнение этих ролей не осуществляется так разграниченно.

Как отметил один из наиболее видных сторонником конституционной формы правления в США Эдвин Корвин, основной закон страны является «приглашением к борьбе за привилегию определения курса внешней политики США». И после 11 сентября 2001 года в особенности первенство в этом вопросе находилось на стороне исполнительной ветви. И вынужденная защищаться, разозленная и разочаровавшаяся администрация Трампа — особенно при мизерных шансах на переизбрание — может в свои последние годы у власти пойти на амбициозный и решительный внешнеполитический курс.

Более того, в ноябре 2018 года во всех избирательных округах страны пройдут выборы в Конгресс, и хотя существует лишь незначительная корреляция между популярностью президента и его партией, а успехи демократов должны будут исчисляться десятками новых мест, чтобы они смогли взять под свой контроль палату представителей, все же перспективы Республиканской партии все мрачнее. Последующие за этим выборы в Сенат носят еще более проблематичный характер для Демократической партии, поскольку в них нельзя обойтись без случайностей. Получи демократы палату представителей, Сенат или оба органа сразу, во внутренней политике Трамп станет «хромой уткой» еще до исхода его первого срока.

Как указывал эксперт аналитического центра Brooking Institution Томас Райт, даже до выборов было известно, что ключевые убеждения Трампа заключаются в «неприятии союзных договоров США, свободной торговли, а также в поддержке авторитаризма, особенно в России». Даже без личной неприязни Трампа к бывшей первой леди США Хиллари Клинтон, вызванной реальными или предполагаемыми ее действиями, или его неприятия отношения Обамы к Путину, победа Трампа в любом случае была бы привлекательным развитием событий для России.

Если забыть на момент о злорадстве, то можно заметить, что у России с ее стратегическими целями и у Трампа, придерживающегося своих «ключевых убеждений», есть схожесть интересов. Райт предсказывал, как и, безусловно, Путин, что при Трампе США пройдут трансформацию «от лидера либерального международного порядка к неуправляемой сверхдержаве, которая отказывается от своих международных обязательств, подрывает открытую глобальную экономику, а также идет на партнерские отношения с путинской Россией». Как по сигналу, Трамп уже вызвал немалые тревоги в блоке НАТО, послав им противоречивые и вымученные сигналы о приверженности США альянсу, зарубил соглашение о Транстихоокенском партнерстве, сбил с толку многочисленных сторонников Парижского соглашения по климату, а также отказал в финансировании силам, противостоящим Башару Асаду в Сирии.

Читайте также: American Conservative: Теперь со сменой режима в Сирии можно попрощаться

Хотя Москва по-разному проявляет свою реакцию на каждое из этих событий, ее общий стратегический интерес состоит в том, что все они представляют собой отказ США от глобального лидерства. Ослабление американской гегемонии является центральным шагом в стратегическом приоритете России по смещению баланса международной системы от аномального однополярного устройства к равновесию между сверхдержавами и признанию сфер влияния.

При Трампе позитивное восприятие США и его лидирующей роли в Индо-Тихоокеанском регионе стремительно помчалось вниз, страна больше не столь влиятельна, а многие теперь видят намного меньше преимуществ в сотрудничестве с Вашингтоном. Так, эксперты австралийского аналитического Центра изучения США при Сиднейском университете установили, что 61% жителей континента считает, что влияние США на Индо-Тихоокеанский регион, где такой результат встречается почти в каждой стране, кроме Китая, носит негативный характер.

Путин, отмечает автор, нашел бы особенно приятными результаты исследования аналитического центра Pew образа США. Проведенный в июне 2017 года в 37 странах опрос показал, что почти три четверти респондентов не проявили никакой уверенности в Трампе. При этом опрос проводился до объявления Трампом выхода Вашингтона из Парижского соглашения по климату. В странах ЕС 52% опрошенных заявили, что придерживаются негативного образа США. И почти во всех странах было зарегистрировано серьезное сокращение положительного отношения к США с тех пор, как Трамп сменил Барака Обаму на посту главы Белого дома. Во всех, кроме России, где число относящихся к США положительно респондентов выросло на 26%.

Велика вероятность, что в сложившихся условиях внешняя политика станет особенно привлекательной стезей для администрации Трампа, если на внутриполитическом поле пространство для маневра главы Белого дома будет сжиматься. И, как показывают произошедшие до сих пор события, это будет играть на руку России, стремящейся к сокращению лидерства и влияния США благодаря продолжению курса Трампа.

Читайте также: National Interest: Эра «глобального могущества» США подошла к концу

Даже в своих самых смелых мечтах, заключает автор, президент России Владимир Путин не смел и надеяться на столь поразительный стратегический успех. Несомненно, новые обстоятельства развяжут руки Москве, которая пойдет на более агрессивные шаги — особенно на Ближнем Востоке, Балканах и в Центральной Азии — для капитализации своей мягкой и жесткой силы в более надежные лидерство и влияние как на глобальном, так и региональном уровне.