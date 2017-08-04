Действуя в Сирии без приглашения со стороны легитимного правительства страны, США попирают нормы международного права. Несмотря на попытки прикрыть свое вопиющее поведение оправданиями о «коллективной обороне» или «нежелании и неспособности» Дамаска противостоять боевикам, скоро Вашингтону придется отвечать на вопрос о том, что же в действительности они делают в Сирии, пишет Шармин Нарвани в статье для The American Conservative.

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Так, отмечает автор, Белый дом и Пентагон обратились в Конгресс за получением полномочий на создание дополнительных «временных промежуточных объектов базирования» на территории Сирии для более эффективной борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Необходимо отметить тем не менее, что это требование было сделано уже после того, как боевикам в стране был нанесен ряд сокрушительных поражений, что стало возможно по большей части благодаря Сирийской арабской армии (САА) и ее союзникам.

ВС Сирии

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Через определенное время после этого государственное информационное агентство Турции Anadolu опубликовало сведения о десяти базах и позициях США на севере Сирии, часть из которых была оснащена взлетно-посадочными полосами. В этой связи представитель Центрального командования США, с которым общался автор, отметил, что у Вашингтон нет баз в Сирии, только военнослужащие, предоставляющие обучение и поддержку Демократическим силам Сирии (ДСС), а общее их число составляет около 1,2 тыс. человек.

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Когда же речь зашла о правовых основаниях нахождения вооруженных сил США в Сирии, Центральное командование не смогло сразу же дать ответ, отправив автора в минобороны США, чей представитель активным образом ссылался на внутреннее законодательство США. На этом хождения автора по инстанциям не прекратились, поскольку ему пришлось задать тот же вопрос и Белому дому, и Государственному департаменту, и Совету по национальной обороне, и другим ведомствам.

Поэтому несложно сделать вывод, что официальный Вашингтон не стремится отвечать на вопрос о соответствии его действий в Сирии «международному праву». Справедливости ради нужно отметить, что администрация Обамы предложила оценку законности применения силы в Сирии в декабре 2016 года, однако последние успехи САА и ее союзников, поприжали языки официальным лицам в столице США.

Более того, само расположение баз США в Сирии сбивает с толку. Для начала, эти позиции или «объекты базирования» даже и близко не расположены к территориям, удерживаемым ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что стало основанием усомниться в мотивах США, особенно в свете участившихся в последнее время ударов США по вооруженным силам Сирии.

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Создается впечатление, что намерения США могут выходить за рамки указанных целей борьбы с терроризмом в Сирии. Высказываются мнения, что цели Вашингтона носят также территориальный и политический характер, поскольку Белый дом стремится удержать послевоенные зоны влияния в стране на юге, севере и на границе Сирии и Ирака.

По мнению бывшего высокопоставленного юриста Белого дома и Совета по национальной обороне при Бараке Обаме Брайана Эгана, следующей проблемой для политиков США станет поиск в рамках международного права оснований для оправдания столкновений с армией официального Дамаска и его союзников. Он подчеркивает, что обоснования ударов по террористам не могут применяться для оправдания военных действий против сирийской армии. И чем дольше США действуют в Сирии, тем выше вероятность их столкновения с армией Асада и тем острее необходимость такого обоснования.

Более того, ударам США подвергаются не только регулярные части армии Сирии и их позиции. Как следует из целого ряда нот сирийского правительства, направленных в Совет Безопасности ООН за 2017 год, авиация США на протяжении месяцев «систематически» уничтожала жизненно важную инфраструктуру и экономические объекты по всей стране. Удары совершались «вне рамок международного права», указывали в Дамаске.

Необоснованность позиции США понимают даже в Пентагоне, чьи официальные лица признают, что они «действуют в суверенной стране» без приглашения, тогда как Россия уже «добилась ухода Турции из Сирии», США лишь в шаге от того, как Москва скажет им: «США, вы еще здесь, в Сирии?» И на фоне сокращения территорий, подконтрольных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), все сложнее становится игнорировать вопрос, что США «по-прежнему делают» в Сирии.

Когда коалиция во главе с США начала осуществлять открытые операции на территории Сирии в сентябре 2014 года, ряд западных представителей стал ссылаться на принятую незадолго до этого резолюцию Совбеза ООН 2249 и статью 51 о «коллективной самообороне» в качестве обоснования своих действий. Тем не менее ни одно из предложенных объяснений не предоставляет юридической основы для применения силы в Сирии, подчеркивает автор.

(сс) Abkhazian Network News Agency Фронт. Пальмира

По сути, существует лишь три четких основания для применения силы: резолюция Совбеза ООН, акт самозащиты и приглашение легитимного правительства суверенного государства. В частности, хотя резолюция 2249 и призывала всех членов ООН «принять необходимые меры» против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, в ней четко указывалось, что любые такие меры должны осуществляться в соответствии с международным правом, особенно с Уставом ООН. А для этого нужно согласие в данном случае сирийского правительства. И хотя Багдад и пригласил коалицию для оказания поддержки против боевиков на своей территории, указание на «коллективную самооборону» не оправдывает применение силы в Сирии, которая на Ирак не нападала.

Чтобы залатать зияющие дыры в своей аргументации, возглавляемая США коалиция пошла на ряд юридических вывертов, выступив с теорией о «нежелании и неспособности», согласно которой коалиция может проводить военное вмешательство в Сирии, поскольку официальный Дамаск оказался либо неспособен, либо не желает бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Для создания убедительной картины под эту теорию были подготовлены, как указывает автор, серии статей и выверенных сообщений, из которых выходило, что радикалам принадлежит почти 50% территории страны. На основании этого должен был последовать вывод, что Дамаск «неспособен» противостоять экстремистам. Более того, продвигалась версия, что сирийское правительство не сражается с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а помогает группировке, поскольку ее боевики противостоят «умеренным мятежникам». Так пытались доказать, что Асад «не желает» противодействовать террористам.

В действительности же САА и ее союзники на протяжении всего конфликта оказывали яростное сопротивление группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будучи тем не менее вынуждены отвлекаться на более важные столкновения с поддерживаемыми США, Турцией, Великобританией, Францией, Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром исламистскими силами на западе страны, где проживает большинство населения и расположена основная инфраструктура Сирии. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) же, следует заметить, удерживало по большей части восточные и северо-восточные части страны, малонаселенные и по большей части пустынные.

Стратегия НАТО И Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, по всей видимости, заключалась в том, чтобы, словно мячик в настольном теннисе, перекидывать сирийские войска, тем самым изматывая их и отвлекая их от битв, в которых они могли бы добиться значительных успехов. Такой подход приносил свои плоды до тех пор, пока Россия не вмешалась в конфликт в сентябре 2015 года, потопив теорию о «нежелании и неготовности» коалиции.

Таким образом, на фоне одного поражения боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за другим США нужно найти юридические основания своих действий в Сирии. Сейчас же Вашингтон попирает устои международного права. Но заметят ли это остальные страны, задается вопросом в заключение автор.