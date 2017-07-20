Анкара: Власти Турции не причастны к публикации данных о базах США в Сирии

Анкара, , 15:38 — REGNUM

Правительство Турции не причастно к публикации своим государственным информагентством Anadolu информации о базах США в Сирии, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступил 20 июля официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на пресс-конференции.

Напомним, 19 июля турецкое информационное агентство Anadolu сообщило о расположении баз США в Сирии. Они, по данным турецких журналистов, располагаются в провинциях Эль-Хасака и Ракка и Хараб-Иск и Румейлан.

На них располагаются как боевые части, так и те подразделения, которые осуществляют подготовку войск и боевое планирование.

В свою очередь, оборонное ведомство США выразило обеспокоенность в связи с публикацией этих данных. В Пентагоне подчеркнули, что раскрытая информация может повредить действиям коалиции США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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