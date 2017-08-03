В Волгограде решали дальнейшую судьбу автовокзала в центре города. Изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Пархоменко, Хиросимы, Коммунистической и Голубинской, были вынесены на публичные слушания, передаёт ИА REGNUM 3 августа.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Строительство

Основная цель, которую преследуют власти, — обеспечить устойчивое развитие территорий, установить границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, установить зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проект, разработчиком которого выступило «ВЦ Среда», предполагает возведение на указанной территории нового автовокзала, а также многоэтажного офисно-делового центра, в здании которого разместится многофункциональный центр. Вокзал планируется соединить подземными переходами с железнодорожным вокзалом, а прилегающую территорию благоустроить. Также проектом предусмотрено строительство жилых домов, под которую выделят территорию на косогоре улицы Пархоменко, и парковка на 1 тыс. автомобилей.

По словам архитектора компании ООО «Стройинком Инжиниринг», ещё одна цель изменений — необходимость создания транспортного узла для железнодорожного транспорта, автобусов, пригородных поездов и аэроэкспресса. О таких транспортно-пересадочных узлах на федеральном уровне заговорили ещё в 2010 году. В Волгограде разработанный проект, предполагавший связать вокзал с международным аэропортом Волгограда посредством скоростной электрички, должен был быть реализован в границах улиц Пархоменко, Коммунистической, Хиросимы и Голубинской. Однако из-за его дороговизны желающих заняться его реализацией инвесторов не нашлось, и от него решили отказаться.

Новый проект уже разрабатывается, но в новых границах — улицы Балонина, Комсомольского моста, улицы Пархоменко и храма Сергея Радонежского, расположенного в створе улицы Ткачёва. Транспортную развязку, ведущую к новому трёхэтажному зданию вокзала и прилегающему к нему общественно-деловому зданию, планируется создать между улицами Пархоменко и Балонина рядом с Комсомольским мостом.

«Сейчас данная территория находится в плачевном состоянии. Там располагаются пустыри, свалки и хаотично расположенные гаражи. У гостей города и самих волгоградцев нынешнее состояние автовокзала и прилегающей зоны вызывает неприятные впечатления от областного центра», — цитирует издание V.1 слова представителя компании-проектировщика.

Выступавших против представленного проекта было немного. Недовольство высказывали в основном жители заполотновской части Центрального района. Их волнует появление многоэтажного офисного здания из стекла и бетона, которое закроет им вид на город и Волгу. Были высказаны и претензии к плохой разработке маршрутов дорожек — пешеходных и велосипедных.

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Ещё один момент, который волновал собравшихся, — строительство капитальных объектов в непосредственной близости от объектов культурного наследия.

Как пояснила волгоградский архитектор, государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Галина Шипилова, на планируемой территории находится шесть объектов культурного наследия (на улицах Новороссийской, Пархоменко, Невской и Балонина), и все они без зон охраны, и все они внесены проектом в зоны застройки.

Речь идёт об ансамбле спорткомплекса «Динамо» 1954 года, ансамбле спорткомплекса стадиона «Спартак» 1952 года, а также ряде построек конца XIX века — это «Купеческий особняк» (банк «КОР»), жилой дом (кооператив «Электрик»), «Жилой купеческий дом» и «Дом жилой» по улице Пархоменко, 23а (имени Михаила Балонина).

По словам Шипиловой, власти предлагают волгоградцам «внести изменения в проект в части устройства автомобильных развязок непосредственно вблизи жилых домов царицынского периода по ул. Невской, 4 и по ул. Пархоменко, 23а (им. Михаила Балонина), второй дом может находиться, по мнению авторов проекта, прямо на островке развязки».

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«По этому проекту планировки уже проходили слушания, и жители проголосовали против него. Но, как мы видим, администрация города проигнорировала мнение жителей, утвердила проект. Главный архитектор города Елена Прохорова тогда на мой вопрос, почему, объяснила, что люди, которые приходят на слушания, «не понимают», — написала архитектор на своей странице в Facebook.

Галина Шипилова напомнила, что проект зон охраны дома на Балонина, 23а она выполнила ещё в начале 2016 года, но он до сих пор не утвержден.

«Проект зон охраны банка «КОР» выполнен ещё в прошлом веке, но также до сих пор лежит где-то на полке», — добавила архитектор.

«В проект должны быть внесены изменения в части мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, а не наоборот, мероприятий по обеспечению вреда», — считает Галина Шипилова.

Как пояснил представитель ООО «Волгоградский центр «Среда» Александр Брык, проект предусматривает сохранение двух памятников архитектуры — купеческих домов XIX века, расположенных на этой территории. Что станет с другими, пока неизвестно.

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В Волгограде разрушается объект культурного наследия — краеведческий музей

В итоге из присутствующих 485 участников публичных слушаний 345 высказались за внесение изменений, 32 человека проект не одобрили, пятеро воздержались.

Проектировщики пообещали учесть все высказанные замечания и мнения присутствующих на слушаниях волгоградцев, однако насколько будут выполнены обещания — покажет время. Нельзя не согласиться, что городу нужно двигаться вперёд, меняться, развиваться, расти. Но не будем забывать, что в большинстве стран стараются не разрушить, а, напротив, спасти и сохранить культурное наследие. Напомним в этой связи про старинное здание железнодорожного вокзала на станции Гумрак в Дзержинском районе Волгограда, построенное еще в 1917 году. Повидавшее ожесточенные бои в Сталинграде и уцелевшее под бомбежками, оно не вошло в планы подготовки к чемпионату мира по футболу и было снесено.

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