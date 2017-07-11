Купеческие дома XIX века разрушаются в Волгоградской области

Дубовка, Волгоградская область, , 15:20 — REGNUM В Волгоградской области продолжает разрушаться и исчезать культурное наследие. Так, два памятника архитектуры оказались лишены должного внимания и ухода со стороны собственников. Речь идёт о «Дом доходный Шишлянникова» и «Дом доходный Челюканова», расположенные в историческом центре города Дубовка, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 июля. Оба здания входят в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки центра города Дубовка», XIX—XX вв.

Охранные обязательства на этот объект культурного наследия были выданы собственникам зданий комитетом по культуре администрации Волгоградской области в 2011 и 2012 годы. В соответствии с документом последние должны «обеспечивать режим содержания и использования памятника, а также за счёт собственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом технического состояния».

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Волгограде разрушается объект культурного наследия — краеведческий музей

Однако, как показала прокурорская проверка, свои обязательства по сохранению надлежащего состояния строений собственники не выполняли. На фасадах зданий появились трещины, были утрачены фрагменты декоративных элементов, разрушается кирпичная кладка.

С незаконным бездействием ответственных за сохранность объектов культурного наследия лиц, которое может привести к полному разрушению и утрате зданий, прокуратура решила бороться через суд. Судебная инстанция встала на сторону надзорного ведомства и обязала собственников следовать букве закона.

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Напомним, доходный дом Шишлянникова, расположенный по улице Советская, 25 в городе Дубовка и выстроенный в 1884 году местной строительной артелью по заказу владельца — купца Шишлянникова, использовался под гостиницу. После революции в здании располагались учебные заведения — партшкола, агрошкола, зоотехникум. Доходный дом Челюканова по улице Пионерская, 56 появился в 1870-х годах. Здание входило в ансамбль Базарной площади. До революции дом использовался как купеческий клуб с банком, магазином, гостиничными номерами. После революции в здании находился клуб, позднее районный дом культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года в Волгограде было снесено Деревянное здание железнодорожного вокзала на станции Гумрак в Дзержинском районе, построенное ещё в 1917 году, повидавшее ожесточенные бои в Сталинграде, но уцелевшее под бомбежками. Оно не вошло в планы подготовки к чемпионату мира по футболу, матчи которого Волгоград будет принимать в 2018 году. На этом месте проёдет участок железной дороги для пуска аэроэкспресса от железнодорожного вокзала Волгоград-1 до аэропорта.

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