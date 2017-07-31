Проект постройки газового трубопровода «Северный поток — 2», который будет проложен рядом с существующей веткой «Северного потока» по дну Балтийского моря на севере Европы, напрямую соединит Россию и Германию, пойдя в обход нескольких стран ЕС. Этот трубопровод не только сделает Европейский союз в большей степени зависимым от российского газа, но и сделает блок более уязвимым для энергетического шантажа Москвы, поэтому администрация президента США Дональда Трампа должна оказать давление на Германию с тем, чтобы Берлин отказался от этого соглашения, пишет Люк Коффи в статье для The Daily Signal.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

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Как отмечает аналитик, занимающий пост директора Центра изучения внешней политики им. Дугласа и Сары Эллисон при инвестиционном фонде The Heritage Foundation, проект, продвигаемый Москвой и Берлином, продемонстрировал изворотливость ФРГ по отношению к своим непосредственным соседям. Так, проект финансируется посредством совместного предприятия «Газпрома» и пяти стран ЕС, однако ряд стран блока, в частности Польша, выступают против него. Тем не менее не только в Варшаве считают, что «Северный поток — 2» подорвет ее национальную безопасность. На ее стороне еще восемь стран — членов содружества, которые заявили, что трубопровод приведет к «потенциально дестабилизирующим геополитическим последствиям» как для Центральной, так и для Восточной Европы.

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Позволить проекту «Северный поток — 2» состояться — значит создать катастрофические последствия для энергетической безопасности ЕС. Украине — крупной стране-транзитеру российского газа — придется в одиночку справляться с последствиями запуска трубопровода, если он начнет работать, поскольку в таком случае Москва может отрезать поставки туда газа без вреда для ЕС — что сейчас невозможно. И такая ситуация не гипотетическая, а вполне реальная, как показал 2009 год, когда Россия отрезала поставки газа Киеву, из-за чего выросли цены на газ в Великобритании, а другие страны ЕС оказались в кризисном положении. Более того, по данным издания Politico, главенствующую роль на энергетическом рынке ФРГ будет играть именно Россия, из-за чего Берлин оказывается в ловушке давления со стороны Москвы.

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Некоторые силы в ЕС предпринимали попытки отложить осуществление проекта трубопровода из опасений последующего за ним геополитического хаоса. Страны Центральной и Восточной Европы понимают опасность, которую представляет собой «Северный поток — 2», поэтому Белому дому пришло время открыто выступить против соглашения по этому проекту. Однако если Вашингтон просто призовет к прекращению проекта «Северный поток — 2», этого будет недостаточно, поэтому США должны начать продвижение политики глобального свободного рынка энергоносителей. США следует незамедлительно и всесторонне начать устранение оставшихся барьеров для экспорта энергоносителей США в ЕС.

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На этом поприще достигнут значительный прогресс, однако может быть сделано гораздо больше, подчеркивает автор. Так, администрация Трампа должна оказать политическую поддержку проекту «Южного газового коридора», который, проходя частично по территории Грузии и стран Балканского полуострова, будет играть крайне важную роль.

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Энергетическая диверсификация является неотложным условием для обеспечения безопасности ЕС. Как отметил Трамп в своем обращении к польскому народу во время своего визита в Варшаву, США «привержены обеспечению вашего [Польши] доступа к альтернативным источникам энергии, чтобы Польша и ее соседи никогда более не были заложниками единого поставщика энергоносителей». Таким образом, заключает автор, чем быстрее Германия одумается в отношения «Северного потока — 2», тем лучше для безопасности и долгосрочного процветания ЕС.

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