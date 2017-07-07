Трамп о газе: Польша никогда не будет заложником одного поставщика

Варшава, , 07:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Варшаве 6 июля несколько раз подчеркнул, что ему нравится Польша, передает Die Tagesschau.

Местные СМИ передают, что красивых слов было сказано много, но в них нет конкретного содержания.

«История Польши — это история великой нации», — заявил Трамп.

Президент США также похвалил Польшу за то, что это — одна из немного стран-членов НАТО, которая выполняет обязательства по расходованию 2% ВВП на оборону.

В ходе своего визита Трамп выступил за увеличение поставок природного газа из США в Европу, чтобы снизить зависимость от российского топлива, добавляет издание.

Он подчеркнул, что «Польша никогда не будет заложником одного поставщика».

Отмечается, что поставка газа в Европу соответствует национальным интересам страны, так как к 2020 году Дональд Трамп хочет, чтобы США стали третьим крупнейшим в мире экспортером природного газа, что поспособствует уменьшению торгового дефицита в его стране.

С Варшавы он направился в Германию, чтобы перед началом саммита G20 провести двустороннюю встречу с Ангелой Меркель.

Напомним, саммит состоится 7—8 июля в немецком Гамбурге.