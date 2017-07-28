Ждет ли рынок труда казахстанских выпускников вузов?
Проблема трудовой миграции, поднятая в статье « Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему» напрямую связана с тем, что казахстанский рынок труда может предложить многочисленной молодежи. И если ставить вопрос еще конкретнее: насколько казахстанский рынок труда вообще готов принять выпускников местных вузов, и какой на них есть запрос.
Начнем с простого вопроса — сколько Казахстан выделяет грантов на обучение и на какие специальности именно? Ведь государство должно отслеживать эту тему.
Берем постановления правительства Казахстана «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов)» за разные годы и составляем таблицу.
В целом, в Казахстане на высшее образование выделяют около 31−37 тысяч государственных грантов, а всего вместе с магистратурой получается от 40 до почти 49 тысяч. Также есть еще специальные гранты для ведомственных вузов, докторантуры и др.
Государственный образовательный заказ на специалистов с высшим образованием
Учебный год
Вид заказа
Техническое и профессиональ-ное образование по специальному заказу
Высшее образование (очное)
Высшее образование (заочное)
После-вузовское образование (магистра-тура)
Всего
2010−2011
2 221
34 425
1 000
2 839
40 485
2011−2012
2 341
35 046
1 000
5 014
43 401
2012−2013
2 461
33 815
500
6 809
43 585
2013−2014
2 536
34 553
500
6 959
44 548
2014−2015
2 116
33 665
500
7 065
43 346
2015−2016
2 016
31 668
500
7 241
41 425
2016−2017
1 676
31 402
300
7 429
40 807
2017−2018
836
37 632
300
10 004
48 772
Учитывая, что в стране примерно около 150−170 тысяч абитуриентов и выпускников колледжей поступает в высшие учебные заведения, то получается, что 20% учатся за счет государства, остальные — за свой счет (стоимость обучения в среднем около 100 тысяч рублей в год).
Государство при этом отдает предпочтение техническим специальностям — 36% грантов, образовательным специальностям — 21,1%, здравоохранению — 8,4%, слушателям подготовительных отделений вузов — 7,6%. Эти четыре группы составляют 73,4%, и тут очень понятна логика.
Технические специальности нужны для программы индустриализации, специалисты образования и здравоохранения — для удовлетворения социальных обязательств государства, иностранные студенты — для обеспечения международных обязательств и соглашений.
Насколько же сами абитуриенты понимают, что им надо и какая специальность востребована на рынке труда?
Берем сборники по движению рабочей силы Комитета по статистике Министерства национальной экономики и получаем следующую картину:
- примерно миллион человек меняет работу в течение года;
- новых рабочих мест до недавнего времени образовывалось всего по 30 тысяч в год, в 2016 году, наконец, дошли до 53 тысяч;
- выпускников вузов в течение полугода после окончания устраивается около 30 тысяч. Притом, что заканчивает вузы примерно 110−120 тысяч человек ежегодно. Конечно, может они устраиваются позже, тратя на поиски работы больше полугода, но тем не менее не очень хорошая ситуация;
- если взять тех, кто устроился по специальности в течение полугода после окончания вуза, то тут вообще картина аховая — это 20−25% от тех, кто вообще устроился на работу в этот срок. То есть общий КПД системы высшего образования — 5%, если мы берем целью высшего образования подготовка специалиста, который будет работать по данной специальности.
Движение рабочей силы в Казахстане
Год
Количество выпускников вузов, тысяч человек
Принято работников за отчетный период
всего
из них
специалистов с высшим профессиональным образованием из числа окончивших ВУЗЫ в отчетном году
из них по специальности полученной в результате обучения
работников, принятых на вновь созданные рабочие места
2011
161,9
1 034 919
16 804
1 906
31 836
2012
160,9
1 108 962
11 628
1 204
33 545
2013
171,6
1 047 777
20 157
4 907
36 166
2014
172,7
1 078 886
28 248
7 408
39 002
2015
177,7
904 356
31 406
8 158
38 432
2016
147,2
964 656
29 964
6 245
53 636
Фактически, эти цифры означают, что только 4% от казахстанских студентов поступают туда, куда нужно, и учатся там как следует. Весьма расточительный процесс распределения человеческого капитала.
А теперь посмотрим на рынок труда более пристально, здесь поможет портал, принадлежащий Министерству труда и социальной защиты. На нем сейчас 32 298 вакансий, что составляет довольно показательную величину для аналитики.
Берем профессии, на которые больше всего размещено вакансий — из 15 только четыре группы предполагают высшее образование, причем одна из них (руководители спецподразделений) требует опыта работы. Для остальных нужно среднее специальное образование. То есть рынок труда не особо нуждается в выпускниках вузов.
ТОП-15 групп профессий Казахстана по количеству вакансий
Группа профессий
Вакансии
Резюме соискателей
6767
4203
1856
1345
1354
182
977
182
808
171
645
264
624
276
586
238
515
362
486
97
477
377
468
117
450
119
448
85
403
542
И иностранные фирмы также показывают, что им нужны в основном технические кадры с высшим или средним специальным образованием:
- Инженер — 2321 вакансий
- Неквалифицированный рабочий сельского хозяйства — 1137 вакансий
- Арматурщик (строительно-монтажные работы) — 778 вакансий
- Мастер участка — 665 вакансий
- Генеральный директор (директор) — 662 вакансий
Ну и данные опроса работодателей за 2017 год также неутешительны для юристов и экономистов — основная часть кадров нужна в сельском хозяйстве, причем это сезонные неквалифицированные рабочие.
Какие же в итоге можно сделать выводы:
- Государство более-менее правильно определяет группы профессий, по которым дает гранты
- Однако общее распределение специальностей во всех вузах требованиям рынка труда не отвечает в принципе
- Количество ежегодно выпускаемых специалистов с высшим образованием в несколько раз превышает потребности рынка. Таким образом, формируется большая скрытая безработица среди обладателей высшего образования, смягчаемая возможностью молодежи жить с родителями и за их счет.
- Казахстанская система образования не соответствует рынку труда в принципе и нуждается в коренной переделке
- У выпускников школ и их родителей практически отсутствует понимание того, какую специальность нужно выбрать.