Проблема трудовой миграции, поднятая в статье « Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему» напрямую связана с тем, что казахстанский рынок труда может предложить многочисленной молодежи. И если ставить вопрос еще конкретнее: насколько казахстанский рынок труда вообще готов принять выпускников местных вузов, и какой на них есть запрос.

Александр Дейнека. У станка (фрагмент). 1931

Начнем с простого вопроса — сколько Казахстан выделяет грантов на обучение и на какие специальности именно? Ведь государство должно отслеживать эту тему.

Берем постановления правительства Казахстана «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов)» за разные годы и составляем таблицу.

В целом, в Казахстане на высшее образование выделяют около 31−37 тысяч государственных грантов, а всего вместе с магистратурой получается от 40 до почти 49 тысяч. Также есть еще специальные гранты для ведомственных вузов, докторантуры и др.

Государственный образовательный заказ на специалистов с высшим образованием

Учебный год

Вид заказа

Техническое и профессиональ-ное образование по специальному заказу

Высшее образование (очное)

Высшее образование (заочное)

После-вузовское образование (магистра-тура)

Всего

2010−2011

2 221

34 425

1 000

2 839

40 485

2011−2012

2 341

35 046

1 000

5 014

43 401

2012−2013

2 461

33 815

500

6 809

43 585

2013−2014

2 536

34 553

500

6 959

44 548

2014−2015

2 116

33 665

500

7 065

43 346

2015−2016

2 016

31 668

500

7 241

41 425

2016−2017

1 676

31 402

300

7 429

40 807

2017−2018

836

37 632

300

10 004

48 772

Учитывая, что в стране примерно около 150−170 тысяч абитуриентов и выпускников колледжей поступает в высшие учебные заведения, то получается, что 20% учатся за счет государства, остальные — за свой счет (стоимость обучения в среднем около 100 тысяч рублей в год).

Государство при этом отдает предпочтение техническим специальностям — 36% грантов, образовательным специальностям — 21,1%, здравоохранению — 8,4%, слушателям подготовительных отделений вузов — 7,6%. Эти четыре группы составляют 73,4%, и тут очень понятна логика.

Технические специальности нужны для программы индустриализации, специалисты образования и здравоохранения — для удовлетворения социальных обязательств государства, иностранные студенты — для обеспечения международных обязательств и соглашений.

ГОСзаказ

Насколько же сами абитуриенты понимают, что им надо и какая специальность востребована на рынке труда?

Берем сборники по движению рабочей силы Комитета по статистике Министерства национальной экономики и получаем следующую картину:

примерно миллион человек меняет работу в течение года;

новых рабочих мест до недавнего времени образовывалось всего по 30 тысяч в год, в 2016 году, наконец, дошли до 53 тысяч;

выпускников вузов в течение полугода после окончания устраивается около 30 тысяч. Притом, что заканчивает вузы примерно 110−120 тысяч человек ежегодно. Конечно, может они устраиваются позже, тратя на поиски работы больше полугода, но тем не менее не очень хорошая ситуация;

если взять тех, кто устроился по специальности в течение полугода после окончания вуза, то тут вообще картина аховая — это 20−25% от тех, кто вообще устроился на работу в этот срок. То есть общий КПД системы высшего образования — 5%, если мы берем целью высшего образования подготовка специалиста, который будет работать по данной специальности.

Движение рабочей силы в Казахстане

Год

Количество выпускников вузов, тысяч человек

Принято работников за отчетный период

всего

из них

специалистов с высшим профессиональным образованием из числа окончивших ВУЗЫ в отчетном году

из них по специальности полученной в результате обучения

работников, принятых на вновь созданные рабочие места

2011

161,9

1 034 919

16 804

1 906

31 836

2012

160,9

1 108 962

11 628

1 204

33 545

2013

171,6

1 047 777

20 157

4 907

36 166

2014

172,7

1 078 886

28 248

7 408

39 002

2015

177,7

904 356

31 406

8 158

38 432

2016

147,2

964 656

29 964

6 245

53 636

Фактически, эти цифры означают, что только 4% от казахстанских студентов поступают туда, куда нужно, и учатся там как следует. Весьма расточительный процесс распределения человеческого капитала.

А теперь посмотрим на рынок труда более пристально, здесь поможет портал, принадлежащий Министерству труда и социальной защиты. На нем сейчас 32 298 вакансий, что составляет довольно показательную величину для аналитики.

Берем профессии, на которые больше всего размещено вакансий — из 15 только четыре группы предполагают высшее образование, причем одна из них (руководители спецподразделений) требует опыта работы. Для остальных нужно среднее специальное образование. То есть рынок труда не особо нуждается в выпускниках вузов.

ТОП-15 групп профессий Казахстана по количеству вакансий

Группа профессий

Вакансии

Резюме соискателей

6767

4203

1856

1345

1354

182

977

182

808

171

645

264

624

276

586

238

515

362

486

97

477

377

468

117

450

119

448

85

403

542

И иностранные фирмы также показывают, что им нужны в основном технические кадры с высшим или средним специальным образованием:

Инженер — 2321 вакансий

Неквалифицированный рабочий сельского хозяйства — 1137 вакансий

Арматурщик (строительно-монтажные работы) — 778 вакансий

Мастер участка — 665 вакансий

Генеральный директор (директор) — 662 вакансий

Ну и данные опроса работодателей за 2017 год также неутешительны для юристов и экономистов — основная часть кадров нужна в сельском хозяйстве, причем это сезонные неквалифицированные рабочие.

Какие же в итоге можно сделать выводы: