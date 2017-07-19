



Иван Шилов ИА REGNUM

Попытка, сделанная 17 июля странами-членами ЕС, по введению новых санкций против сирийских ученых и военных войдет в историю, вероятнее всего, как очередной провал Запада, неспособного силой сместить Башара Асада от власти. Причина тому — новый президент Франции Эммануэль Макрон, который, похоже, решил кардинально изменить ситуацию в Сирии, протянув руку помощи Асаду, пишет Курт Милс в статье для The National Interest.

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Новый глава Елисейского дворца, отмечает автор, возможно, вскоре заявит о себе как о видном политике, следующем принципам реализма в области внешней политики. По мнению аналитиков, Макрон гордится своим реализмом, в котором и состоит суть его подхода к экономике, внутренней безопасности, а также к внешней политике. Париж понимает, что в сирийском вопросе способность Франции менять ситуацию в Сирии крайне ограничена.

Макрон считает, что его предшественники заигрались со своей жесткой риторикой, в результате оказавшись в ситуации, когда им приходилось признать свою неспособность воплотить сказанное в жизнь. Именно этой ловушки и стремится избежать Макрон. Как отметил, в свою очередь, Винсан Мишело из Института политологии Лиона, сирийская политика Макрона представляет собой определенную форму «перезагрузки» в пользу реальной политики в регионе.

Тем не менее Макрон разрывает не просто с курсом своих предшественников, ставя с ног на уши какую-то страну ЕС. Дело в том, что если Великобритания в действительности покинет Евросоюз, произойдет восстановление традиционного послевоенного франко-германского доминирования на континенте. Макрон уже, по всей видимости, готовится посоперничать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель за роль центрального игрока ЕС.

Так, при бывшем президенте Франции Франсуа Олланде Париж выступал против Асада активнее всего, за исключением Саудовской Аравии и ее союзников в Персидском заливе. Правительство Олланда было единственной крупной страной ЕС, которая могла поддержать нанесение ударов по «режиму» Асада в 2013 году. На этом фоне любая смена курса Парижа — это важные новости.

Приняв решение не добиваться отставки Асада, Макрон отклоняется от позиции Великобритании, которая по-прежнему придерживается позиции, что Асаду не место в политическом будущем страны. С одной стороны, Франция с этим согласна, утверждая, что применение Дамаском химического оружия неприемлемым, но с другой — новый глава Елисейского дворца выступил за сотрудничество со сторонником Асада Россией в борьбе с экстремистами в Сирии.

Шаг Франции немаловажен не только потому, что он является отходом от прежнего курса страны. Он значителен и потому, что дипломатические позиции Парижа укрепляются. Так, в недавнем исследовании выяснилось, что Франция вновь стала самой влиятельной страной в мире в области мягкой силы, вернув себе вес на международной арене. Какой бы странной ни казалась подобная ситуация, ее представить вполне возможно: Франция — постоянный член Совбеза ООН с правом вето — вместе с Россией и Китаем блокируют антиасадские инициативы в Совбезе ООН, становясь по другую сторону от Великобритании.

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На этом фоне возникает вопрос, может ли Макрон попытаться обойти Лондон, пролоббировать Вашингтон и взять на себя лидирующую роль в сирийском конфликте. Его наполеоновские амбиции определенно на это намекают. Однако может быть и так, что заявления Макрона об Асаде — это его обычная риторика, которую он применяет, чтобы иметь пространство для политического маневра.