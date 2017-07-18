Франция стала самой влиятельной в мире страной в области мягкой силы

Париж, , 14:37 — REGNUM

Франция возглавила список наиболее влиятельных стран в области мягкой силы, потеснив США, в том числе благодаря избранию бывшего министра экономики страны Эммануэля Макрона на пост главы Елисейского дворца, сообщает Le Figaro.

К такому выводу пришли авторы опубликованного 18 июля исследования. Они указывают, что после прихода к власти США президента-республиканца Дональда Трампа США опустились на третье место, уступив место Французской республики и Великобритании. Четвертое место заняла ФРГ, за которой идет Канада.

Под мягкой силой понимается способность оказывать влияние той или иной страны, ее деятелей политики, экономики и культуры на международной сцене любыми средствами, кроме военных. В исследовании учитывается целый ряд ключевых параметров оценки, таких как мнение международного сообщества о стране, распространенность дипломатических сетей, цифровое влияние и туризм.

Выход на лидирующую позицию с пятого места за один год эксперты связывают отчасти с «динамизмом, привнесенным избранием Эммануэля Макрона» — центриста, выступающего за единую Европу и ставшего главой Елисейского дворца в 39 лет.

Тем не менее этот рост влиятельности на международной сцене не смог бы состояться без исторически сложившихся преимуществ Франции, таких как разветвленная дипломатическая сеть, считающаяся одной из лучших.

Более того, Франция по-прежнему является одной из наиболее привлекательных для туристов местом значения. Так, ежегодно в страну приезжает до 82,5 млн туристов.