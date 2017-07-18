Беглого казахстанского олигарха Мухтара Аблязова перестал искать Интерпол. Это существенно облегчит ему не только передвижение между странами, но и политическую деятельность, направленную на борьбу с действующим политическим режимом Казахстана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Читайте также: Интерпол перестал искать олигарха Аблязова, в Казахстане поиски продолжают

Но в «красном списке» Интерпола остались еще 28 человек. Довольно интересно, кого именно и за что подали в международный розыск.

Жамухамедов Эмиль Женисович. Родился в Алма-Ате 5 февраля 1968 года. Разыскивается МВД РК за вооруженное ограбление. Профиль на сайте Интерпола. Павлюк Николай. Родился в Бишкуле 26 мая 1974 года. Разыскивается властями Российской Федерации за побег из тюрьмы. Гражданство Казахстана, России, Эстонии. Профиль на сайте Интерпола. Машанов Ербол. Родился 2 июня 1968 года. Разыскивается за мошенничество властями Афганистана. Профиль на сайте Интерпола. Хакимов Равиль Амирович. Родился 20 октября 1996 года в Павлодаре. Разыскивается МВД РК и властями России за членство в террористической организации. Профиль на сайте Интерпола. Зарецких Татьяна. Родилась 15 апреля 1973 года в Караганде. Разыскивается властями России за мошенничество и мошенничество с кредитами. Профиль на сайте Интерпола. Смагулов Руслан. Родился 27 декабря 1979 года в Павлодарской области. Разыскивается властями России за убийство, незаконное приобретение, продажу, хранение и транспортировку огнестрельного оружия. Гражданство Казахстан, Россия. Профиль на сайте Интерпола. Осмаев Руслан. Родился 3 апреля 1987 года в городе Агадырь Карагандинской области. Разыскивается властями России за попытку незаконной продажи наркотиков. Гражданство Казахстан, Россия. Профиль на сайте Интерпола. Самохина Нина. Родилась 6 апреля 1947 года в Алма-Ате. Разыскивается властями России за мошенничество. Профиль на сайте Интерпола. Бургасов Адам. Родился 13 января 1991 года в Павлодаре. Разыскивается властями России за участие в незаконных вооруженных формированиях. Профиль на сайте Интерпола. Храпунов Ильяс. Родился 15 января 1984 года в Таразе. Разыскивается властями Казахстана за создание и руководство организованной преступной группировкой, легализацию незаконно полученных денежных средств. Интересно, что на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам его в разыскиваемых лицах нет. Профиль на сайте Интерпола. Храпунова Лейла Калибековна. Родилась 19 декабря 1958 года в Восточно-Казахстанской области. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за создание и руководство организованной преступной группировкой, легализацию незаконно полученных денежных средств. Профиль на сайте Интерпола. Храпунов Виктор Вячеславович. Родился 24 ноября 1948 года в Восточно-Казахстанской области. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за создание и руководство организованной преступной группировкой, легализацию незаконно полученных денежных средств, хищение доверенной ему собственности, мошенничество, получение взятки, злоупотребление служебными полномочиями. Профиль на сайте Интерпола. Исетов Ильяс Урячевич. Родился 27 сентября 1965 года в деревне Арасланово в Башкирии. Розыскивается с 1997 года МВД Казахстана за убийство. Профиль на сайте Интерпола. Канапьянов Сакен. Родился 10 ноября 1975 года в городе Алма-Ата. Разыскивается властями России за присвоение чужого имущества. Профиль на сайте Интерпола. Кудрявцев Валерий Васильевич. Родился 14 апреля 1961 года в городе Фергане в Узбекистане. Гражданин России с видом на жительство в Казахстане. Разыскивается МВД Казахстана за убийство. Профиль на сайте Интерпола. Исмаилов Мейрамбек. Родился 1 мая 1987 года в городе Жанатас Джамбульской области. Разыскивается за убийство. Интересно, что на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам его в разыскиваемых лицах нет. Профиль на сайте Интерпола. Якунина Кристина Игоревна. Родилась 29 июля 1989 года в Алма-Ате. Разыскивается МВД РК за соучастие в убийстве, вымогательство, кражу и уничтожение документов. Профиль на сайте Интерпола. Линник Сергей. Родился 7 марта 1988 года в Кзыл-Орде. Гражданство Казахстана и России. Разыскивается властями США за грабежи, нападения и незаконное владение оружием. Профиль на сайте Интерпола. Рамазанов Асылмурат Сейдрахимович. Родился 2 июля 1967 года в городе Балхаш Карагандинской области. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за хищение доверенной ему собственности, незаконное использование денежных средств банка. Профиль на сайте Интерпола. Хаблов Максим Васильевич. Родился 16 мая 1981 года в Джамбульской области. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за хищение доверенной ему собственности. Профиль на сайте Интерпола. Налобин Валерий Геннадьевич. Родился 27 августа 1974 года в Алма-Ате. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за за хищение доверенной ему собственности, незаконное использование денежных средств банка. Профиль на сайте Интерпола. Смагулов Нурлан Карлович. Родился 4 декабря 1964 года в городе Семипалатинске. Разыскивается МВД Казахстана за убийство. Профиль на сайте Интерпола. Чанаев Ильхам. Родился 21 января 1985 года в деревне Эски-Каунчи Янгиюльского района Узбекистана. Гражданство Казахстан и Турция. Разыскивается властями Казахстана за убийство. Интересно, что на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам его в разыскиваемых лицах нет. Профиль на сайте Интерпола. Бакиев Салман Ахматович. Родился 13 ноября 1977 года в Алма-Атинской области. Гражданство Казахстан и Германия. Разыскивается МВД РК за убийство. Профиль на сайте Интерпола. Турсынбаев Рустем Турарович. Родился 2 июля 1962 года в Алма-Ате. Разыскивается Департаментом государственных доходов по городу Алма-Ате за хищение доверенного ему имущества, легализацию денег или другого имущества, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, подделку документов и печатей, создание и руководство организованной преступной группой. Профиль на сайте Интерпола. Тулебаев Даурен Тулебаевич. Родился 29 октября 1977 года в Алма-Атинской области. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за контрабанду, создание и участие в организованной преступной группе. Профиль на сайте Интерпола. Ибрагимов Рустем Шамильевич. Родился 10 октября 1974 года в Алма-Ате. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за хищение доверенной ему собственности. Профиль на сайте Интерпола. Погорелов Анатолий Мартемьянович. Родился 19 января 1952 года в Астане. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за хищение доверенной ему собственности, незаконное использование денежных средств банка. Профиль на сайте Интерпола.

А теперь небольшой анализ по данному списку:

в списке из 28 человек 4 женщины и 24 мужчины;

самой пожилой из разыскиваемых — 70 лет, самому молодому — 20 лет;

Казахстан через Интерпол разыскивает 19 казахстанцев, США — 1, Афганистан — 1, Россия — 7;

из 19 человек, разыскиваемых Казахстаном через Интерпол, трое во внутриказахстанском розыске отсутствуют;

из 16 разыскиваемых как Интерполом, так и внутри страны казахстанцев Национальное бюро по противодействию коррупции ищет 8 человек, Департамент государственных доходов — 1 человека, 7 человек ищет МВД. То есть в основном идет розыск экономических преступников.

Для сравнения с другими постсоветскими странами приведу численность их граждан, разыскиваемых Интерполом (часть людей может быть одновременно в списках 2 или даже 3 стран, гражданство которых они имели):

Казахстан — 28 Армения — 32 Азербайджан — 160 Белоруссия — 6 Киргизия — 21 Молдавия — 37 Россия — 160 Таджикистан — 17 Туркмения — 1 Узбекистан — 19 Украина — 88 Грузия — 55 Эстония — 3 Латвия — 5 Литва — 14

Фактически, тут прослеживается примерная зависимость от численности населения, но из нее выпадает Азербайджан с очень большим количеством беглецов и Белоруссия — с малым. По понятным причинам, из-за закрытости страны у Туркмении всего один разыскиваемый.

Читайте также: Восемь интересных фактов о работе судов в Казахстане