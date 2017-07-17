Казахстан вошел в топ-10 стран, гражданам которых запрещен въезд на территорию Турции. В турецкий черный список попали 1 914 казахстанцев, которые подозреваются в связях с террористами.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Министерство внутренних дел Турции опубликовало доклад «Борьба Турции с ДАИШ*» (*организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором порядка 53 781 частных лиц внесены в список людей, которым запрещен въезд в страну, так как они подозреваются в связях с террористами и могут попасть в зону конфликта через территорию Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В десятке стран, представленных в докладе, Казахстан занял восьмое место. Возглавили список Саудовская Аравия, Тунис, а также Российская Федерация. Кроме того, в топ-10 вошли Марокко, Таджикистан, Франция, Ирак, Азербайджан и Бельгия.

Топ-10 стран, гражданам которых запрещен въезд на территорию Турции

Страна

Количество

7 523

4 605

4 128

2 831

2 651

2 622

2 085

1 914

1 677

1 519

22 226

53 781

Отдельно можно рассмотреть аналогичный список для стран ЕС: на первом месте оказалась Франция, затем идут Бельгия и Великобритания. Также в десятке стран ЕС, гражданам которых запрещен въезд на территорию Турции, находятся Германия, Голландия, Испания, Швеция, Дания, Австрия и Болгария.

Топ-10 стран ЕC, гражданам которых запрещен въезд на территорию Турции

Страна

Количество

2 622

1 519

1 172

657

520

325

300

196

153

77

387

ВСЕГО:

7 928

В докладе также отмечается, что по данным на 16 июня 2017 года, всего из Турции при попытке пересечь границу зоны конфликта в провинциях рядом с Сирией, арестовано и депортировано 4 957 граждан разных стран. Список этих стран возглавила Российская Федерация — депортации подверглись 804 россиянина. На втором месте Индонезия с 435 депортированными гражданами. Замыкает первую тройку лидеров Таджикистан с 308 гражданами. Также в первой десятке стран, граждане которых подверглись депортации из Турции, оказались Ирак, Франция, Азербайджан, Марокко, Египет, Саудовская Аравия и Германия.

Топ-10 стран, граждане которых были депортированы из Турции

Страна

Количество

804

435

308

278

254

252

183

150

141

133

2 019

4 957

Разумеется, публикация этих данных привела к реакции со стороны официальных лиц Казахстана. Дело в том, что общую численность казахстанцев в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических организациях оценивали в 300−500 человек (последняя цифра — 500 человек — была озвучена заместителем КНБ РК Нургали Билисбековом на совещании в Актюбинской области). Поэтому потребовалось объяснение.

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Его дал МИД Казахстана. В частности ситуацию разъяснил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков:

«По нашим данным, МВД Турции опубликовало книгу, которая называется «Турция в борьбе с ДАИШ*» (*организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этой книге приводятся различные мероприятия, которые турецкие власти проводят в борьбе с этой террористической организацией», — сказал Ануар Жайнаков.

По его словам, в книге приводится статистика с указанием количества граждан разных стран, которые в период с 2011 по 2017 годы были задержаны по обвинению или по подозрению к причастности к этой террористической организации. То есть это данные за семь лет, а не на конкретный момент.

Почему же у Турции столько данных по людям, стремящимся в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Свое мнение казахстанский политолог Ерлан Карин изложил в книге, написанной в соавторстве с Джейкобом Зенном «Между ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ): центральноазиатские боевики в сирийской войне», вышедшей в 2017 году. Там есть целая глава «Возникновение центральноазиатской сети ячеек в Турции». В ней говорится следующее (приведем содержание в виде тезисов):

Алесандр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Турция стала главным транзитным центром для боевиков, направляющихся в Сирию и Ирак;

Турция практически не препятствует миграции радикалов, действующих на северо-западе Сирии, в то числе коалиции «Джейш аль-Фатех» и «Джабхат аль-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ);

на юге Турции действует целая сеть приемных пунктов для боевиков. В районе Стамбула «махала Иенигун» и в районе Анкары «махала Исметпаша» открыто действуют представительство ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и осуществляется вербовка радикалов;

в течение некоторого времени боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свободно ездили отдыхать и закупать припасы в Турцию. Затем эта практика прекратилась, отсюда и террористические акты внутри Турции;

Турция поддерживала ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы не допустить распространения влияния курдов на севере Сирии и перекроить карту Ближнего Востока, что резко увеличило бы влияние Турции в регионе.

То есть Турция контролирует сеть ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своей территории и поэтому имеет наиболее полные данные по количеству иностранцев, которые туда направляются.

В самом же Казахстане количество осужденных (но не подозреваемых) террористов и экстремистов можно узнать по «Перечню организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма», который ведет Комитет по финансовому мониторингу министерства финансов.

Pixabay.com Въезд запрещён

В перечне, по данным на 17 июля 2017 года, числится 22 организации, запрещенные в Казахстане, 63 организации, запрещенные на территории СНГ, и 868 человек. Вот на них остановимся подробнее:

54 из них не являются гражданами Казахстана — у них нет индивидуального идентификационного номера;

814 из них граждане Казахстана.

Возрастной состав следующий:

родившиеся ранее 1950 года — 1 человек (0,123%)

родившиеся в 1950—1959 годах — 11 человек (1,35%)

родившиеся в 1960—1969 годах — 54 человек (6,63%)

родившиеся в 1970—1979 годах — 156 человек (19,16%)

родившиеся в 1980—1989 годах — 396 человека (48,65%)

родившиеся в 1990—1999 годах — 196 человек (24,08%)

Потенциал для спецслужб Казахстана еще большой — весь список граждан, которым запрещено въезжать в Турцию, — это одна большая оперативная разработка.