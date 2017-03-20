Вслед за водными ресурсами нельзя обойти вниманием и земельные ресурсы. Тема эта для жителей Казахстана крайне болезненная, ниже объяснено, почему.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

При написании использовались данные «Национального доклада о состоянии окружающей среды РК» за 2015 год и статистический сборник «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана. 2011—2015».

1. Хотя Казахстан и объявляют страной степей, но степи и сухие степи занимают всего 32,6% его площади, а большую часть страны занимает зона пустынь — вместе с полупустынями 62,2%. И это более правильное позиционирование со многими вытекающими последствиями: «Казахстан — страна пустынь» звучит совсем иначе.

Распределение земель зависит от количества осадков — чем меньше осадков, тем больше степей превращается в сухие степи, сухие степи — в полупустыни, а полупустыни — в пустыни. Из-за того, что в последние годы количество осадков увеличивается, должна, по идее, расти и площадь степей, но из-за малого количества ландшафтных и геоботанических исследований данный процесс трудно фиксировать.

Распределение территории страны по природным зонам

Природные зоны

Общая площадь

Площадь сельхозугодий

Доля освоенности, %

млн. га

доля в общей, %

млн. га

доля в общей, %

Лесостепная

0,8

0,3

0,5

0,2

63

Степная

26,5

9,7

23,5

10,6

89

Сухостепная

62,4

22,9

54,7

24,7

88

Полупустынная

37,2

13,7

33,9

15,3

91

Пустынная

112,1

41,1

83,4

37,6

74

Предгорно-пустынно-степная

12,3

4,5

10,2

4,6

83

Субтропическая пустынная

4,4

1,6

3,8

1,7

86

Субтропическая предгорно-пустынная

3,5

1,3

3,1

1,4

89

Среднеазиатская горная (горы Тянь-Шань, Джунгарский Алатау, Тарбагатай)

10,1

3,7

7,1

3,2

70

Южно-сибирская горная (горы казахстанского Алтая)

3,2

1,2

1,4

0,6

44

2. Земли какой природной зоны считаются наиболее ценными? В реальности, это далеко не только степи и лесостепи: на самом деле наиболее ценны предгорно-пустынно-степная и субтропическая предгорно-пустынная зоны. Это примыкающие к горам земли Алма-Атинской и Джамбульской, а также Южно-Казахстанской областей — всего 5,8% от общей площади страны. Помимо мягкого климата, там важно, что в предгорьях достаточно плодородные почвы за счет выноса минеральных веществ с гор, есть вода в виде рек тяньшаньского типа, наиболее пригодных для орошения. Именно эти земли и являются наиболее густозаселенными в стране. Плодородны и земли степной и лесостепной зон.

В итоге у Казахстана и получается расселение и транспортная система, ориентированные на окраины страны, потому что в географическом центре находятся пустыни и полупустыни, пригодные только в качестве пастбищ и не имеющие на своей территории достаточного количества водных ресурсов.

3. Земельный фонд Казахстана также неравномерно используется: 68,5% его составляют пастбища, 9,2% — пашни, и уже дальше идет все остальное. На самом деле, масштабное расширение пахотных земель уже невозможно — для этого надо расширять долю поливных земель, что требует огромных инвестиций. Но есть возможность расширять сенокосы (это в основном земли пойм реки, где за счет весеннего разлива больше растительности) и площади многолетних насаждений (сады), которые должны заменить пашни. Но в целом земельные угодья заставляют переходить к тем типам хозяйствования, где малая продуктивность, но и малая величина инвестиций. Поэтому, чтобы окупаться, надо иметь большую площадь земель.

4. Пустыни Казахстана делятся на четыре основных типа по почвогрунту: глинистые, каменистые, песчаные и солончаковые. Наиболее пригодные для освоения — глинистые (возможно орошаемое земледелие) и песчаные (зимние пастбища) пустыни. Наименее пригодны каменистые (пастбища) и солончаковые (пастбища в основном для верблюдов) пустыни. Кстати, особый интерес представляет сайт космического мониторинга опустынивания и деградации земель бассейна Арала — Сырдарьи и Или — Балхаша. Там много любопытных данных.

5. Какое качество у казахстанских земель? Как видно, земель, которые могут быть сразу использованы, всего 11%, максимально — 19,3%. Все остальные земли для земледелия пригодны только после масштабных мелиоративных мероприятий, которые в подавляющем большинстве случаев не окупятся.

Распределение сельскохозяйственных угодий по мелиоративным группам на 1 ноября 2015 года

Мелиоративные группы

Площадь, тыс. га

Удельный вес, в %

214 838,5

100

41 518,4

19,3

23 556,1

11,0

43 067,4

20,1

35 283,5

16,4

58 164,4

27,1

4 950,3

2,3

24 168,1

11,2

201,7

0,1

2947,6

1,4

1 083,6

0,5

3453,5

1,6

Что же в итоге? Как видно, несмотря на большую площадь, ценных земель в Казахстане не так много, и расположены они неравномерно — по окраинам страны (или на севере, или на востоке и юго-востоке). Это коренным образом влияет как на развитие сельского хозяйства, так и на расселение населения. Также такие сложности с землями толкают на создание огромных по площади используемых земель хозяйств, где прибыль получается за счет размера.

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