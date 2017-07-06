Глава Белого дома Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут свою первую встречу на саммите «Большой двадцатки», который состоится в Гамбурге 7 и 8 июля. Хотя немногие выступают против встречи двух лидеров лицом к лицу, сама она сопряжена с определенными рисками, особенно потому, что, как заявил 6 июля советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, у администрации нет «четкой повестки дня» встречи, а вот у Путина она есть, пишет Джули Смит в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

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По данным источников в разведывательных службах ЕС, Владимир Путин считает, что он может добиться уступок по вопросу санкций в обмен на обещания сотрудничества по Сирии. Трамп же, который выражал восхищение стилем правления Путина, а также отказывался его критиковать, очевидным образом стремится показать, что он способен сделать что-то, что его предшественники не смогли: укрепить и стабилизировать российско-американские отношения и не быть «обведенным вокруг пальца». Проблема состоит только в том, подчеркивает автор, что США водили за нос на протяжении нескольких месяцев.

«Вмешавшись» в выборы в США осенью прошлого года и получив лишь риторически «по рукам», глава Кремля сделал простой вывод: агрессивные действия России, такие как кампании дезинформации, травля флота и авиации США, применение энергетического давления и хакерские атаки, не будут иметь никаких последствий. И если Трамп и его команда не придумают план быстро, США в очередной раз повесят лапшу на уши на встрече двух лидеров. Трампу нужны стратегия и посыл.

Первым сигналом, который Трамп должен послать Путину, должно стать подтверждение трансатлантической решимости, и сделать это он может в ходе своего визита в Польшу, после которого он проведет встречу с главой Кремля в Гамбурге. В Варшаве Трамп может успокоить пугливых союзников и продемонстрировать трансатлантическое единство, подтвердив свою приверженность трансатлантическим ценностям, пятой статье устава НАТО и усилениям по сдерживанию.

В своей речи там Трамп должен подчеркнуть, что хотя между США и их союзниками иногда бывают разногласия по вопросам, таким как объемы затрат на оборону, Вашингтон не потерпит попыток России подорвать демократическую систему США и отделить Европу от США. Путин, без сомнения, с радостью смотрел, как трансатлантические партнеры США на протяжении нескольких месяцев заламывали руки по поводу будущего отношений с Белым домом на фоне того, как взгляды Трампа на ЕС и Россию оставались довольно размытыми. Путину нужно увидеть и услышать от Трампа лично, что связи, связывающие две стороны Атлантики, крепче чем когда-либо.

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После визита в Польшу, когда Трамп наконец сядет с Путиным за стол переговоров в Гамбурге, он должен начать с неоднозначного заявления о том, что хотя США ценят взаимодействие с Россией, Вашингтон не готов идти на компромиссы, особенно через головы союзников и партнеров США. Иными словами, США не будут обменивать сотрудничество в Сирии на снятие санкций, особенно после того, как Россия угрожала сбивать все, что находится «к западу от Евфрата», в том числе самолеты США. Трамп должен напомнить Путину, что российско-американское взаимодействие в Сирии в интересах обеих сторон, в том числе Москвы, и одного этого должно быть достаточно для снижения напряженности между двумя странами и начала выработки долгосрочного решения в Сирии.

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Путин использует встречу для демонстрации всех замечательных вещей, которые Москва может сделать, чтобы поспособствовать достижению Трампом его цели уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трамп не должен ему верить, поскольку, как показывает опыт, Путин часто обещал свои коллегам «луну с неба» и постоянно не держал слова, отмечает автор. Стоит вспомнить его обещание пойти на сотрудничество в Сирии, которое он дал на встрече с президентом Бараком Обамой в ООН осенью 2015 года, через несколько дней начав наносить удары в Сирии.

С таким же скептицизмом Трамп должен рассматривать обещания Путина об оказании поддержки, поскольку неясно, что Россия может дать США в плане борьбы с боевиками. Кремль может предложить еще больше авиамощи, однако не это нужно Вашингтону. Что хуже, из-за партнеров России в Сирии — официального Дамаска и Ирана — и их правил вступления в бой — точнее, считает автор, их отсутствия — Москва и Вашингтон оказываются по разные стороны тактически и геостратегически. Это не означает, что Трамп и Путин должны избегать касаться темы Сирии, это лишь означает, что Трамп должен быть крайне осторожен. Он не должен идти ни на какой размен — особенно возвращать дипломатическую недвижимость — в обмен на необоснованные обещания поддержки.

Помимо Сирии, двум лидерам необходимо обсудить все более агрессивное применение Россией асимметричной тактики, вроде хакерских взломов и кампаний дезинформации. Трамп мог бы последовать примеру президента Франции Эммануэля Макрона и высказать Путину критику за попытки подорвать демократические институты США. Трамп должен дать понять, что США, по мнению автора, известно, что эти атаки исходили напрямую от правительства России, и что Белый дом не будет это терпеть. За неделю до встречи лидеров двух стран команда Трампа должна составить список конкретных действий, которые предпримут США в случае продолжения подобных действий. С учетом серьезности угрозы, просто призвать прекратить их недостаточно.

Много и других тем, которые могли бы затронуть Трамп и Путин, в свете этого удивительно, что Макмастер заявил, что у команды Трампа нет четкой повестки дня. Два лидера должны поднять вопрос расширения договора по СНВ-III, нестабильности на Балканах, договора о РСМД, а также пути сокращения рисков. Ряд экспертов также призвал Трампа создать совместно с Москвой Группу ВС по кризисному урегулированию между Россией и НАТО. Тем не менее что бы Трамп ни обсуждал с Путиным, важно, чтобы глава Белого дома обращался за советами к своим наиболее близким европейским союзникам, многих из которых он встретит до Путина.

Эта первая встреча Трампа и президента России Владимира Путина будет иметь значительные последствия для будущего российско-американских отношений, а также для всего трансатлантического сообщества. Она также продемонстрирует, в какой степени администрация США готова иметь дела с «авторитарными лидерами» в будущем. Поэтому важно, чтобы все было сделано правильно. Трампу нужно прийти на эту встречу подготовленным, проинформированным и вооруженным идеями и контрмерами. Если он проигнорирует советы своих советников по России и решит положиться на свою «светлую голову», результат будет катастрофичен. Путин придет на встречу, имея за плечами десятилетия опыта, а также план. Собственный план нужен и США.