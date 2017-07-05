The Strategist: Визит Дональда Трампа в Польшу не случаен

Варшава, , 14:35 — REGNUM Вечером 5 июля президент США Дональд Трамп прибудет в Польшу, где он встретится с лидерами стран Центральной и Восточной Европы на саммите организации «Инициатива трех морей», который состоится 6 июля. Тогда же, всего за один день до саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, Трамп обратится к народу Польши с речью. Решение Трампа посетить Варшаву не случайно, более того, оно может иметь далеко идущие последствия для Европейского союза и для места Польши в нем, пишет Славомир Сераковски в статье для The Strategist.

Читайте также: А понимают ли в Польше действительные намерения США?

На сегодняшний день внешняя политика Варшавы раздираема между двумя кардинально противоположными взглядами. Один зиждется на правой фантазии о восстановлении существовавшего до Второй мировой войны проекта Междуморья, в рамках которого Польша получает важную роль в управлении регионом. Другая, поддерживаемая оппозицией, предусматривает более тесное сотрудничество в рамках «Веймарского треугольника», который включает в себя Францию, Германию и Польшу.

Все же и та, и другая стороны разделают убеждение, что Польша должна сохранять крепкие союзные отношения с США, а также выступать за независимость Украины, хотя правые и испытывают определенную ненависть к Киеву за ряд прошлых событий.

«Инициатива трех морей» включает в себя 12 государств от Эстонии на севере до Хорватии на юге, стремящихся улучшить энергетическое и коммуникационное сотрудничество в регионе. Создав противовес Германо-российскому проекту «Северный поток», который, как отмечает автор, укрепляет энергетическую монополию Москвы за счет европейской солидарности, Польша с помощью своей инициативы делают свою заявку на лидерство в регионе. И, безусловно, участники проекта «Три моря» включают в себя членов НАТО восточной Европы, в которых США разворачивают свои силы в ответ на «агрессию России на Украине».

Так чем же мотивировано решение Трампа посетить Польшу? Для начала он и фактический лидер Польши Ярослав Качиньский хотят продемонстрировать, что являются любимыми лидерами, на стороне которых большое число союзников, а не глубоко непопулярными фигурами. Крайне показательно, что Трамп отложил на неопределенный срок свой первоначальный план посетить Великобританию, где его ждут массовые протесты. В Польше же он может ожидать, что его будут встречать восторженные толпы.

И это тоже не случайность, поскольку Качиньский предоставит автобусы для почти 300 парламентариев партии «Право и справедливость», на которых из разных избирательных округов будут привезены ее сторонники. Качиньский очевидным образом видит возможность устроит шоу для внутренней аудитории, использовав визит Трампа для демонстрации того, что Польша является региональным лидером, а не паршивой овцой.

Что же касается Трампа, который считает себя по-прежнему скорее бизнесменом, чем политиком, природный газ представляет собой возможность заключать сделки и создать рабочие места. Но для ЕС связанные с газом вопросы этим не ограничиваются, поскольку для президента России Владимира Путина он, по мнению автора, является «политическим оружием», для Польши — средством защиты, а для Германии — всем вместе взятым.

Более того, Германия для администрации Трампа — экономический соперник, а для Польши — потенциальная угроза безопасности ввиду энергетического альянса с Россией. Если Конгресс США утвердит новые санкции, запрещающие сотрудничество с компаниями, связанными с российскими поставщиками энергии, будущее «Северного потока» будет поставлено под вопрос. Это подорвет экономические интересы Берлина и даст возможность США продавать свой газ в Европу.

Так, первые поставки сжиженного природного газа США недавно прибыли на новый газовый терминал в польский город Свиноуйсьце. Для достижения экономической и политической автономии от России и создания оси Север-Юг в качестве альтернативы доминирующей оси Восток-Запад Польши важно, чтобы такие поставки продолжались.

Третий фактор в визите Трампа — его давнее презрение к ЕС. Посещая Польшу перед Германией, Трамп может пытаться создать раскол в ЕС, подобно тому, как недавно принятые государства-члены ЕС критиковали «Старую Европу» за поддержку вторжения США в Ирак в 2003 году. Тем не менее наивным было бы для Польши доверять Трампу, поскольку президент США не слишком известен тем, что он сдерживает свои обещания. Более того, подчеркивает автор, он явным образом «очарован Путиным».

Наконец, последней причиной поездки Трампа в Польшу является попытка смягчить давление расследований в США связей между его избирательной кампанией и Россией. Выступая в Польше, которая традиционно считается резким критиком России в регионе, Трамп может надеяться снять с себя подозрение. По имеющимся на данный момент данным, в своем выступлении в Варшаве Трамп будет восхвалять исторический вклад Польши на благо Европа и мира. И он может напомнить о принципе коллективной защиты в соответствии со статьей 5 Устава НАТО или объявить о крупной сделки на поставку оружия Польше, как было после его визита в Саудовскую Аравию.

Так или иначе, правительство Польши намерено представить визит Трампа как большой успех и знак того, что Польша «встает с колен». Не важно даже, что визит главы Белого дома может стать ударом по отношениям Варшавы с ближайшими своими союзниками: Францией и Германией. Более того, визит Трампа может даже поставить крест на «Инициативе трех морей», если учесть, что Чешская Республика, Словакия и Венгрия не хотят противостоять столь важному экономическому партнеру, как Германия.

В то же время крайне маловероятно, что удастся вставить палки в колеса российско-германского сотрудничеству по проекту «Северный поток». Европейская комиссия, будучи решительным сторонником Польши в ее стремлении к энергетической независимости, не заинтересована в противостоянии Германии, и сейчас она расходится с правительством польской партии «Права и справедливости» по многим вопросам. В частности, Польша не использует евро, и в настоящее время она не соблюдает принцип верховенства права и другие нормы ЕС, отказываясь участвовать в расселении беженцев по странам-членам ЕС.

На этом этапе последний шанс интеграции Польши в рамки европейской обороны, возможно, уже упущен. Трамп и Качиньский подготовили довольно яркое шоу, однако даже фикции могут иметь очень реальные последствия.