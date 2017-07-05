Между т.н. Киевским патриархатом (раскольничья церковь, официально не признаваемая никем в мире, кроме властей Украины) и радикальной националистической организацией «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписан своего рода «Антант Кордиаль» — соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обзор религии Украины

«Стратегическими направлениями сотрудничества является создание Украинского Самостоятельного Соборного Государства и Единой Поместной Церкви в ней [первое — традиционная формула националистов, второе может быть истолковано как «православная церковь без москалей», т. е. попытка добиться внутреннего, а главное внешнего признания т.н. Киевского патриархата в качестве единственной православной церкви на Украине — Ред.]. Также распространение христианских истин веры и сохранения православной обрядности в обществе, общее противопоставление губительным материалистическим и либеральным влияниям, поддержка здорового образа жизни украинской молодежи и детей, влияние на создание достойной образовательной системы в Украине, противодействие ЛГБТ и защиту традиционных семейных ценностей», — говорится в соглашении, текст которого стал доступен СМИ сравнительно недавно. Также стороны собираются охранять историческое и культурное наследие, в том числе объекты материальной культуры, что в отношении «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) звучит примерно так, как если бы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вдруг выступил в защиту святынь религиозных общин, которые (святыни) перед этим уничтожили. Также отдельным пунктом прописано, что «священники» т.н. Киевского патриархата обеспечат «пастырскую опеку» боевикам «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принимающим участие в боевых действиях на территории Донбасса. Причём это будет отдельная капелланская служба, и её не следует путать с существующей в рамках ВСУ и Нацгвардии.

За всеми этими обтекаемыми и благостными целями угадывается более прозаичный смысл соглашения: «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь уже официально, становится боевым крылом т.н. Киевского патриархата, своего рода монашеским боевым орденом. Если применить для оценки этого союза формулу Аль-Капоне («…добрым словом и пистолетом»), то радикалы в ней будут символизировать как раз пистолет.

Одной рукой зиговать, другой — креститься

Со стороны т.н. Киевского патриархата соглашение было подписано «Синодальным управлением войскового духовенства». Уже после подписания соглашения эта организация издала внутреннее распоряжение, в котором, помимо прочего, указывалось, что «…в своей деятельности капелланы, которые будут назначены в «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будут руководствоваться положением про отдел Капелланской службы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Т. е. в определённом смысле временно меняют свою подчинённость и вынуждены исполнять несколько непривычные для священников требования (в строгом смысле слова они ими и не являются, и всё же). Так, в указанном положении говорится, что капеллан «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своей деятельности «руководствуется не только христианскими ценностями, но и основами идеологии украинского национализма».

«Было бы упущением не обратить внимание этого священного собрания на трудности, встречающиеся при всесторонней подготовке к созыву Святого и Великого Собора. Наиболее серьезная из этих проблем проистекает из того факта, что многие из поместных Православных Церквей, к сожалению, проникнуты духом национализма, а порой даже самой настоящей ересью, осужденной как этнофилетизм, которая превращает Церковь в служанку политических амбиций государства», — такую оценку Вселенского патриарха Варфоломея, высказанную им во время собрания епископов в 2015 году, вполне можно было бы применить как к самим «капелланам», так и к их новым «духовным чадам». Парадоксально, но именно расположения и поддержки Варфоломея упорно ищет украинская власть и сам т.н. Киевский патриархат.

Одним из ключевых заданий Капелланской службы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (продолжает наставлять положение) является создание поместной церкви — т. е. углубление церковного раскола на Украине и гражданского конфликта на его основе. Также настоятельно советуется проповедовать боевикам нехитрую «истину»: любовь к Богу — это любовь к «своей нации». В этом месте даже теряешься, что вспомнить раньше: то ли евангельское «…нет ни эллина и иудея», то ли то обстоятельство, что формула «любить Бога через любовь к нации» совсем не нова. В 30−40-е годы прошлого века руководство нацистской Германии склоняло немецкие церкви к похожему истолкованию христианских истин.

Картина та же, вид сбоку

На самом деле речь о формализации статуса, который ПС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет де-факто уже около двух лет. Уже с 2015 года, когда в канонической УПЦ стали фиксировать резкую активизацию конфликтов с общинами т.н. Киевского патриархата по поводу храмов (позднее они переросли в попытки захватов и захваты), многие такие акции проводились при силовой поддержке местных ячеек радикальной организации.

За примерами далеко ходить не надо. При участии боевиков ПС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были захвачены храмы в сёлах Кинахивцы, Екатериновка, Колосов, Котюжины, Куты (Тернопольская обл.), в Коломые (Ивано-Франковская обл.), пытались захватить храм в Белгород-Днестровском (Одесская обл). Всякий раз это происходило с применением силы, особенно резонансным стал захват храма в Екатериновке, во время которого 2 десятка прихожан УПЦ получили травмы: боевики попросту избивали семинаристов и прихожанок.

Такая высокая концентрация захватов именно в Тернопольской области имеет свои причины. Во-первых, нынешний руководитель Центрального штаба ПС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Василий Лабайчук, как раз и подписавший соглашение с раскольниками, родом из Тернопольской области и ранее возглавлял областную ячейку этой организации. Во-вторых, в Тернопольской области расположена одна из лавр УПЦ — Почаевская, а сама область — оплот православия на Западе Украины, так уж сложилось исторически. Соответственно, тут много общин УПЦ, владеющих храмами. А значит, и есть что захватывать.

Дата подписания соглашения также совсем не случайна. Напомним, 18 мая 2017 года в Верховной раде должно было состояться голосование за законопроекты, легализирующие церковное рейдерство. Т. е. голосование ещё даже не состоялось, а у т.н. Киевского патриархата и ПС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже было заключено соглашение о взаимовыручке по реализации этого закона. Голосование в итоге провалилось, видимо, поэтому меморандум долгое время не предавали огласке.

Готова даже апология. В обзорах церковной жизни Украины ИА REGNUM часто приводит примеры межконфессионального противостояния, массовых отборов храмов у общин УПЦ: согласно статистике отдела по связям с общественностью, с 2014 года церковь лишилась уже более 40 храмов. Тем более интересно узнать, что в изложении писателя Василия Шкляра (известен как автор ксенофобского романа «Чёрный ворон») ситуация выглядит совсем не так, как кажется прихожанам захваченных храмов.

«Большинство хочет Украинскую Церковь «киевского патриархата», а меньшинство, там каких-то 5%, может, 10%, хотят Московский. И эта московская сила, вата, они намного агрессивнее, чем украинцы. Украинцы такие смиренные, «правда победит, та оно как-то будет, еще подождем», а те не ждут — пришли, забрали ключи, «церковь наша», и все. Из-за этого как-то надо, чтобы община брала все в свои руки и не ждала никаких указаний. Пошли, обратились в полицию или райсовет. Не послушали их — делайте сами, есть у вас полное право действовать на свое усмотрение, если власть вас не слушает», — заявил он в эфире радио «Голос свободы».

Наконец, нужно напомнить, что в обострении противостояния на Украине между УПЦ, раскольниками и принимающими сторону последних украинским националистами, в сущности, нет ничего нового. Это лишь повторение событий 1993 года, когда предпринимались попытки захвата Киево-Печерской лавры (частично удачные, ряда помещений лавра лишилась). А также столкновений во время похорон предшественника Филарета — «патриарха» Владимира. Разница лишь в том, что в те годы ПС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не существовало и вместо него ударной силой выступала другая организация украинских националистов — УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Рука руку моет

Важно также, что поддержка будет обоюдной. Т.н. Киевский патриархат для ПС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — надёжное прикрытие от возможных недопониманий с властями. И этим, кстати, ПС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь выгодно отличается от того же «батальона «Азов» и созданной на его основе партии «Национальный корпус»: и «батальон», и партия предпочитают духовно окормляться у язычников. А они, в свою очередь, для пользы и спасения нацистов из «Азова» от гипотетических преследований смогут разве что козла на капище зарезать — никакого властного ресурса у них (пока) не имеется.

Совсем иное дело т.н. Киевский патриархат. За четверть века раскола он прочно сросся с политическим классом Украины и сам в какой-то мере является политической партией. А также имеет деньги, чтобы нанимать боевиков. Т.н. Киевский патриархат для ПС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), конечно же, идейно близкая организация. Однако не секрет, что ПС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — прежде всего удачный бизнес-проект. Боевиков можно нанять, можно купить франшизу (т.е. получить право использовать бренд в своём городе или районе за регулярное фиксированное вознаграждение), можно оплачивать «крышу». И если бы один из упомянутых законопроектов был принят, сотрудничество двух радикальных организаций выглядело бы следующим образом. Боевики катаются по Украине по указке раскольников. Захватывают выбранные руководством т.н. Киевского патриархата храмы путём перерегистрации церковных общин на липовых собраниях и получают от раскольников вознаграждение. Сегодня это происходит так же, однако приходится клеветой либо угрозами переманивать на свою сторону местных жителей. После принятия закона в качестве членов общины смогут выступать сами гастролирующие боевики и процесс значительно упростится.

К тому же это позволяет раскольникам занимать позицию «я не я, корова не моя»: «Киевский патриархат не захватывает храмы. Мы принимаем в свою юрисдикцию те общины Московского патриархата, которые свободно, подавляющим большинством голосов своих прихожан на основании закона принимают решение присоединиться к нам. Не могут прихожане захватить свой собственный храм. Если возникает конфликт, то это конфликт не между патриархатами, а внутри общины Московского патриархата, когда меньшинство, желающее остаться в нем, препятствует большинству, желающему выйти, пользоваться приходским храмом», — комментирует обвинения глава информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий для Русской службы BBC.

И формально это действительно так. Всю грязную работу за них выполняют боевики, священникам-раскольникам остаётся только прийти и начать «службу» в уже отобранном помещении.

Любопытно, что раскольники и их сторонники сами плохо понимают глубину бездны, в которую загоняют себя развязанным террором.

«Теоретически УПЦ можно лишить её названия и отобрать у нее много приходов. Но настоящих верующих это не отпугнет. Они останутся верными чадами Церкви, продолжая молиться в любых приспособленных для этого помещениях. Ведь на самом деле важны не стены, а люди. И Церковь их сохранит.

Важно и то, что Вселенское Православие не признает Киевский патриархат даже в том случае, если под его эгиду насильно переведут тысячи храмов и «назовут» его «Украинской православной церковью». Соответствующие сигналы от Поместных Церквей поступают постоянно», — говорит в интервью «АиФ-Украина» митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

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