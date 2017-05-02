Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 13:50 — REGNUM

Захваты и грабёж храмов

Пресс-служба Волынской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) предупреждает, что местные националисты в союзе с раскольниками из т. н. Киевского патриархата начали подготовку к захвату храма УПЦ в селе Михлин. В начале апреля умер настоятель этого храма, что подтолкнуло захватчиков к активизации своих планов.

Представители Тернопольской епархии в конце марта в очередной раз представили Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ факты дискриминации прав верующих УПЦ на Украине, в особенности захваты храмов представителями т. н. Киевского патриархата. Представители миссии вынуждены были признать, что из всех 52 стран, в которых ОБСЕ осуществляет свой мониторинг, подобное имеет место только в трёх: Ираке, Пакистане и на Украине.

Впрочем, храмы не только отбирают, но и возвращают. Сайт Ивано-Франковской епархии сообщает об окончании судебной тяжбы по поводу Спасо-Преображенского храма УПЦ в Ивано-Франковске. Православная община города последовательно выиграла 3 процесса, включая рассмотрение дела в Высшем суде Украины, причём бороться пришлось не только с раскольниками, но и с горсоветом, который встал на сторону захватчиков и оказывал им поддержку.

Подобная практика, к сожалению, весьма распространена. «Куча людей пыталась бесцеремонно без предупреждения попасть в церковь. Некоторые из толпы даже хотели сорвать замок плоскогубцами. А мэр вместо того, чтобы сгладить ситуацию или не допустить беспорядков, возглавил все. Он кричал, что надо пилить замок, никто не имеет права их не пускать, что он требует обеспечить отправление службы, мол, каждый имеет право молиться, где он хочет. А больше всех кричала его жена, она провоцировала людей, мол, это собственность города», — рассказал староста Николаевского храма (город Глухов) Сергей Савченко в комментарии Сумской областной региональной газете «Неделя». Городской голова Глухова — Мишель Терещенко — личность в украинских СМИ известная. Считается потомком известных украинских меценатов Терещенко (доказательств чему, правда, нет), прославился призывом открыть в городе центр марихуанотерапии. В свете этого совсем неудивительно, что уже спустя несколько дней после своего заявления он ломился в храм во главе толпы фанатиков. Остаётся добавить, что толпа, которую возглавил городской голова — даже не жители Глухова, а приезжие активисты, посетившие город в рамках акции… «Поезд единения». Единение удалось на славу: жители города после нападения всерьёз обсуждали необходимость посменного несения охраны.

Описанная в предыдущем обзоре практика (националисты вместе со своим «священником» приходят в храм и пытаются сорвать богослужение собственной «службой») становится популярным занятием. Причём уже не только в столичных храмах. Подобный инцидент случился в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Дулибы (Ровенская обл). Таким образом местные верующие т. н. Киевского патриархата пытаются заставить общину УПЦ позволить им использовать храм для своих «служб».

Что же касается «священника» т. н. киевского патриархата, после которого эта практика, что называется, пошла в народ (11 марта во главе группы националистов силой попал на территорию Успенского храма Киево-Печерской Лавры и провёл там «службу»), то он недавно от руководства своего «патриархата» даже получил награду с формулировкой: «…за заслуги по возрождению духовности на Украине и утверждение Поместной Украинской Православной Церкви». Любопытные у раскольников представления о духовности.

Глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов в интервью информагентству УНИАН дал священникам ряд советов по поводу того, как минимизировать риск захвата. Указывая на примеры успешной защиты в украинских судах права церковных общин на свои храмы, он подчеркнул, что главное, что делает возможным выигрыш дел в судах — порядок в документах. «…когда возникают вопросы относительно представительства религиозной общины у судьи или других органах государственной власти, настоятель подписывает письма, а ему говорят: «Вы знаете, что Вы не являетесь руководителем [общины — Ред]?». Священнослужитель говорит, что у него есть указ, однако судьи и другие представители органов государственной власти, имеющие доступ в Единый государственный реестр, указывают на то, что настоятель не является руководителем, ведь об этом нет сведений в ЕГР. Это первоочередная проблема, с которой сталкивается настоятель прихода, у которого проблемы с учредительными документами». Именно в таких случаях представителям власти, поддерживающим раскольников, легче давить на судей. А у тех (кроме совести) нет причин этому давлению противостоять: ведь формально такой священник — действительно не руководитель общины, а значит, и общины никакой нет. Зато вот заявление от общины и священника, которые просят передать им храм.

Второй важный фактор — это дружность общины, отсутствие в ней конфликтов. Александр Бахов приводит примеры того, когда одна только стойкость общины сводила попытки захвата на нет: «…в селе Бадивка Ровенской области подготовка [к захвату — Ред.] проходила 4 месяца, благочинный т. н. Киевского патриархата Лукашик приезжал каждые выходные и провоцировал людей, призывал к захвату храма и изгнанию священника. Но там была крепкая церковная община, которая не желала куда-либо переходить… Когда прокуратура открыла уголовное производство и начала его вызывать на допросы, то это всё остановилось».

В качестве ещё одного примера можно привести сорвавшийся захват в селе Кинаховцы (Тернопольская обл.), о котором говорилось в прошлом обзоре. Противодействием общины захвата удалось избежать, а грамотными юридическими действиями — ещё и наказать местных правоохранителей, которые никак попытке захвата не препятствовали. К слову этот храм — последний в районе, который раскольники пока не захватили.

Одесская область лидирует на Украине по количеству случаев обворовывания храмов. Очередной эпизод случился в Одессе 23 апреля: из храма Димитрия Солунского воры унесли не только церковные украшения, но и пожертвования, оставленные прихожанами для переселенцев. Собранные для них же продукты воры намеренно испортили. Что только подтверждает, что захваты и грабежи — две стороны одной медали. Не исключено, что и исполнители одни и те же.

Каноническая Украинская православная церковь

Информационно-просветительский отдел УПЦ в очередной раз обращает внимание на дискриминацию православных верующих в зоне т. н. «АТО» в Донбассе. «У нас есть факты того, что в военной части выбрали нашего священника, послали запрос, а в ответ получили просьбу «сверху» убедить военных изменить свое решение в пользу другой более «патриотической» конфессии», — рассказывает Глава отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин. Проблема не нова и коренится в институте капелланства, вернее в том, как он организован на Украине. Ранее сообщалось, что из всех традиционных для Украины конфессий только представители УПЦ сталкиваются с необъяснимыми проблемами при направлении своих представителей на должности капелланов. Оказывается, в этом есть свой умысел: священника какой конфессии направить в часть — решают сами военные этой части, голосованием. А поскольку в Минобороны изначально этому препятствуют, то потом либо начинают убеждать военнослужащих изменить своё мнение, либо и вовсе присылают капеллана по собственному разумению. «Вот, к примеру, у меня в руках документ «Решение об определении религиозной организации, которая предлагает кандидата на должность военного священника воинской части А1546». Здесь отмечается, что командование части просит назначить капелланом священнослужителя от религиозной организации «Кременчугская епархия УПЦ». Но из телефонного разговора с представителем Генштаба мы узнали, что там будет клирик т. н. «Киевского патриархата». Объяснить, почему не священник УПЦ, они не смогли», — сетует заместитель председателя отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями архимандрит Лука.

На Украине скоро выборы. Верный признак этого — активизация политиков и обострение церковных вопросов: «Намереваемся добиться, чтобы Украинская православная церковь Московского патриархата была переименована в «Российскую православную церковь в Украине» — чтобы всем все было понятно. И она должна получить статус чужеземной церкви», — заявил лидер партии националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок во время освящения храма т.н. Киевского патриархата в посёлке Козелец (Черниговская обл.). «Освободившееся» таким образом название «Украинская православная церковь» таким образом, хотят закрепить за раскольниками Филарета.

На раскол работают не только политики, но и общественные организации. Институт национальной памяти (прославился призывами отмены 8 марта и Дня победы (9 мая) в пользу Дня скорби (8 мая)) собирается предложить на рассмотрение Верховной рады новый календарь государственных праздников. В нём, помимо прочего, предлагается предоставить католическому Рождеству статус государственного праздника, хотя и без выходного дня. Цель подобного предложения очевидна: постепенно перевести на «декабрьское» Рождество «Киевский патриархат» и УГКЦ с тем, чтобы закрепить противостояние с УПЦ на уровне простейших бытовых признаков (примерно как встреча Нового года «по Москве»). Патриот Украины? Празднуй Рождество в декабре!

Греко-католики

В греко-католическом храме святого Иосафата города Червонограда (Львовская область) перед Пасхой закончили внутреннюю роспись. В христианской традиции принято изображать на фресках различные сюжеты из Писания, довольно часто художники изображают противостояние Рая и Ада. Изобразили его и в этом случае, поместив в Ад президента России Владимира Путина. «Пошла освящать паски и пережила культурный шок. В Церкви, в которую я ходила с детства и на строительство которой сбрасывались всем Червоноградом, почти завершили роспись стен. И вот на одной фреске на целую стену изобразили Ад или Судный день, а в нём — Путин и герб СССР. То есть СССР уже 25 лет не существует. Путина тоже когда-то не станет, а всё это с прихожанами останется», — написала в своём Facebook жительница города Галина Чоп. Видно, что девушка явно не симпатизирует России, однако даже у неё дизайнерское решение художников вызвало, мягко говоря, недоумение. Один из посещавших храм верующих добавил, что священники постоянно политизируют свои проповеди, т. е. фреска — просто логичное продолжение этой политизации. Любопытно, что в соседней Польше католическая пресса всё чаще начинает выступать против огульного «Это Путин виноват!».

Следует отметить, что для греко-католической традиции это не новость, персонажами росписи храмов довольно часто становятся небиблейские персонажи (скажем, с началом т. н. «АТО» — погибшие солдаты ВСУ и Нацгвардии, «герои небесной сотни»). Однако теперь священники на Украине не только героизируют отдельных людей, чьи подвиги весьма сомнительны, но и берутся «определять» посмертную участь.

Польская Gazeta Wyborcza сообщает о том, что отныне в польских городах с крупными греко-католическими общинами в католических храмах будут проводиться еженедельные богослужения для греко-католиков. «По всей Польше проживает более одного миллиона украинцев. Мы должны реагировать на новую действительность и увеличение количества граждан Украины в Польше», — комментирует это решение отец митрат Юлиан Хойняк. Ранее это практиковалось в основном на Пасху.

Традиционная практика УГКЦ — проводить крестное шествие за 1−2 недели до Пасхи (обычно в Лазареву субботу). На Западной Украине, традиционном регионе греко-католичества, эти мероприятия давно стали привычными. Однако теперь УГЦК организовывает их также в областях, которые к историческое греко-католической территории никогда не принадлежали — например, в Одессе. При этом УГКЦ в их организации получает содействие иных таких же нетрадиционных конфессий (римо-католиков, протестантов-лютеран).

«Мы обратились к епископату УГКЦ с просьбой о братских советах по восстановлению евхаристического и административного единства между нашими Церквами. И я бесконечно благодарен за то, что наше обращение, несмотря на его полную неожиданность для УГКЦ, было принято с благосклонностью, пониманием и уважением к нашей позиции. Архиерейский синод УГКЦ в сентябре 2015 года создал комиссию для подготовки ответа на это обращение. Сейчас идет работа упомянутой комиссии», — такое заявление сделал архиепископ т. н. Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ Игорь Исиченко во время «епархиального собора» в Харькове. По сути, речь идёт о попытке объединения упомянутой «епархии» с УГКЦ, хотя Игорь Исиченко предпочитает называть это восстановлением единства. Но, так или иначе, получается какая-то химера.

Дело в том, что упомянутая епархия откололась от УАПЦ (своего рода аналог РПЦЗ, поскольку также возникла как реакция на революцию 1917 года и последующие события, в частности упадок церковной жизни) ещё 25 лет назад, т. е. это раскольники в квадрате. В общем, мероприятие довольно странное, если бы на нём не присутствовал глава УГКЦ Святослав.

Вообще тема объединения УАПЦ с кем-либо — вечная тема церковной жизни Украины. правда обычно в качестве организации-поглотителя фигурирует т. н. Киевский патриархат. В нашем же случае скорее всего речь идёт о попытке УГКЦ расширить своё влияние на восточные регионы. Таким образом, глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, возможно поторопился со своей примирительной риторикой в адрес УГКЦ. Если это не реверансы с раскольникам, то что?

Церковь и львовский мусор

Проблема мусора на львовских улицах и во дворах вышла на качественно новый уровень. Не в том смысле, что его стало больше или меньше (хотя меньше как раз не стало, даже перед Пасхой город не смогли убрать полностью). Просто теперь за неё взялись церковные иерархи.

«Высокоуважаемые братья, просим Вас обратиться к нашей высшей государственной власти в Киеве с просьбой помочь в решении вопроса разблокирования города Львова, по всем признакам, которые мы наблюдаем, мусорная блокада является искусственной. Речь идет не о единовременной помощи, а о создании системы на несколько лет, пока Львов не будет готов сам справиться со своим мусором», — говорится в обращении Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Обращение подписано представителями УПЦ, УГКЦ, Римо-католической церкви, Армянской апостольской церкви, христианами-пятидесятниками, а также т. н. Киевского патриархата и УАПЦ.

Происходящее во Львове в обращении обозначено как «экологическая блокада» (именно на таком определении постоянно настаивает и городской голова Львова Андрей Садовый, конфликтующий по этому поводу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом). Иными словами, городской власти в этом конфликте удалось получить поддержку совета церквей. Совсем неслабый аргумент.

Накануне поминальных дней УГКЦ выступила с призывом к верующим — не приносить на могилы близких искусственных цветов: «Призываем отказаться от практики приносить искусственные цветы на кладбище. Это мертвый цветок. Мы приходим на могилы наших родных и близких, чтобы помолиться, попросить для них у Бога жизнь вечную… Потом их сжигают. Из-за этого загрязняется воздух, что вредит здоровью. Таким образом человек оказывает экологический грех и нарушает пятую заповедь «Не убий», — аргументировал позицию церкви в комментарии порталу Zik председатель комиссии по делам экологии Львовской архиепархии УГКЦ о. Николай Пришляк. Следует отметить, что производство искусственных цветов — одна из весомых статей доходов в некоторых украинских сёлах.

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