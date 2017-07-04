В Костромской области количество смертей превышает число рождений в 1,5 раз, зато ситуация с безработицей лучше, чем в соседних регионах, — такие данные содержаться в опубликованном костромскими статистиками ежемесячном докладе «Социально-экономическое положение Костромской области в январе-мае 2017 года».

Иван Шилов ИА REGNUM Кострома

ИА REGNUM изучило статданные социальной сферы области.

Демография Костромской области

К началу мая 2017 года в Костромской области жили 646 503 человек. При этом, за первые 4 месяца 2017 года количество местных жителей в регионе уменьшилось на 1,7 тыс. человек. Это на 600 больше, чем за сходный период прошлого года. Сокращение населения происходит из-за спада рождаемости на 15% (389 человек) по сравнению с январем-июнем 2016 года.

В целом, количество умерших превышает число родившихся в 1,5 раза, Хуже всего ситуация в Макарьевском и Солигаличском районах, там на 1 новорожденного регистрируют 3−4 умерших.

Миграция в Костромской области

С января по апрель 2017 года в область въехали 6504, выехали — 6999 человек. Значительная часть миграции происходит в пределах России. На долю международной миграции приходится менее 10% от общего потока.

Со второй половины 2016 года число приезжающих в область людей постепенно снижается, с того же момента начался и рост числа людей покидающих область.

Говоря о миграции в страны СНГ можно заметить, что больше всего людей из Костромской области за первые 4 месяца 2017 года уехали в Молдавию (123 человека). При этом наблюдается рост числа приезжих из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана (+28 и +23 и +10 человек).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно сократился миграционный поток из Украины. С января по апрель 2016 года в Костромскую область оттуда приехали 329 человек, а за первые 4 месяца 2017 года таковых было лишь 174 человека.

Больница

Болезни в Костромской области

В основном костромичи умирают из-за болезней кровеносной системы — 53% и рака — 15%. В первом квартале 2017 зарегистрировано 59 отравлений алкоголем, в 2 раза (с 7 до 14) выросло количество убийств. Количество самоубийств снизилось на 10% (с 44 до 41 случая).

К слову: по данным Роспотребнадзора, за первые 3 месяца 2017 года в Костромской области около 2,5 тысяч детей заболели ветряной оспой. По данным за январь — февраль это в 2 раза выше среднероссийского уровня. В первом квартале текущего года зафиксировано 1033 обращения с острыми кишечными инфекциями, в 74% случаев заболевшие — дети до 17 лет.

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Безработица в Костромской области

Согласно статданным, ситуация с безработицей в Костромской области заметно улучшилась по сравнению с прошлым годом. С января по май 2016 года число людей, официально имевших статус безработных колебалось в диапазоне от 2833 до 3018 человек, то в этом году число безработных было ниже — от 2204 до 2487 человек.

Доля безработных относительно общего числа трудовых ресурсов в Костромской области составляет 0,7%. В соседних регионах этот показатель выше — в Ярославской области 1,5%, в Ивановской и Владимирской области 1% и 1,2% соответственно.

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Janet Ramsden Рабочие руки

В мае этого года в костромскую службу занятости обратились 1370 человек — это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Из них 271 нашли работу, 88 направлены на профессиональное обучение. В 1 квартале 2017 года более 2000 безработных получили пособие.

Цены в Костромской области

За полгода (с декабря 2016 по май 2017) выросли тарифы на отдельные услуги. Больше всего подорожал отдых в санаториях — на 8%, образование продемонстрировало рост на 5%, услуги на содержание жилья выросли на 4%.

За аналогичный период повысились в цене некоторые непродовольственные товары — продукция для животных — 8,5%, табачные изделия — 7,8%. А вот фотоаппараты и шубы подешевели на 7% и 4% соответственно. В целом, стоимость базового набора товаров и услуг в мае составила чуть более 13 тысяч рублей — это на 9,5% ниже значения среднероссийского показателя.

Старость

Зарплаты и пенсии в Костромской области

Средняя зарплата по региону в мае составила чуть более 24 тыс. рублей — в соседних областях — Ярославской и Владимирской этот показатель выше на 24% и 13%. А вот в Ивановской — напротив, ниже на 8%.

Больше всего в Костромской области зарабатывают финансисты и страховщики — статистики утверждают, что их средняя зарплата равна 131 тыс. рублей — это более чем в 5 раз выше средней зарплаты по области. На следующей строчке рейтинга — энергетики. Они получают 43 тыс. рублей в месяц. За ними идут химики, металлурги, специалисты информационной и деревообрабатывающей сфер, а также силовики — они находятся практически в равных условиях, и получают от 30 до 35 тыс. рублей.

Не повезло людям, работающим в производстве текстильных изделий — их месячный заработок не дотягивает даже до минималки (ее размер в Костромской области на 2017 год — 7500 рублей) и составляет 6,7 тыс. рублей. От 10 до 13 тыс. рублей получают кожевники, лесничие, рабочие гостиниц, общепита, специалисты горнодобывающей промышленности.

Отметим, что указанные цифры не показывают реальные зарплаты сотрудников тех или иных сфер — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата вычисляется делением ВСЕГО зарплатного фонда (зарплаты + компенсации + доплаты + премии + пайковые) организации на число ВСЕХ ее сотрудников от уборщицы до гендиректора.

Столь заметный отрыв зарплат финансистов страховщиков и энергетиков могут объясняться значительными зарплатами и премиями руководства, а также большим объемом премий и комиссионных некоторым сотрудникам.

К слову, по данным Пенсионного фонда Костромской области, за 2016−2017 год пенсия увеличилась на 4% и составила чуть более 12 тыс. рублей. По данным от 1 апреля текущего года в регионе проживает 211 тыс. пенсионеров.