Энергоблоки

Обзор атомной энергетики Украины

По состоянию на 29 июня 2017 года в работе находилось 12 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС — 135-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС — 52-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС — 90-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: 3600 МВт (Запорожская АЭС), 2565 МВт (Ровенская АЭС), 1445 МВт (Южно-Украинская АЭС), 1900 МВт (Хмельницкая АЭС).

На Ровенской АЭС готовятся к продлению работы блока №3 к сверхпроектному периоду (текущий истекает 11 декабря 2017 года). «В соответствии с планом-графиком на РАЭС выполнены 106 мероприятий и 23 находятся на стадии выполнения», — говорится в сообщении пресс-службы станции. В «Энергоатоме» уточняют, что к 2020 году собираются продлить срок работы 9 из 15 энергоблоков украинских АЭС, причём на 6 блоках эти работы уже завершены.

Внимания требуют не только работающие блоки. «В 2023 г. заканчивается срок эксплуатации усиленных ранее конструкций 4-го энергоблока [Чернобыльской АЭС]. Нужно принимать решение — разрабатывать проект по их дополнительному усилению, или начать разбирать. В этом случае придется заниматься и извлечением топливосодержащих масс. А это такие отходы, которые по международным нормам необходимо захоранивать в глубоких геологических формациях», — приводит «Голос.ua» слова экс-гендиректора ЧАЭС Сергея Парашина. Разумеется, денег нет ни на то, ни на другое. Львиная доля работ на станции в период независимости финансировалась совсем не Украиной, а мировым сообществом. К помощи которого, конечно же, попробуют прибегнуть и теперь.

«Энергоатом»

Согласно официальным данным, в январе-мае АЭС Украины произвели 38,979 млрд кВт•ч электроэнергии (+11,8% или 4,125 млрд кВт•ч к аналогичному периоду прошлого года). Это обеспечило компании 59,8% долю в общеукраинском производстве электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности за указанный период вырос до 77,6% (+8,7%), что объясняется сокращением ремонтных периодов: 371 сутки против 563 суток в 2016 году.

В конце мая в «Энергоатоме» обсуждали строительство энергоблока №5 Ровенской АЭС, который призван заменить блоки №1 и №2 (ВВЭР-440, срок эксплуатации завершается в 2030—2031 гг., продление не планируется). «Новый энергоблок должен быть построен по современному проекту, который соответствует передовым требованиям безопасности. Сейчас среди типов реакторов, которые рассматриваются: AP-1000 (1000 МВт) американской компании Westinghouse, ATMEA-1 (1100 МВт) — совместная разработка компаний «AREVA» и «Mitsubishi Нeavy Industries», APR-1400 (1400 МВт) корейской КЕРСО. По словам Сергея Куроедова [замдиректора станции по вопросам капитального строительства — Ред], не рассматриваются российские производители и те установки, которые на сегодняшний день находятся в опытных образцах», — говорится в сообщении «Энергоатома на официальном сайте.

«Отсутствие в списке российских проектов АЭС — следствие, скорее, политических мотивов, чем того, что проекты АЭС-2006 и его продолжение ВВЭР-ТОИ находятся в стадии «опытных образцов», — заявляет энергетический эксперт Иван Лизан в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM — Киев просто не желает сотрудничать с «Росатомом», прикрываясь этой формулировкой. Ведь как по проекту АЭС-2006 уже построена работающая Нововоронежская АЭС-2 и достраивается Островецкая. К тому же размещение реакторов разных производителей и дизайнов на одной площадке — крайне сомнительное с инженерной точки зрения решение. Логичнее построить с нуля новую станцию, а не дублировать залы и агрегаты, с совместимостью которых могут возникнуть проблемы».

Строительство даже одного блока — это миллиардные инвестиции, которых у Украины просто нет. Т. е. даже если допустить, что один из указанных типов энергоблоков начнут строить, то для этого необходимо взять у кого-то кредит. Дадут ли его — вопрос, но правительство делает всё возможное, чтобы дали. Компании Deloite было поручено до конца июня подготовить план корпоратизации «Энергоатома».

Корпоратизация, возможно, облегчит поиск средств на новые блоки, однако остаются ещё старые. «За время существования программу [по обращению с отработанным топливом и радиоактивными отходами, а также снятию с эксплуатации энергоблоков — Ред.] не выполнили ни разу, в 2016 году — на 12%. А сам фонд сейчас фактически пуст, там находится всего 4 млрд грн», — напоминает директор института геохимии окружающей среды Национальной академии наук Украины Георгий Лисиченко в комментарии «Вести-Украина». Учитывая, что на закрытие 2 блоков Игналинской АЭС до 2038 года будет потрачено почти 4 млрд евро, можно представить, о каких мизерных накоплениях в спецфонде Украины идёт речь.

Собственно работы по продлению эксплуатации — это как раз временное решение, диктуемое в т.ч. бедностью: дешевле дать блокам возможность проработать ещё 10 лет, чем остановить половину украинской атомной энергетики.

Дьяков Владимир Леонидович Ровенская АЭС

Оператор АЭС вообще серьёзно взялся за проекты постройки и достройки энергоблоков. Кроме Ровенской АЭС, «Энергоатом» собирается до конца года подать в Верховную раду законопроект о завершении строительства энергоблоков №№ 3 и 4 Хмельницкой АЭС. Впрочем, предварительный план компании известен: переключить энергоблок №2 ХАЭС на работу в европейской энергосистеме. А средства, получаемые от экспорта электроэнергии, сделать одним из источников финансирования достройки энергоблоков (кроме того, в теории, под такой проект будет проще привлекать инвестиции).

«Без реального источника финансирования планы «Энергоатома» — чистое прожектёрство и бумагомарание. А вот найти инвестора будет крайне сложно: Украина не особо интересует транснациональные корпорации», — отмечает Иван Лизан.

Кстати, именно от «Росатома» Украина вполне могла бы добиться экспортного кредита на достройку блоков ХАЭС либо на новый блок РАЭС (как получил его, скажем, Египет), что значительно упростило бы выполнение соответствующих пунктов Энергетической стратегии. В скором времени сможет увидеть, готовы ли другие разработчики к столь лояльным для заказчика условиям.

ЦХОЯТ

Украинское правительство всё же утвердило проект строительства хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. Как ранее сообщалось, «внезапной» проблемой стала стоимость строительства, подскочившая с момента заключения контракта до стадии непосредственного строительства примерно впятеро. В результате в утверждённом проекте указана стоимость 37,217 млрд грн. (1,42 млрд долл), в которую почему-то не включили расходы на строительство объектов социально-бытового назначения (ещё 3 с лишним млрд грн). Учитывая, что недавно принятая бюджетная резолюция предполагает возможность роста курса до 30−31 грн в ближайшие 2 года, то стоимость строительства вполне может подрасти до 42−43 млрд грн.

Припять. Чернобыль. АЭС

И даже больше, поскольку это сильно растянутые во времени расходы. Напомним, в 2019 году начнёт работу только первая очередь комплекса. «Строительство хранилища продлится около 16 лет (198 месяцев). Из них 30 месяцев — строительство первого пускового комплекса (все необходимые здания и сооружения, полностью фундамент хранилища, пути для отстоя поезда и маневрирования) и следующие 168 месяцев — постепенное, в течение года для каждого, строительство остальных 14 пусковых комплексов, включая изготовление и размещение на площадке хранилища контейнеров для долгосрочного хранения отработанного ядерного топлива», — пояснила пресс-служба Минэнерго в сообщении, посвящённом утверждению проекта строительства.

Складывается такое впечатление, что строительство намеренно растянули на такой длинный срок, чтобы к моменту завершения работ появились технологии замкнутого ядерного топливного цикла. Но, скорее всего, дело в ограниченности финансовых ресурсов и попытке чиновников создать себе кормушку.

Westinghouse

«Мы диверсифицировали поставки ядерного топлива. Сколько процентов Украина получила ядерного топлива [из России — Ред.] 3 года назад, когда я был избран президентом? 100 процентов! Сколько мы получили в 2016 году? Уже 55%! Сколько я поставил задачу, господин министр, в 2017 году? Будет 45%. А остальное мы будем получать со стороны наших других партнеров, включая американский Westinghouse», — так оценил свои заслуги на ниве повышения энергобезопасности президент Украины Пётр Порошенко во время визита на Трипольскую ТЭС. Эксперты в связи с этим указывают, что на складах может банально закончиться место — даже прошлогодние поставки топлива от американской компании ещё не все загружены в рабочие зоны.

«Скорее, Пётр Порошенко пытается подправить бедственное финансовое положение Westinghouse за счёт Украины и НАЭК «Энергоатом», чем реально обеспечить энергетическую безопасность страны. Для энергобезопасности было бы разумнее построить завод по производству ядерного топлива с Росатомом, когда была такая возможность. Теперь остаётся только покупать излишние объёмы ядерного топлива у американцев», — указывает в своем комментарии Иван Лизан.

Зато вице-президент Westinghouse Азиз Даг такому повороту явно обрадовался: «…на сегодня у Westinghouse есть возможности и мощности для производства в достаточном количестве топлива для всех 15 энергоблоков Украины. Кроме того, топливо Westinghouse отлично показало себя в работе на украинских реакторах, поэтому мы рады, что господин Порошенко сделал такое заявление. Мы готовы обеспечить 55% импорта, то есть поставлять на 8 реакторов ядерное топливо, можем поставлять и больше, если будет принято соответствующее решение», — заявил он в интервью корреспонденту информагентства УНИАН. Также он затронул тему строительства на Украине завода по фабрикации ядерного топлива, которую постоянно поднимает министр топлива и энергетики Украины Игорь Насалик. Вице-президент очень аккуратно указал, что для строительства завода на Украине должны быть стратегические причины (очевидно намекая, что сегодня таковых нет), а также указал, что на сегодняшний день нет бизнес-кейса, расчётов и других важных документов, на основании которых такие решения обычно и принимаются.

Эксперт в области атомной энергетики Александр Рябоконь считает, что Порошенко таким образом пытается выслужиться перед Westinghouse, (переживающей непростой период из-за банкротства своего американского подразделения) в надежде на бонусы в будущем. Однако тем самым он же создаёт проблемы отечественным атомщикам, которым теперь предстоит придумать, — где хранить закупленное впрок топливо.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, в свою очередь, добавил, что такая диверсификация ещё «аукнется» Украине, поскольку топливо Westinghouse дороже российского. Следовательно, у «Энергоатома» вырастет себестоимость производства, а затем этот эффект пойдёт цепочкой по всей системе. Ведь как уже отмечалось, АЭС — основные производители энергии на Украине, следовательно, именно дешевизна производимых ими киловатт сдерживает рост тарифов. Но если издержки начнут расти у атомщиков, деваться будет просто некуда, ведь АЭС и так дотируют энергетику себе в убыток и не имеют средств на вывод энергоблоков из эксплуатации.

Альтернативное топливо

Тем временем, 15 июня вступило в силу соглашение, подписанное между Украиной и Австралией ещё в марте прошлого года. Оно предусматривает поставки австралийского урана для АЭС Украины. Стороны утверждают, что Австралия может закрыть до 30% потребности Украины в уране. К слову, это также внешнеполитический багаж диверсификатора Петра Порошенко — именно он в 2014 году договорился с Австралией об этих поставках. Смысл — сэкономить на исходном сырье (по некоторым данным, австралийский концентрат будет едва ли не втрое дешевле, чем украинский). К тому же атомную отрасли Украины хотят склонить работать по «чешской схеме». «Чехия оставляет России только сборку топлива. А концентрат и обогащение урана, на которые приходится 80% конечной цены топлива, покупают на мировых рынках», — заявила директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная для ресурса «Информационное сопротивление».

RIA Novosti archive Работа над топливной кассетой энергетического атомного реактора

Глава компании «Энергоатом» в середине июня и вовсе выдал журналистам сенсацию: «Могу приоткрыть завесу, с прошлого года у нас появился третий [кроме «ТВЭЛ» и «Энергоатом» — Ред.] желающий. Мы отрабатываем их предложения. Пока что предложения на уровне предварительных переговоров. Сейчас у нас только два поставщика», — заявил он в ходе пресс-конференции. Другие детали пока остаются тайной, ведь до последнего времени в мире было только 2 производителя, владеющих технологией для выпуска топливных сборок, подходящих к линейке энергоблоков ВВЭР.

Не исключено, что загадочным производителем может оказаться China National Nuclear Corporation, которая ещё в 2015 году заявляла о том, что освоила технологию производства ТВС под российский тип реакторов. Дело в том, что Китай получил технологию производства топливных элементов для ВВЭР в рамках строительства блоков Тяньваньской АЭС, — чтобы со временем перейти на собственное производство топлива. К тому же уже в 2015 году Украина рассматривалась CNNC в качестве одного из первых потенциальных потребителей.

Впрочем, передача технологии не означает идентичности топливных элементов, ведь речь всё-таки не о стальной штамповке. И в этом смысле понимание ядерной безопасности Украиной вызывает вопросы. С одной стороны, при рассмотрении вариантов для строительства нового энергоблока Ровенской АЭС, из него исключаются российские — со ссылкой на их опытный статус. С другой же Украина не только на протяжении многих лет эксплуатирует опытные топливные элементы Westinghouse (а мы помним, что поставляемые американцами на Украину сборки до сих пор не избавились от статуса экспериментальных образцов), но и, возможно, собирается использовать топливо производства КНР, которое по статусу ничем не лучше топлива Westinghouse.

Тут стоит сделать небольшое отступление. В атомной энергетике новые модификации топливных сборок вообще приживаются довольно долго, покупатели обычно внимательно относятся к истории эксплуатации топлива. Скажем, Украина до сих пор отказывается закупать новые модификации топлива производства «ТВЭЛ» со ссылкой на то, что срок их промышленной эксплуатации слишком мал, чтобы гарантировать безопасность (и это при том, что Россия сама эксплуатирует эти сборки на своих АЭС без всяких нештатных ситуаций). Украина, в свою очередь ценна для Westinghouse как раз тем, что даёт их продукции такую историю: не безоблачную, но тем не менее. И кстати именно американское топливо может быть одной из причин такой позиции Украины в отношении разработок «ТВЭЛ» (большие сроки между перезагрузками сборок, возможность увеличения мощности энергоблока до 105% от штатной и прочие новшества). Дело в том, что на их фоне продукция Westinghouse предстаёт в уж слишком невыгодном свете.

Но вернёмся к таинственному третьему поставщику. Как и в случае с Westinghouse работа этого топлива на АЭС Украины даст ему важный козырь: историю эксплуатации на станциях советской/российской конструкции. Т. е. возможность принимать участие в тендерах для таких станций по всему миру. Учитывая пакет заказов «Росатома» на ближайшие лет 15 — бонус весьма ценный. Непонятно только одно, — что от этого получит сама Украина, кроме очередной порции рисков?

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